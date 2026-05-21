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トッテナム対チェルシーの試合でリアム・デラップの肘打ちにより顎を骨折したジェド・スペンスは、保護マスクを着用してプレーする見込みだ。
スペンスが顎に重傷を負う
『The Athletic』によると、スペンスは火曜日のプレミアリーグチェルシー戦（トッテナム1-2敗北）で顎を骨折した。デラップの肘が顔に当たり、医療スタッフはすぐに対応した。
スペンスはその後、その場面の動画をSNSに投稿し、笑い顔の絵文字を添えた。骨折は重度だが、元ミドルズブラの選手はシーズン最終節を控えるロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームのために出場可能な状態を維持する意向だ。医療専門家はスペンスに専用保護マスクを装着させる予定で、顔面外傷からの早期復帰を目指す選手には現代サッカーでよく見られる光景となっている。
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スパーズの負傷者リスト
今季最終戦のエバートン戦を控えるトッテナムにとって、今シーズン43試合に出場したスペンスの復帰は朗報だ。 シーズン最大の山場を迎え、デヤン・クルセフスキ、モハメド・クドゥス、ベン・デイヴィス、シャビ・シモンズ、クリスティアン・ロメロら主力が相次いで負傷離脱しているだけに、この北ロンドンのクラブにとって彼の存在はさらに重要になっている。
最終節の残留争い
プレミアリーグ最終節を前に、トッテナムはウェストハムと降格回避を争っている。ウェストハムはリーズ戦で勝利が絶対条件だが、勝っても残留が確約されない。一方、トッテナムは有利な状況だ。
最終節でホームにエバートンを迎えるトッテナムは、全選手が万全の状態で臨むことが残留の条件だ。勝利すれば残留が確定し、引き分けでも得失点差の優位からほぼ安全圏に入る。
- AFP
チェルシーに敗れたが、スパーズが主導権を握っている
トッテナムはチェルシーに敗れたが、ウェストハムがニューカッスルに1-3で負けたため残留の可能性が高まった。1977年以来の降格回避へ望みがつながった。北ロンドンではアーセナルが2004年以来のプレミアリーグ制覇を果たすなど、歴史的な年となっている。