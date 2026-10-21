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「トッテナムファンの80％は、あの試合が引き分けに終わると思っていた」トッテナムのメンタリティーを知るガス・ポジェ、欧州大会出場権争いでは本命視せず
トッテナム、2シーズン連続で17位
初勝利までに7試合を要し、再び出足でつまずいた。近年の苦戦を打開し、再び前進するため、前回の移籍市場では多額の資金を投じた。
過去に2シーズン連続で17位に終わる苦境を経験し、その間には何度も降格への不安が大きく膨らんだ。トッテナムは今、名だたる「ビッグ6」の一角としての地位を取り戻すことを切望している。
デ・ゼルビは昨季、チームを残留に導いた。この謎めいたイタリア人指揮官は、パフォーマンスを引き上げるのに最適な人物とみなされている。要求の厳しい監督であり、全員が自らの考え方を受け入れることを求める。
一時は、元ブライトン監督のデ・ゼルビでさえ立て直しに苦労するほど、状況の悪化が進んだように見えた。トッテナムのサポーターは、チーム全体がそろって期待を裏切る姿を見慣れてしまっている。
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デイヴィス、コヴェントリー戦での終盤のゴールで不安を和らげる
前半のリードは、ジェームズ・マディソンがもたらしたものだったが、後半再開から4分以内にコヴェントリーに追いつかれた。オマル・マルムシュがトッテナム・ホットスパー・スタジアムでホームチームを再びリードさせたものの、緊張感は消えなかった。
ポジェは、見事なスタジアムにいた多くの人々が勝利の喜びを再び味わえると予想していたとは思っていない。最終的にベン・デイヴィスが決着をつけたのは、96分にコヴェントリーのGKカール・ラッシュワースの両手をすり抜けるシュートを放ったときだった。
トッテナムは今季、欧州の舞台で優勝争いに加われるか？
5位リヴァプールとわずか勝ち点6差のトッテナムが、ここから勢いを増して欧州大会の出場権争いに食い込めるかと問われたポジェは、カジノサイト情報の定番サイト、Gambling.comとの提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「それを言うには早すぎると思う。そこまでは断言しない」
「トッテナムにとって今季は、順位表の上半分に入るための立て直しのシーズンにする必要があると思う。ロベルト・デ・ゼルビの下でチームの形を築き、集団として精神的に強くなり、負ける可能性ばかり考えるのではなく、勝つ可能性を考えてピッチに立つ。だから今は過渡期だ」
「ただ、あれだけ資金を投じた以上、トップ10には入らなければならないし、可能なら欧州大会にも出場する必要がある。とはいえ、過去2年間の出来事や今季の出足を考えると、ここからトップ6などに入るべきだと無理に求めるつもりはない。私は現実的に見ようとしている。いつも現実的だし、公平であろうとしている」
「シーズン開幕時には予想が難しかった。確かに多額の資金を使い、とても優れた監督もいる。だから、もしかしたらと思うだろう。でも、最初の数試合を見て、コヴェントリー戦でさえ、2-1でリードしていた残り10分を見れば、トッテナムのファンを知っている私には、スタジアムにいた人の80％が『この試合は引き分けになる。間違いなく』と思っていたと言える。それが感じ取れるんだ」
「だから、デイヴィスがどういうわけかゴールを決めた時は、どうやって決めたのか私には分からないが、『ああ、本当にありがとう』という感じだった。彼らはそういう意識を払拭する必要がある。コヴェントリー戦はその第一歩で、それが重要なんだ」
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トッテナムの2026-27シーズン試合日程：次の中断期間までに3試合
トッテナムは降格圏を脱し、順位表の17位まで浮上した。デ・ゼルビ監督らにはまだ多くの課題が残るものの、北ロンドンのトッテナム側には、ある種の明るい雰囲気が戻ってきた。
今後の課題は、より安定して結果を出すことだ。トッテナムは11月の代表戦期間までに、さらに3試合を控える。土曜日にはスタンフォード・ブリッジで宿敵チェルシーと対戦し、その後はクリスタル・パレスをホームに迎え、エランド・ロードに乗り込んでリーズと対戦する。
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