トッテナム対アトレティコ・マドリード戦 選手評価：アントニン・キンスキーの史上最悪のチャンピオンズリーグ失態がスパーズにさらなる苦痛をもたらす　イゴール・トゥドールの拙劣な戦術が再び露呈

スパーズは開始14分で0-3とリードを許した。 批判を浴びていたグイリエルモ・ヴィカリオに代わってチャンピオンズリーグ初出場を果たしたGKアントニン・キンスキーも、マドリードの滑りやすいピッチの犠牲者となった一人だ。バックパスを試みた際に滑ってボールをジュリアン・アルバレスに直接渡してしまい、アルバレスがボールをボックス内に戻すとマルコス・ジョレンテがこれを逃さずゴールを決め先制点を奪った。

ミッキー・ファン・デ・フェンは10分も経たぬうちにゴールキーパーの二の舞となった。パペ・マタル・サールの単純なバックパスで足元をすくわれ、アントワーヌ・グリーズマンにボールを奪われる。ベテランのフランス人FWはその後も多くの仕事をこなさねばならなかったが、ボールを転がしてネットを揺らし、ホームチームの2点目を決めた。

しかしスパーズの災難はこれで終わらなかった。後半開始直後、キンスキーが再びミス。バックパスをミスしてアルヴァレスにボールを渡し、彼は無人のゴールにボールを押し込んだ。これで22歳のキンスキーの出場は終了したが、ホームの観客からはスタンディングオベーションが送られた。

ググリエルモ・ヴィカリオがピッチに入ったが、その直後に失点した。アトレティコのスピードのあるフリーキックがサールによって自陣ゴールに向かってフリックされ、ヴィカリオは最初のシュートをうまく止めたものの、ロビン・ル・ノルマンに押し込まれてしまった。しかし、スパーズはハーフタイム前に1点を返した。 ペドロ・ポッロがリシャルリソンと素晴らしい連携を見せ、低いシュートをネットに突き刺して、アウェイチームにわずかながらも希望の光をもたらした。

後半は好調なスタートを切ったにもかかわらず、アトレティコはすぐに 5 点目を決めました。一方のゴールでは、ヤン・オブラクがリシャルリソンのシュートを素晴らしいセーブで防ぎましたが、そのわずか 12 秒後にアルバレスが得点しました。これは、グリーズマンの正確なカウンター攻撃によるものでした。グリーズマンは、世界トップクラスのタッチで、チームメイトがゴールに向かって走り込むスペースを作りました。

ドミニク・ソランケが残り10分でトッテナムに追加点を奪った。オブラクのクリアミスがトッテナムに追い風となり、来週の北ロンドンでの試合は少しだけ追い上げやすくなった。

GOALがメトロポリターノでのトッテナム選手を評価...