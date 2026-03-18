1週間を経て、チャンピオンズリーグに残っているチームが、ホームとアウェイを逆にして再び対戦する。昨日の試合に続き、今日はさらに4試合が行われる。バルセロナ対ニューカッスルが欧州の水曜日の幕開けを飾り、21時からの試合には、ロンドンで行われるトッテナム対アトレティコ・マドリードの一戦が含まれている。 シメオネ率いるアトレティコは、第1戦で5-2と勝利し（キンスキーが不本意な活躍を見せた）、準々決勝進出に片足を踏み入れている。あとはこのリードを守り抜くだけだ。対するトッテナムはイゴール・トゥドール監督率いるチームで、プレミアリーグ最終節ではリヴァプールと引き分けたものの、依然として降格圏の瀬戸際に立たされている。
AFP
翻訳者：
トッテナム対アトレティコ・マドリード ライブ 2-2：コロ・ムアニが先制、アルバレスが同点に追いつく、シャビ・シモンズがスパーズを再びリードに導き、ハンコがゴールを決める
ゴールとハイライト
52分 - スパーズが再びリード：グレイが相手からボールを奪い、シャビ・シモンズとワンツーパスを交わして、ペナルティエリアの端からカーブをかけたシュートを放ち、ゴールを決めた。
47分 - アトレティコ・マドリードが同点に追いつく。元アタランタのルックマンのアシストから、ジュリアン・アルバレスがターンしてシュートを決めた。
30分 - トッテナムが先制：テルからのクロスを、ペナルティエリア内でフリーになったコロ・ムアニがヘディングで決め、試合の均衡を破った。
6分 - ルックマンのゴールは取り消される。シメオネのクロスから得点したが、VARの確認後、ナイジェリア人選手のオフサイドにより主審がゴールを無効とした。
試合結果
トッテナム対アトレティコ・マドリード 2-1（第1戦 2-5）
得点者：30分 コロ・ムアニ（トッテナム）、47分 アルバレス（アトレティコ）、52分 シャビ・シモンズ（トッテナム）。
トッテナム（5-4-1）：ビカリオ；ペドロ・ポロ、ロメロ、ドラグシン、ファン・デ・ヴェン、スペンス；シャビ・シモンズ、サール、グレイ、テル；コロ・ムアニ。監督：トゥドール。
アトレティコ・マドリード (4-4-2)：ムッソ；モリーナ、ル・ノルマン、ハンコ、ルッジェーリ；シメオネ、ジョレンテ、カルドソ、ルックマン；アルバレス、グリーズマン。監督：シメオネ。
主審：ジーベルト。
警告：トゥドール（監督）、ビカリオ、ポロ（アトレティコ）；ルッジェーリ、ルックマン（アトレティコ）。
退場：-
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