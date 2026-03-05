30分経過時点で、クリスタル・パレスが先制点を挙げた。エヴァン・ゲッサンドの低いクロスが背後へ抜け、イスマイラ・サールがシュート。このボールはペドロ・ポロに当たり、グイリエルモ・ヴィカリオを越えてゴールへ吸い込まれた。しかしVARによる長時間の確認の結果、サールがわずか数ミリのオフサイドと判定され、得点は取り消された。トッテナムは危機を免れた。

その判定から数分後、今度はトッテナムが得点した。コーナーキックからペナルティエリア外側でアーチー・グレイがこぼれ球を拾い、アダム・ワートンとクリス・リチャーズをかわして素早く中央へ切り込み、バックパスしたボールをドミニク・ソランケが至近距離から叩き込んだ。

しかしその喜びも束の間だった。クリスタル・パレスが初めて最終ラインに攻め込んだ場面で、ペナルティエリア内でミッキー・ファン・デ・フェンに腕を引っ張られたサールがPKを獲得。オランダ人DFは退場処分となった。セネガル人FWが12ヤードから決めてイーグルス（パレス）が同点に追いついた。

前半終了間際の8分間の追加時間、最初の1分でパレスが逆転した。この時点で左サイドバックを兼任していたマティス・テルがパペ・マタール・サールへ送ったボールをゲッサンドがカット。ワートンがこぼれ球を拾い、ヨルゲン・ストランド・ラーセンへスルーパス。ラーセンがビカリョの下を抜いて決めた。

前半終了間際、パレスはさらに3点目を追加した。ワートンのスルーパスがスパーズの場当たり的な守備陣を分断し、サールが飛び出してボールをヴィカリオの頭上を越えさせた。

後半、パレスはペースを落とした。ソランケとケビン・ダンソが相次いでディーン・ヘンダーソンにセーブを強いる中、トッテナムは精彩を欠きながら奇跡的な逆転を狙った。

しかしスパーズは立ち直れず、12月28日にセルハースト・パークでの対戦で勝利して以来、プレミアリーグでの勝利から遠ざかったままとなっている。

GOALがトッテナム・ホットスパー・スタジアムの選手を採点...