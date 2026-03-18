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Sean Walsh

翻訳者：

トッテナム対アトレティコ・マドリード戦の選手評価：シャビ・シモンズが輝いたが、奮闘したスパーズのチャンピオンズリーグ逆転劇への夢は、ジュリアン・アルバレスの圧巻のプレーによって打ち砕かれた

トッテナムは水曜日、チャンピオンズリーグのラウンド16でアトレティコ・マドリードに2試合合計7-5で敗れ、敗退した。第2戦ではロンドン北部でのホームゲームで3-2と勝利していたものの、先週のマドリードでの大敗により、ホームでの逆転は極めて困難な状況となっていた。そして、奮闘を見せたものの、最終的に逆転するには力不足だった。

アトレティコは開始6分、かつてトッテナムが獲得を目指していたアデモラ・ルックマンがジュリアーノ・シメオネの低いクロスを押し込み、ゴールを決めたかに見えたが、すぐにオフサイドの判定で取り消された。

試合開始から30分、トッテナムがこの試合の先制点を挙げた。素早いスローインからマティス・テルがクロスを上げると、バックポストでフリーになっていたランダル・コロ・ムアニが飛び込んでヘディングシュートを決めた。

勢いに乗ったトッテナムは直後に2点目を狙った。シャビ・シモンズがテルにパスを通したが、負傷したヤン・オブラクに代わって先発したフアン・ムッソの好セーブに阻まれた。 前半終了間際、シメオネのハーフボレーがクリスティアン・ロメロに当たって不意の軌道を変えたが、ググリエルモ・ヴィカリオは空中で体勢を調整し、力強い手でボールを弾き出す見事なセーブを見せた。

後半に入ると、再びトッテナムは試合の流れを掴めなくなった。アトレティコのペナルティエリア手前でシモンズがフリアン・アルバレスに体当たりされ倒された際、ホーム側はファウルを主張したが、判定は下されなかった。その直後、アトレティコが素早くカウンターを仕掛け、アルバレスが鋭いタイミングで飛び出し、ゴール上隅にシュートを決めた。VARによる確認の後、このゴールは認められた。

しかし、その直後、シモンズはトッテナムを再びリードに導く形で雪辱を果たした。スパーズがピッチの上方でボールを奪い返し、アーチー・グレイがボールを流すと、シモンズがペナルティエリアの端からカーブをかけたシュートを決めた。

試合終了15分前、アトレティコがコーナーキックから得点を挙げ、パペ・マタル・サールの前をすり抜けてゴール前に飛び込んだダビド・ハンコが同点ゴールを決め、終盤の逆転へのわずかな望みも完全に絶たれた。しかし、試合終了間際、ホセ・マリア・ヒメネスに倒されたシモンズに対し、スパーズにPKが与えられた。トッテナムの背番号7が自らキッカーを務め、これを確実に決めて、ホームチームが少なくとも第2戦を勝利で飾ることを確実にした。

トッテナムにとってのもう一つの明るい材料は、欧州でのホーム無敗記録を25試合に伸ばしたことだ。また、リヴァプールやアトレティコとの直近2試合で、このチームがプレミアリーグの降格争いに巻き込まれるような相手ではないことを示した。注目は今、ライバルであるノッティンガム・フォレストとの日曜日の一戦へと移っている。

GOALがトッテナム・ホットスパー・スタジアムでのスパーズの選手たちを評価する...

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ググリエルモ・ヴィカリオ（7/10）：

    今シーズンは批判を浴びていたが、この試合では本来の調子を取り戻した。特に前半終了間際にシメオネのシュートを驚異的なセーブで防ぎ、後半にはアルバレスのシュートを2度も阻止した。

    ラドゥ・ドラグシン（5/10）：

    右サイドバックとして浮いた存在だった。ボールを持った時のプレーに落ち着きが見られなかった。ウドギーと交代した。

    クリスティアン・ロメロ (6/10)：

    この日のトッテナムで最も活躍したディフェンダー。何度も土壇場のタックルやインターセプトを決めて見せた。ダンソと交代。

    ミッキー・ファン・デ・ヴェン（5/10）：

    トランジション時の守備で足元が定まらず、スピードを生かせたのはほんの一瞬だった。アルヴァレスのゴールを招いたインターセプトの失敗があった。

    ジェド・スペンス（5/10）：

    シメオネとジョレンテのマークに多くの時間を費やした。ウドギの投入後は右サイドバックに移った。

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  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-ATLETICO MADRIDAFP

    中盤

    ペドロ・ポロ（6/10）：

    ピッチの上方へ上がり、クロスを供給したり、背後への走り込みを見せたりした。トゥドール監督が過去の試合で彼を起用していたセンターバックのポジションよりも、この役割の方がはるかに適している。ベルグヴァルと交代。

    アーチー・グレイ (8/10)：

    中盤の攻防を支配し、ボールを奪い返すと、ロングパスと自信に満ちたドリブルで攻撃を組み立てた。ベテランの力が必要なトッテナムにとって、まさに今が成長の絶好のタイミングだ。ギャラガーと交代。

    パペ・マタル・サール（5/10）：

    目立った活躍こそなかったが、グレイの精力的なプレーを補う粘り強いパフォーマンスを見せた。試合を決定づけるゴールを許した際、ハンコの動きを見失っていた。

    シャビ・シモンズ（9/10）：

    左サイドでスタートしたが、トップで始まったテルと頻繁にポジションを交換した。アルバレスの同点ゴールにつながるファウルが認められなかったのは厳しすぎる判定だったが、直後に見事なゴールを決めて自ら事態を打開した。試合が終了したかに見えた終盤でも自信を深め、終盤のPKを獲得してこれを決めた。

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    攻撃

    ランダル・コロ・ムアニ（7/10）：

    見事なヘディングでトッテナムの先制点を挙げたが、すぐに疲れが見え始め、ここがホームチームにとって、欠場中のソランケとリシャルリソンの活力が欠けていた点だった。

    マティス・テル（8/10）：

    責任を恐れないもう一人の若手選手。このフランス人選手の伝染するような熱意がスタジアムを盛り上げた。熱狂的な一夜の先制点をコロ・ムアニにアシスト。オルセシと交代した。

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    デスティニー・ウドギー（5/10）：

    ドラグシンの代役として、怪我から復帰した。

    ルーカス・ベルグヴァル（5/10）：

    同様に完全復帰し、終盤戦でポロに代わって出場した。

    コナー・ギャラガー（評価なし）：

    病気から復帰し、グレイに代わって出場した。

    カラム・オルセシ（評価なし）：

    テルに代わって途中出場し、チャンピオンズリーグデビューを果たした。

    ケビン・ダンソ（出場時間なし）：

    終盤にロメロと交代した。

    イゴール・トゥドール（8/10）：

    トッテナムは全力を尽くした。状況を考えれば、それ以上は望めなかっただろう。

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