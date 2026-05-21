トッテナム対チェルシーの試合でリアム・デラップの肘打ちにより顎を骨折したジェド・スペンスは、保護マスクを着用してプレーする見込みだ。

『The Athletic』によると、スペンスは火曜日のプレミアリーグチェルシー戦（トッテナム1-2敗北）で顎を骨折した。デラップの肘が顔に当たり、医療スタッフはすぐに対応した。

スペンスはその後、その場面の動画をSNSに投稿し、笑い顔の絵文字を添えた。骨折は重度だが、元ミドルズブラの選手はシーズン最終節を控えるロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームのために出場可能な状態を維持する意向だ。医療専門家はスペンスに専用保護マスクを装着させる予定で、顔面外傷からの早期復帰を目指す選手には現代サッカーでよく見られる光景となっている。