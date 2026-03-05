Goal.com
トッテナム対クリスタル・パレス戦 選手評価：ミッキー・ファン・デ・フェン、何やってんだ？！主将の退場がまたもや惨敗の象徴となり、スパーズは降格に一歩近づく

トッテナム・ホットスパーは木曜夜のクリスタル・パレス戦での3-1という惨敗を受け、プレミアリーグ降格圏からわずか1ポイント差の立場を脱していない。 ウェストハム・ユナイテッドとノッティンガム・フォレストが水曜日に好結果を収めたことで、シーズン終盤の比較的勝ち目のある試合と見られていた本戦でイーグルス（クリスタル・パレス）を倒す必要に迫られたスパーズだったが、またもやひどい内容の試合で降格圏ギリギリの立場に追い込まれた。指揮を執ってわずか3試合で、イゴール・トゥドール監督の前途に早くも不透明感が漂っている。

30分経過時点で、クリスタル・パレスが先制点を挙げた。エヴァン・ゲッサンドの低いクロスが背後へ抜け、イスマイラ・サールがシュート。このボールはペドロ・ポロに当たり、グイリエルモ・ヴィカリオを越えてゴールへ吸い込まれた。しかしVARによる長時間の確認の結果、サールがわずか数ミリのオフサイドと判定され、得点は取り消された。トッテナムは危機を免れた。

その判定から数分後、今度はトッテナムが得点した。コーナーキックからペナルティエリア外側でアーチー・グレイがこぼれ球を拾い、アダム・ワートンとクリス・リチャーズをかわして素早く中央へ切り込み、バックパスしたボールをドミニク・ソランケが至近距離から叩き込んだ。

しかしその喜びも束の間だった。クリスタル・パレスが初めて最終ラインに攻め込んだ場面で、ペナルティエリア内でミッキー・ファン・デ・フェンに腕を引っ張られたサールがPKを獲得。オランダ人DFは退場処分となった。セネガル人FWが12ヤードから決めてイーグルス（パレス）が同点に追いついた。

前半終了間際の8分間の追加時間、最初の1分でパレスが逆転した。この時点で左サイドバックを兼任していたマティス・テルがパペ・マタール・サールへ送ったボールをゲッサンドがカット。ワートンがこぼれ球を拾い、ヨルゲン・ストランド・ラーセンへスルーパス。ラーセンがビカリョの下を抜いて決めた。

前半終了間際、パレスはさらに3点目を追加した。ワートンのスルーパスがスパーズの場当たり的な守備陣を分断し、サールが飛び出してボールをヴィカリオの頭上を越えさせた。

後半、パレスはペースを落とした。ソランケとケビン・ダンソが相次いでディーン・ヘンダーソンにセーブを強いる中、トッテナムは精彩を欠きながら奇跡的な逆転を狙った。

しかしスパーズは立ち直れず、12月28日にセルハースト・パークでの対戦で勝利して以来、プレミアリーグでの勝利から遠ざかったままとなっている。

GOALがトッテナム・ホットスパー・スタジアムの選手を採点...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    グイリェルモ・ヴィカリオ (2/10):

    今シーズン批判を浴びており、控えのアントニン・キンスキーにポジションを奪われる可能性も噂されたが、イタリア代表選手は先発の座を守った。失点シーンのいずれにおいても精彩を欠いており、今後の立場は危ういかもしれない。

    ペドロ・ポッロ（3/10）：

    右サイドのセンターバックとして意外な先発起用。攻撃的選手として知られる彼に、このポジションに必要な守備的本能が欠けていたのは当然の結果だった。終盤15分でシモンズと交代すると、ベンチに戻る際に激怒した様子を見せた。

    ケヴィン・ダンソ（3/10）：

    負傷から復帰したばかりのラドゥ・ドラグシンに代わって先発復帰。頻繁にポジションを高く取りすぎて対応に追われた。

    ミッキー・ファン・デ・フェン（1/10）：

    出場停止のクリスティアン・ロメロ不在で再びキャプテンに指名されたが、サールの腕を引っ張るという愚かな行為で退場処分となった。スパーズのロッカールームに真のリーダーが不足していることは、以前から明らかだったが、今や明白となった。

    中盤

    アーチー・グレイ (6/10):

    再び、この万能なティーンエイジャーがスパーズの崩壊を責められるべきではない。ソランケの先制点につながる見事なアシストを決めたのだ。

    ジョアン・パルヒニャ（3/10）：

    中盤で先発出場した時も、守備に下がった時も、バイエルン・ミュンヘンからレンタル移籍中の彼は周囲のクリスタル・パレス選手全員より一歩遅れていた。

    パペ・マタル・サール（4/10）：

    審判に架空のカードを振りかざすという愚かな行為でイエローカードを受け、その後ゲッサンドにボールを奪われ、パレスの2点目を許す結果となった。

    ソウザ（5/10）：

    マンチェスター・ユナイテッド戦とフラム戦で途中出場で好印象を残した後、イングランドサッカー初先発を果たし、左ウイングバックで出場。開始7分でダニエル・ムニョスへの遅れたタックルで警告を受けた。ヴァン・デ・ヴェンの退場後、43分でギャラガーと交代したが、その間のプレーは活発だった。

    攻撃

    ランダル・コロ・ムアニ（4/10）：

    43分にスパーズが1人少ない状況となった後、ビソウマとの交代で投入されるまでほとんど見せ場がなかった。

    ドミニク・ソランケ（6/10）：

    再び得点を記録し、1月の負傷復帰後5得点目を挙げた。リチャーズとの空中戦で多くの競り合いに敗れた。リシャルリソンと交代する際、温かい拍手が送られた。

    マティス・テル（5/10）：

    パレスの2点目ではサールへのパスがやや短かったが、スパーズで数少ない攻撃的な姿勢を見せた選手の一人だった。

    サブスクリプションとマネージャー

    イヴ・ビソマ (4/10):

    ヴァン・デ・ヴェンの退場後、コロ・ムアニと交代。抗議で警告。

    コナー・ギャラガー（4/10）：

    ビソウマと同時にソウザと交代で投入。

    リシャルリソン（4/10）：

    ソランケと交代で出場。

    シャビ・シモンズ（5/10）：

    ベンチ入りした後にシステム変更で後半終了間際にポロと交代。ボールを前進させようとする意欲を見せた。

    イゴール・トゥドール（1/10）：

    3試合連続で酷い内容の試合を続け、解任の危機が現実味を帯びてきた。トッテナムはプレミアリーグ降格にこれまで以上に近づいている。

