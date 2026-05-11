今季ホームで2勝しかしていないトッテナムは、緊張感のある雰囲気の中で試合のペースを掴むのに時間がかかった。アントニン・キンスキーがジョー・ロドンのヘディングをゴールライン上でかき出し、危うく先制される場面があったが、そのプレーがチームに活力を与えた。 テルがエリア内に切り込み、ディフレクトしたシュートがバーを越えた。続くポロの強烈なシュートもゴールライン手前でブロックされた。パルヒニャもエリア内で数人をかわして放ったが、ボールは大きく上へ外れた。

後半6分、テルがペナルティエリア手前でクリアボールをコントロールし、ファーサイドへ正確なシュートを決めた。直後、リシャルリソンのボレーは枠を外れ、追加点はならなかった。

しかし20分後、テルがペナルティエリアで浮き球を処理しきれず、クリアを試みたが相手選手に接触。 VAR確認とモニター検討の末、主審ジャレッド・ギレットはPKを宣告。ドミニク・カルバート＝ルーウィンが冷静に決めた。

13分のロスタイムにはショーン・ロングスタッフの強烈なシュートをキンスキーがクロスバーに弾き出し、辛うじて勝ち点1を守った。終了間際にはリーズがPKの判定を訴えたが、ルカス・ンメチャがジェームズ・マディソンとの競り合いでわずかにボールに触れたと判断され、試合は引き分けに終わった。

この結果、残り2試合で18位ウェストハムと2ポイント差となったトッテナム。次はアウェイでチェルシーと対戦する。

GOALがトッテナム・ホットスパー・スタジアムでのスパーズの選手たちを評価する…