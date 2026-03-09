トッテナムを救えるのはマウリシオ・ポチェッティーノだけだ！プレミアリーグ降格を免れた場合、スパーズは米国代表監督に完全な指揮権を返還すべきだ

2018年1月の移籍期間終了後にトッテナムがパリ・サンジェルマンからルーカス・モウラを獲得した後、スパーズは18か月間、新たな選手を獲得することはありませんでした。これは、ポチェッティーノが当時の会長ダニエル・レヴィに、非常に公的な、そして彼としては珍しい2度の嘆願を行ったにもかかわらずのことでした。

2017-18 シーズン終了時、アルゼンチン人監督は夏のシーズンに向けての最後の記者会見で、「大きなトロフィーを本当に獲得したいのであれば、少し見直すべき点がある。達成可能な夢を作る必要がある。今は（トロフィーに）近づいているため、少し失望と不満があるかもしれない。

「もちろんダニエルは私の意見に耳を傾けるだろう。勇気が必要だ。勇気こそが最も重要であり、リスクを取るべきだ。クラブがリスクを冒し、可能なら前シーズン以上に努力して再び競争力を取り戻す時だと考える。なぜなら毎シーズンはより困難になるからだ」

2018年夏のトッテナム唯一の動きは、アストン・ヴィラが財政破綻寸前と見て、ジャック・グリーリッシュに400万ポンド＋アカデミー出身者ジョシュ・オノマを提示した嘲笑に値するオファーだった。実際、ウェスト・ミッドランズのクラブは新たな投資を得たばかりで、このオファーを一笑に付した。

当時のレヴィ会長らは、10億ポンドの新スタジアム移転が遅れたにもかかわらず、チーム強化のための予算は確保されていると主張。しかしサポーター団体との会合では、移籍交渉の実行が実際には非常に困難だとほのめかした。これはポチェッティーノ監督、選手、ファンに対する失敗の告白だった。同時に、この体制が真のクラブへと飛躍する準備が整っていないことを示す最初の兆候でもあった。

ポチェッティーノ率いるトッテナムは2018-19シーズンを通じ、燃料切れ状態で戦わざるを得なかった。過去2回の移籍期間で獲得した主力選手はわずか1名。既に手薄だった戦力を補強できず、集中力が低下し始めた選手を放出する機会も逃したのだ。 だからこそクラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝進出は奇跡とも言えたが、その過程でポチェッティーノはさらに消耗し、仮に欧州王者となっても辞任を示唆するに至った。

準決勝でのアヤックス戦での劇的な逆転勝利の直前に、ポチェッティーノ監督は再び警告を発した。もし再び選手層を軽視するなら、新スタジアムに多額の投資をする意味はないと。「トッテナムについて話すとき、誰もが『素晴らしい家を持っている』と言うが、家具を揃える必要がある。 素敵な家を望むなら、より良い家具が必要かもしれない。予算次第で支出の可否が決まる。マンチェスター・シティやリヴァプールのように巨額を投じるクラブには敬意を払うべきだ。

我々は勇敢で、賢く、創造的だ。今こそ新たな章を刻み、この新プロジェクトをどう構築するか明確なビジョンを持つ時だ。再建が必要だ。それは苦痛を伴うだろう」

2019年夏、スパーズはタンギ・ンドンベレ、ジョバンニ・ロ・セルソ、ライアン・セッセンゴン、ジャック・クラークを獲得したが、過去18ヶ月のダメージを修復するには不十分だった。それ以来、彼らは市場で遅れを取り戻そうと追いかける立場にある。どの移籍期間も反応的すぎ、時には1期遅れていることが証明されてきた。

ポチェッティーノはチャンピオンズリーグ決勝から5か月後に解任され、クラブはジョゼ・モウリーニョの下で「即戦力重視」戦略へ転換した。しかし計画通りには進まなかった。