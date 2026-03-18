1週間を経て、チャンピオンズリーグに残っているチームたちが、ホームとアウェイを逆にして再び対戦する。昨日の試合に続き、今日はさらに4試合が行われる。バルセロナ対ニューカッスルが欧州の水曜日の幕開けを飾り、21時からの試合には、ロンドンで行われるトッテナム対アトレティコ・マドリードの一戦が含まれている。 シメオネ率いるアトレティコは、第1戦で5-2と勝利し（キンスキーが不本意な活躍を見せた）、準々決勝進出に片足を踏み入れている。あとはこのリードを守り抜くだけだ。対するトッテナムはイゴール・トゥドール監督率いるチームで、プレミアリーグ最終節ではリヴァプールと引き分けたものの、依然として降格圏の瀬戸際に立たされている。



