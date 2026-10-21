5位リヴァプールとわずか勝ち点6差のトッテナムが、ここから勢いを増して欧州大会の出場権争いに食い込めるかと問われたポジェは、カジノサイト情報の定番サイト、Gambling.comとの提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「それを言うには早すぎると思う。そこまでは断言しない」

「トッテナムにとって今季は、順位表の上半分に入るための立て直しのシーズンにする必要があると思う。ロベルト・デ・ゼルビの下でチームの形を築き、集団として精神的に強くなり、負ける可能性ばかり考えるのではなく、勝つ可能性を考えてピッチに立つ。だから今は過渡期だ」

「ただ、あれだけ資金を投じた以上、トップ10には入らなければならないし、可能なら欧州大会にも出場する必要がある。とはいえ、過去2年間の出来事や今季の出足を考えると、ここからトップ6などに入るべきだと無理に求めるつもりはない。私は現実的に見ようとしている。いつも現実的だし、公平であろうとしている」

「シーズン開幕時には予想が難しかった。確かに多額の資金を使い、とても優れた監督もいる。だから、もしかしたらと思うだろう。でも、最初の数試合を見て、コヴェントリー戦でさえ、2-1でリードしていた残り10分を見れば、トッテナムのファンを知っている私には、スタジアムにいた人の80％が『この試合は引き分けになる。間違いなく』と思っていたと言える。それが感じ取れるんだ」

「だから、デイヴィスがどういうわけかゴールを決めた時は、どうやって決めたのか私には分からないが、『ああ、本当にありがとう』という感じだった。彼らはそういう意識を払拭する必要がある。コヴェントリー戦はその第一歩で、それが重要なんだ」