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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
Francesco Guerrieri

翻訳者：

トッテナム対アトレティコ・マドリード ライブ 0-0

チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、シメオネ監督率いるチームは第1戦の5-2の勝利を糧に再戦に臨む

1週間を経て、チャンピオンズリーグに残っているチームたちが、ホームとアウェイを逆にして再び対戦する。昨日の試合に続き、今日はさらに4試合が行われる。バルセロナ対ニューカッスルが欧州の水曜日の幕開けを飾り、21時からの試合には、ロンドンで行われるトッテナム対アトレティコ・マドリードの一戦が含まれている。 シメオネ率いるアトレティコは、第1戦で5-2と勝利し（キンスキーが不本意な活躍を見せた）、準々決勝進出に片足を踏み入れている。あとはこのリードを守り抜くだけだ。対するトッテナムはイゴール・トゥドール監督率いるチームで、プレミアリーグ最終節ではリヴァプールと引き分けたものの、依然として降格圏の瀬戸際に立たされている。


  • ゴールとハイライト

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  • 試合結果

    トッテナム対アトレティコ・マドリード 0-0（第1戦 2-5）


    得点者：-

    トッテナム（5-4-1）：ヴィカリオ；ペドロ・ポロ、ロメロ、ドラグシン、ファン・デ・ヴェン、スペンス；シャビ・シモンズ、サール、グレイ、テル；コロ・ムアニ。監督：トゥドール。

    アトレティコ・マドリード (4-4-2)：ムッソ；モリーナ、ル・ノルマン、ハンコ、ルッジェーリ；シメオネ、ジョレンテ、カルドソ、ルックマン；アルバレス、グリーズマン。監督：シメオネ。

    主審：ジーベルト。

    警告：-

    退場者：-

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