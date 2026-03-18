52分 - スパーズが再びリード：グレイが相手からボールを奪い、シャビ・シモンズとワンツーパスを交わして、ペナルティエリアの端からカーブをかけたシュートを放ち、ゴールを決めた。

47分 - アトレティコ・マドリードが同点に追いつく。元アタランタのルックマンのアシストから、ジュリアン・アルバレスがターンしてシュートを決めた。

30分 - トッテナムが先制：テルからのクロスを、ペナルティエリア内でフリーになったコロ・ムアニがヘディングで決め、試合の均衡を破った。

6分 - ルックマンのゴールは取り消される。シメオネのクロスから得点したが、VARの確認後、ナイジェリア人選手のオフサイドにより主審がゴールを無効とした。



