トッテナム対アトレティコ・マドリード戦の選手評価：シャビ・シモンズが輝いたが、奮闘したスパーズのチャンピオンズリーグ逆転劇への夢は、ジュリアン・アルバレスの圧巻のプレーによって打ち砕かれた

アトレティコは開始6分、かつてトッテナムが獲得を目指していたアデモラ・ルックマンがジュリアーノ・シメオネの低いクロスを押し込み、ゴールを決めたかに見えたが、すぐにオフサイドの判定で取り消された。

試合開始から30分、トッテナムがこの試合の先制点を挙げた。素早いスローインからマティス・テルがクロスを上げると、バックポストでフリーになっていたランダル・コロ・ムアニが飛び込んでヘディングシュートを決めた。

勢いに乗ったトッテナムは直後に2点目を狙った。シャビ・シモンズがテルにパスを通したが、負傷したヤン・オブラクに代わって先発したフアン・ムッソの好セーブに阻まれた。 前半終了間際、シメオネのハーフボレーがクリスティアン・ロメロに当たって不意の軌道を変えたが、ググリエルモ・ヴィカリオは空中で体勢を調整し、力強い手でボールを弾き出す見事なセーブを見せた。

後半に入ると、再びトッテナムは試合の流れを掴めなくなった。アトレティコのペナルティエリア手前でシモンズがフリアン・アルバレスに体当たりされ倒された際、ホーム側はファウルを主張したが、判定は下されなかった。その直後、アトレティコが素早くカウンターを仕掛け、アルバレスが鋭いタイミングで飛び出し、ゴール上隅にシュートを決めた。VARによる確認の後、このゴールは認められた。

しかし、その直後、シモンズはトッテナムを再びリードに導く形で雪辱を果たした。スパーズがピッチの上方でボールを奪い返し、アーチー・グレイがボールを流すと、シモンズがペナルティエリアの端からカーブをかけたシュートを決めた。

試合終了15分前、アトレティコがコーナーキックから得点を挙げ、パペ・マタル・サールの前をすり抜けてゴール前に飛び込んだダビド・ハンコが同点ゴールを決め、終盤の逆転へのわずかな望みも完全に絶たれた。しかし、試合終了間際、ホセ・マリア・ヒメネスに倒されたシモンズに対し、スパーズにPKが与えられた。トッテナムの背番号7が自らキッカーを務め、これを確実に決めて、ホームチームが少なくとも第2戦を勝利で飾ることを確実にした。

トッテナムにとってのもう一つの明るい材料は、欧州でのホーム無敗記録を25試合に伸ばしたことだ。また、リヴァプールやアトレティコとの直近2試合で、このチームがプレミアリーグの降格争いに巻き込まれるような相手ではないことを示した。注目は今、ライバルであるノッティンガム・フォレストとの日曜日の一戦へと移っている。

GOALがトッテナム・ホットスパー・スタジアムでのスパーズの選手たちを評価する...