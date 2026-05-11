Goal.com
ライブ
Spurs GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

トッテナム対リーズの選手評価：マティス・テル、一体何を考えていたんだ？ 引き分けでプレミアリーグ残留へ暗雲。スパーズの得点者はヒーローから転落した。

Player ratings
トッテナム
プレミアリーグ
特集＆コラム
トッテナム 対 リーズ
リーズ
マティス・テル

月曜日の夜、トッテナムはすでに残留を決めていたリーズと1-1で引き分け、貴重な勝ち点2を逃した。 後半開始早々、マティス・テルが鮮やかなシュートで先制し、勝利は目前に見えた。しかしテルは試合終了20分前に不必要なPKを献上し、流れをアウェーチームに渡してしまう。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは、結局勝ち越し点を奪えなかった。

今季ホームで2勝しかしていないトッテナムは、緊張感のある雰囲気の中で試合のペースを掴むのに時間がかかった。アントニン・キンスキーがジョー・ロドンのヘディングをゴールライン上でかき出し、危うく先制される場面があったが、そのプレーがチームに活力を与えた。 テルがエリア内に切り込み、ディフレクトしたシュートがバーを越えた。続くポロの強烈なシュートもゴールライン手前でブロックされた。パルヒニャもエリア内で数人をかわして放ったが、ボールは大きく上へ外れた。

後半6分、テルがペナルティエリア手前でクリアボールをコントロールし、ファーサイドへ正確なシュートを決めた。直後、リシャルリソンのボレーは枠を外れ、追加点はならなかった。

しかし20分後、テルがペナルティエリアで浮き球を処理しきれず、クリアを試みたが相手選手に接触。 VAR確認とモニター検討の末、主審ジャレッド・ギレットはPKを宣告。ドミニク・カルバート＝ルーウィンが冷静に決めた。

13分のロスタイムにはショーン・ロングスタッフの強烈なシュートをキンスキーがクロスバーに弾き出し、辛うじて勝ち点1を守った。終了間際にはリーズがPKの判定を訴えたが、ルカス・ンメチャがジェームズ・マディソンとの競り合いでわずかにボールに触れたと判断され、試合は引き分けに終わった。

この結果、残り2試合で18位ウェストハムと2ポイント差となったトッテナム。次はアウェイでチェルシーと対戦する。

GOALがトッテナム・ホットスパー・スタジアムでのスパーズの選手たちを評価する…

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    アントニン・キンスキー（7/10）：

    ロドンの下向きヘディングを好反応で防いだ。カルバート＝ルーインのPKは止められなかったが、終盤の決定的なセーブで勝ち点1を守り切った。

    ペドロ・ポロ（7/10）：

    積極的に前線へ飛び出し、インバーテッドポジションからチャンスを創出。ゴールへ向け放った鋭いシュートはゴールライン手前でブロックされた。

    ケビン・ダンソ（5/10）：

    自陣ボックスへのテルによる危険なクロスを絶妙なインターセプトで阻んだ。しかしリーズのカウンターを意図的に止めイエローカードを受け、1対1では精彩を欠いた。

    ミッキー・ファン・デ・ヴェン（6/10）：

    冷静なプレーでバックラインのビルドアップを支え、終盤にはヌメチャのシュートをブロックした。

    デスティニー・ウドギー（6/10）：

    ダン・ジェームズとの対決では優位に立ったが、PKを免れたのは運が良かった。

    • 広告
  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    ジョアン・パリニャ（6/10）：

    攻めに積極的に参加し、決定機を活かすべきだった。激しいファウルで警告を受けた。

    ロドリゴ・ベンタンクール（7/10）：

    地味な仕事をこなし、攻撃の起点となった。

    コナー・ギャラガー（6/10）：

    いつも通り激しくプレスをかけたが、前回ほどのインパクトはなかった。

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    ランダル・コロ・ムアニ（6/10）：

    今回も積極的に動き続けたが、決定機での精度がやや欠けた。リシャルリソンはその最高のチャンスを活かせなかった。

    リシャルリソン（5/10）：

    こぼれ球に反応する場面が多く、訪れた決定機を生かせなかった。重要な場面でのスプリントが不足していた。

    マティス・テル（6/10）：

    自陣ペナルティエリアへの不用意なクロスでピンチを招いた。その後、鮮やかなフィニッシュで取り返したが、アンパドゥに当たった奇妙なクリアで再び流れを悪くした。

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ルーカス・バーグヴァル（5/10）：

    試合にうまく入り込めず、目立ったプレーもなし。

    ジェームズ・マディソン（6/10）：

    待望の復帰を果たしたが、ベンチから出場してリーズの守備を崩すことはできなかった。

    ジェド・スペンス（評価なし）：

    終盤に投入され、守備に活力を与えた。

    ロベルト・デ・ゼルビ（5/10）：

    スパーズはホームでまたも低調。彼が望んだハイペースにはならなかった。大勝目前で起きた個人のミスは、彼のコントロール外だった。

プレミアリーグ
リーズ crest
リーズ
LEE
ブライトン crest
ブライトン
BHA
プレミアリーグ
チェルシー crest
チェルシー
CHE
トッテナム crest
トッテナム
TOT