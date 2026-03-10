Goal.com
トッテナム対アトレティコ・マドリード戦 選手評価：アントニン・キンスキーの史上最悪のチャンピオンズリーグ失態がスパーズにさらなる苦痛をもたらす　イゴール・トゥドールの拙劣な戦術が再び露呈

イゴール・トゥドール監督は、トッテナムがプレミアリーグに残留できるとこれまで以上に確信していると述べた。しかし2026年の不振は続き、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でアトレティコ・マドリードに2-5の大敗を喫した。個人プレーの恥ずかしいミスが相次ぎ、混乱した戦術体系がスペインの強豪に主導権を握らせ、第1戦で決着をつけるのに十分な優位を与えた。

スパーズは開始14分で0-3とリードを許した。 批判を浴びていたグイリエルモ・ヴィカリオに代わってチャンピオンズリーグ初出場を果たしたGKアントニン・キンスキーも、マドリードの滑りやすいピッチの犠牲者となった一人だ。バックパスを試みた際に滑ってボールをジュリアン・アルバレスに直接渡してしまい、アルバレスがボールをボックス内に戻すとマルコス・ジョレンテがこれを逃さずゴールを決め先制点を奪った。 

ミッキー・ファン・デ・フェンは10分も経たぬうちにゴールキーパーの二の舞となった。パペ・マタル・サールの単純なバックパスで足元をすくわれ、アントワーヌ・グリーズマンにボールを奪われる。ベテランのフランス人FWはその後も多くの仕事をこなさねばならなかったが、ボールを転がしてネットを揺らし、ホームチームの2点目を決めた。 

しかしスパーズの災難はこれで終わらなかった。後半開始直後、キンスキーが再びミス。バックパスをミスしてアルヴァレスにボールを渡し、彼は無人のゴールにボールを押し込んだ。これで22歳のキンスキーの出場は終了したが、ホームの観客からはスタンディングオベーションが送られた。 

ググリエルモ・ヴィカリオがピッチに入ったが、その直後に失点した。アトレティコのスピードのあるフリーキックがサールによって自陣ゴールに向かってフリックされ、ヴィカリオは最初のシュートをうまく止めたものの、ロビン・ル・ノルマンに押し込まれてしまった。しかし、スパーズはハーフタイム前に1点を返した。 ペドロ・ポッロがリシャルリソンと素晴らしい連携を見せ、低いシュートをネットに突き刺して、アウェイチームにわずかながらも希望の光をもたらした。

後半は好調なスタートを切ったにもかかわらず、アトレティコはすぐに 5 点目を決めました。一方のゴールでは、ヤン・オブラクがリシャルリソンのシュートを素晴らしいセーブで防ぎましたが、そのわずか 12 秒後にアルバレスが得点しました。これは、グリーズマンの正確なカウンター攻撃によるものでした。グリーズマンは、世界トップクラスのタッチで、チームメイトがゴールに向かって走り込むスペースを作りました。 

ドミニク・ソランケが残り10分でトッテナムに追加点を奪った。オブラクのクリアミスがトッテナムに追い風となり、来週の北ロンドンでの試合は少しだけ追い上げやすくなった。

GOALがメトロポリターノでのトッテナム選手を評価...

  • Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    アントニン・キンスキー (0/10):

    チャンピオンズリーグ史上最悪のゴールキーパーパフォーマンスかもしれない。14分間で2つの重大ミスを犯し、交代させられた。2018年決勝でのロリス・カリウスのパフォーマンスに匹敵する出来だ。 

    ケヴィン・ダンソ（4/10）

    一戦一戦を戦い抜いたが、アトレティコ・マドリードの攻撃陣のスピードに度々置き去りにされた。

    クリスティアン・ロメロ（5/10）

    先発復帰は歓迎すべきものだったが、迷走するトッテナムに必要不可欠なリーダーシップを発揮できなかった。

    ミッキー・ファン・デ・フェン（3/10）

    時折バンビが氷の上で滑るように見えた。滑って転び、アトレティコに今夜の2点目を献上した。

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    中盤

    ペドロ・ポッロ (5/10):

    スパーズのユニフォームを着た数少ない選手の一人だったが、ボールへのプレッシャーを急ぐあまり守備に大きな穴をいくつも開けてしまった。 

    パペ・マタール・サール（3/10）：

    中盤の要としてプレーする選手としては、ひどいファーストタッチだった。 

    アーチー・グレイ（4/10）：

    クリスタル・パレス戦同様、トッテナムで数少ない明るいプレーを見せた選手だったが、ホームチームの激しいプレスに圧倒される場面が多かった。  

    ジェド・スペンス（3/10）：

    度々小賢しいプレーを試み、ボールを失ってアトレティコ・マドリードのカウンターを許した。

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    攻撃

    マティス・テル（5/10）：

    トッテナムの精彩を欠いた試合の中で、より直接的で攻撃的な選手の一人だったが、ハーフタイムで交代させられた。

    リシャルリソン（4/10）：

    アトレティコが5点目を決める前に決定的な得点機会を逃したが、アウェーチームの先制点をペドロ・ポロにアシストした。

    ランダル・コロ・ムアニ（2/10）：

    ボールをコントロールできず、複数のタッチでアトレティコ・マドリード選手にボールを直接渡してしまった。ハーフタイムで交代となった。

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    サブスクリプションとマネージャー

    グイリェルモ・ヴィカリオ (4/10):

    途中出場後に失点を許し、彼の出場でトッテナムはバックラインからのパス精度を失った。

    コナー・ギャラガー（5/10）：

    途中出場で古巣相手に奮闘。中盤で多くの走りを披露した。

    ドミニク・ソランケ（6/10）：

    見事なゴールを決め、活発な動きを見せた。なぜ先発起用されなかったのか、テュドール監督への疑問の声も上がっている。

    シャビ・シモンズ（5/10）：

    試合終了20分前からボールに触れる機会は多かったが、アトレティコは試合が決着していたため、それを許容していた。

    ジョアン・パルヒニャ（3/10）：

    質の高いプレーが全く見られず、終了間際に頭部に強い衝撃を受けた。

    イゴール・トゥドール（3/10）：

    なぜこれほど厳しい試合で若手ゴールキーパーにチャンピオンズリーグデビューをさせたのか、疑問の声が上がるだろう。

