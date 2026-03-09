Goal.com
ライブ
Mauricio Pochettino TottenhamGOAL
Sean Walsh

翻訳者：

トッテナムを救えるのはマウリシオ・ポチェッティーノだけだ！プレミアリーグ降格を免れた場合、スパーズは米国代表監督に完全な指揮権を返還すべきだ

トッテナムは破滅へと突き進んでいる。プレミアリーグからの降格も現実味を帯びており、この地獄のようなシーズンの現時点で、残留への唯一の望みはサッカーの状況が急速に変化する可能性に懸けるしかない。シーズン終盤に向けて数名の主力選手が負傷から復帰する見込みだが、特にチームの雰囲気がほぼ取り返しのつかないほど悪化している現状では、その効果は遅すぎるかもしれない。

トーマス・フランク監督の一時的な後任としてイゴール・トゥドールを招聘する決定は、決して英断とは言えなかった。この構想は、共同スポーツディレクターとしてフィオレンティーナ移籍前の最後の数ヶ月を過ごしたファビオ・パラティチが秋に初めて提案したものだが、トッテナムのシーズン情勢が完全に変化した2月になってようやくクラブが実行に移した。もはや欧州カップ戦出場権を逃す危険性だけでなく、プレミアリーグ残留そのものが危ぶまれる状況に陥っていたのだ。

この調子では、トゥドールは6月の契約満了まで持ちこたえられないかもしれない。むしろ、クロアチア人監督が就任後、何とかしてチームに残っていたわずかな自信まで奪い去ってしまった以上、スパーズが士気を高める代替案を探すのが賢明だろう。問題は、この呪われたような仕事を引き受けたいと考える明確な選択肢が市場に存在しない点だ。

デロイトとUEFAが欧州で9番目に価値あるクラブと認定してからわずか数ヶ月で、スパーズのトップリーグ在籍が深刻な危機に瀕している。しかし仮に生き残った場合、再起の青写真は存在する——彼らは電話を手に取り、マウリシオ・ポチェッティーノに連絡を取る必要があるのだ

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    トッテナムの決定的な監督

    ポチェッティーノはトッテナム現代史で最も成功した監督だ。トロフィーの多さを評価基準とするのは忘れて、記憶に残る最強のスパーズチームを思い出してほしい。それらは全てアルゼンチン人監督が率いたチームだった。何よりトッテナムファンにとって嬉しいのは、彼がクラブを心から愛していることだ。欠点も含めて。

    トッテナムは、ファンから選手、理事会に至るまで、ポチェッティーノを愛していた。彼はプレス戦術やビルドアップを駆使する現代的な戦術家であり、優れた人間管理能力を持つ人物であり、クラブの顔としてまさに理想的な人物像だった。 ポチェッティーノのトッテナムでの最初の3年間を象徴する画像があるとすれば、それはトッテナムが旧ホワイト・ハート・レーンに最後の別れを告げた時、彼の目に涙を浮かべた姿だろう。

    2018年までにポチェッティーノは、ハリー・ケイン、ソン・フンミン、デレ・アリ、クリスチャン・エリクセンらを擁するスター軍団を育て上げた。彼らは1960年代に旧ディビジョン1優勝を果たして以来初めて、3年連続でリーグ3位以内をキープした。 若手選手の育成と自らの理想像に沿ったチーム作りを誇りにしていたポチェッティーノでさえ、チームがさらなる飛躍を遂げるには選手補強が不可欠だと理解していた。

    2017年、右サイドバックのカイル・ウォーカーが「タイトル獲得の可能性が高いチームへの移籍を希望する」と表明したため、トッテナムは彼を売却した。クラブはバルセロナやバイエルン・ミュンヘンといった海外クラブからのオファーを期待していたが、実現しなかった。結局ウォーカーは5000万ポンド（当時フルバックとしては世界最高額）でマンチェスター・シティへ移籍した。

    その夏、スパーズは左サイドバックのダニー・ローズと万能ディフェンダーのエリック・ダイアーに対し、マンチェスター・ユナイテッドから関心を寄せられた。一部では両選手合わせて1億ポンド（約160億円）の価値があると見られていたが、結局残留した。当時のクラブ上層部の考えは「売り手クラブ」と見られたくないというものだったが、特にポチェッティーノ監督が事実上の移籍禁止令下に置かれていたことを考慮すれば、資金を得て再投資する方が良かったかもしれない。

    • 広告
  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    遅れを取り戻す

    2018年1月の移籍期間終了後にトッテナムがパリ・サンジェルマンからルーカス・モウラを獲得した後、スパーズは18か月間、新たな選手を獲得することはありませんでした。これは、ポチェッティーノが当時の会長ダニエル・レヴィに、非常に公的な、そして彼としては珍しい2度の嘆願を行ったにもかかわらずのことでした。

    2017-18 シーズン終了時、アルゼンチン人監督は夏のシーズンに向けての最後の記者会見で、「大きなトロフィーを本当に獲得したいのであれば、少し見直すべき点がある。達成可能な夢を作る必要がある。今は（トロフィーに）近づいているため、少し失望と不満があるかもしれない。

    「もちろんダニエルは私の意見に耳を傾けるだろう。勇気が必要だ。勇気こそが最も重要であり、リスクを取るべきだ。クラブがリスクを冒し、可能なら前シーズン以上に努力して再び競争力を取り戻す時だと考える。なぜなら毎シーズンはより困難になるからだ」

    2018年夏のトッテナム唯一の動きは、アストン・ヴィラが財政破綻寸前と見て、ジャック・グリーリッシュに400万ポンド＋アカデミー出身者ジョシュ・オノマを提示した嘲笑に値するオファーだった。実際、ウェスト・ミッドランズのクラブは新たな投資を得たばかりで、このオファーを一笑に付した。

    当時のレヴィ会長らは、10億ポンドの新スタジアム移転が遅れたにもかかわらず、チーム強化のための予算は確保されていると主張。しかしサポーター団体との会合では、移籍交渉の実行が実際には非常に困難だとほのめかした。これはポチェッティーノ監督、選手、ファンに対する失敗の告白だった。同時に、この体制が真のクラブへと飛躍する準備が整っていないことを示す最初の兆候でもあった。

    ポチェッティーノ率いるトッテナムは2018-19シーズンを通じ、燃料切れ状態で戦わざるを得なかった。過去2回の移籍期間で獲得した主力選手はわずか1名。既に手薄だった戦力を補強できず、集中力が低下し始めた選手を放出する機会も逃したのだ。 だからこそクラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝進出は奇跡とも言えたが、その過程でポチェッティーノはさらに消耗し、仮に欧州王者となっても辞任を示唆するに至った。

    準決勝でのアヤックス戦での劇的な逆転勝利の直前に、ポチェッティーノ監督は再び警告を発した。もし再び選手層を軽視するなら、新スタジアムに多額の投資をする意味はないと。「トッテナムについて話すとき、誰もが『素晴らしい家を持っている』と言うが、家具を揃える必要がある。 素敵な家を望むなら、より良い家具が必要かもしれない。予算次第で支出の可否が決まる。マンチェスター・シティやリヴァプールのように巨額を投じるクラブには敬意を払うべきだ。

    我々は勇敢で、賢く、創造的だ。今こそ新たな章を刻み、この新プロジェクトをどう構築するか明確なビジョンを持つ時だ。再建が必要だ。それは苦痛を伴うだろう」

    2019年夏、スパーズはタンギ・ンドンベレ、ジョバンニ・ロ・セルソ、ライアン・セッセンゴン、ジャック・クラークを獲得したが、過去18ヶ月のダメージを修復するには不十分だった。それ以来、彼らは市場で遅れを取り戻そうと追いかける立場にある。どの移籍期間も反応的すぎ、時には1期遅れていることが証明されてきた。

    ポチェッティーノはチャンピオンズリーグ決勝から5か月後に解任され、クラブはジョゼ・モウリーニョの下で「即戦力重視」戦略へ転換した。しかし計画通りには進まなかった。

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    指導力の欠如

    レヴィはトッテナムにおいて日常的に最高責任者だった。欠点はあれど、彼はスパーズをほぼ模範的な方法で運営し、2001年に指揮を執ってから2017年にホワイト・ハート・レーンを去るまで、クラブを次の段階へ導く権利を勝ち取っていた。新スタジアム建設を、時に「一人での使命」と称されるほどに成し遂げ、クラブが新たな収益源を開拓する手助けを必死で試みた。

    レヴィの最大の欠点は、自ら足を引っ張ってしまう傾向があったことだ。 監督陣から給与支出の増額を求める声が上がっても移籍政策に頑なに固執した。最近ではアンジェ・ポステコグルーとガレス・ベイルスティック・トゥ・フットボール』ポッドキャストでこれを証言している。トッテナムをビジネスとして運営していると批判され、その反論にほとんど成功しなかった。権限委譲を試みたが、往々にして自らから権力を離せなかった。平たく言えば、彼は決して「本物のサッカーマン」には見えなかった。

    元主将ウーゴ・ロリスは、2019年のチャンピオンズリーグ決勝進出を称え、レヴィから選手個人へ高級腕時計が贈られたと証言した。そこには「チャンピオンズリーグ決勝進出者」の刻印が施されていた。「何も刻まれていない方が良かった」とロリスが語ったことで、レヴィに勝利への執着が欠けているとの見方がさらに強まった。

    最悪の時期、レヴィは批判の的となった。クラブを大局的に運営するがレヴィのような日常的な関与はないルイス家は9月に会長を解任し、「より多くの勝利を、より頻繁に」を目標とする方針を表明した。

    レヴィの職務はCEOのヴィナイ・ヴェンカテシャムが引き継ぎ、ピーター・チャリントンが非執行会長に就任した。これらの意味は？結局のところほとんどない。トッテナムには役員室からピッチに至るまでリーダーシップの空白が生じ、中位チームの平凡さへの転落が降格争いへと発展した。スパーズには再び彼らを代表する象徴的な人物が必要だ。

  • Johan LangeGetty Images

    ランゲの終わり

    前述の通り、トッテナムの衰退の主因は選手層の再構築に失敗したことにある。まだ実戦に耐えられない10代の有望株か、チームメイトを補完する技術力に欠ける中盤の「デュエリスト」の獲得に偏りすぎた。

    ヨハン・ランゲは2023年11月にアストン・ヴィラからスパーズに加入し、当初はテクニカルディレクターを務めた後、スポーツディレクターに昇格した。彼は5回の完全な移籍期間を監督し、その間にトッテナムはチャンピオンズリーグ争いのチームから、生き残りを懸けた戦いを強いられるチームへと転落した。特にクラブが3シーズン連続で大量負傷に見舞われる中、サポーターが懸念した直近の1月移籍期間においても、ランゲは慌てる必要はないと説明した。

    「1月の市場全体を見渡しても、単純に獲得可能な選手がほとんどいなかった…1月は負傷者が多く、我々はまさにその影響を強く受けているクラブだ」と彼はクラブ公式チャンネルで語った。 「移籍期間中は、負傷者続出で非常に苛立たしい状況でも、規律を保つことが極めて重要です。なぜなら、a) 選手たちは復帰しつつあること、b) 仮に『ストレス買い』で選手を獲得した場合、確かに即座の満足感は得られるでしょう。 しかし短期・中期・長期のいずれにおいても戦力にならない選手を獲得しても意味がない。

    「したがって、負傷者続出で非常に苛立たしい状況ではあるものの、大半の選手は今シーズン中に復帰する見込みだ。数名は近い将来に復帰するだろう。クラブとして規律を保ち、現在あるいは将来的にチームに貢献できる選手のみを、可能な限り最善を尽くして獲得することが重要だ」

    3月9日現在、スパーズは負傷により10人の主力選手が欠場中だ。スカウト部門は、こうしたフィットネス問題が積み重なると連鎖反応が生じることを再び見落としている。通常は頑健な選手が酷使され、他の選手は穴埋めのために本来のポジション外で起用される。

    ランゲはスパーズの将来に賭けた。もし本当に降格となれば、彼が再びイングランドサッカー界で働くことは難しいだろう。

  • Eddie Howe Unai Emery Mikel ArtetaGetty Images

    「マネージャー」が戻ってきた

    現代サッカー界における「監督」が単なる「ヘッドコーチ」に過ぎないクラブ運営モデルへの執着は、今や一巡する局面を迎えつつある。スポーツディレクターやテクニカルディレクターは依然存在するが、彼らが必ずしも単独で選手獲得の責任を負うわけではない。

    トッテナムは、過去3年間で「ビッグ6」に食い込んだ2つのライバルクラブ、アストン・ヴィラとニューカッスルの手法を参考にすべきだろう。両クラブは指揮権と自律性をベンチに立つウナイ・エメリとエディ・ハウに委ね、プロジェクトの全要素を彼らを中心に構築した。この結束こそが順位上昇と主要タイトル争いの鍵となった。

    今となっては忘れがちだが、アーセナルが優勝争いに復帰し始めた頃、彼らは北ロンドンの権力闘争においてスパーズから支配権を奪還せねばならなかった。 25年ぶりの低迷期にあったガナーズは、2020年にミケル・アルテタを「ヘッドコーチ」から「監督」へ即座に昇格させた。状況は一時悪化したが、アルテタがクラブのあらゆる側面に自らの色を浸透させた時、再び前進を始めたのである。

    適切な監督は結束の象徴となり得る。トッテナムにとってそれはポチェッティーノでなければならない。2014年以降ホットスパー・ウェイに足を踏み入れた人物の中で、彼以上にスパーズの本質と必要性を理解する者はいない。「勝者」の道も「慌てない」道も歩んできたが、全ての道はアルゼンチン人監督へと通じている。

  • 未解決の問題

    ポチェッティーノはトッテナム復帰への願望を隠そうとしていない。今年初め、彼は『ハイパフォーマンス・ポッドキャスト』で、今も心惹かれている唯一のクラブだと明かした。「それでも、街の人々、トッテナムのファンは本当に愛情と感謝を示してくれる。それが特別だと感じる理由だ」と、今もロンドン在住のポチェッティーノは語った。

    また彼はスパーズが持つべき高い志についても語ったが、これは2月初旬、現在の窮状が都心の豪邸にカビが蔓延るように定着する前の発言だった。

    「チームが勝ち取ったヨーロッパリーグ優勝は素晴らしいが、それだけでは不十分だ」とポチェッティーノは続けた。 「カラバオカップやFAカップ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグで戦うだけでは不十分だ。このクラブは、サポーターが期待する通り、チャンピオンズリーグに出場し、優勝を目指して戦い、プレミアリーグでも優勝を狙い、その可能性を信じられる存在であるべきだ。いや、そうある必要がある」

    ここ数シーズン、守備の脆弱さはピッチ上の問題だったが、真の毒はケイン離脱後の最終ラインにおける攻撃の怠慢だった。ポステコグルー監督の2年目ですら、トッテナムの攻撃構築パターンに相手チームは慣れ、オーストラリア人監督の戦術への固執ゆえに脅威を容易に封じられた。 フランクが保守的な戦術を命じられて就任した際、彼は時に攻撃そのものを放棄した——「我々は100％試合に負ける」という彼の宣言は今も記憶に新しい。テュードル体制下では、守備のミスと同様に、ボール保持時の支離滅裂さがトッテナムを苦しめている。

    ピッチ上の野心は時にピッチ外を反映するもので、トッテナムのこの12ヶ月はそれを証明している。しかしポチェッティーノは、最高を目指すその意欲を微塵も失っていない。

  • Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    クラブの再結成

    トッテナムの監督職はもはや魅力的ではない。今この時点でも、シーズン終了時に残留を果たしたとしても、ましてや降格した場合ならなおさらだ。2019年にポチェッティーノが去って以来、後任監督たちはN17（トッテナムのホームスタジアム）でキャリアの最低潮を経験する傾向にある。

    批判にさらされているスパーズのオーナー陣には、いくつかのPR戦略が残されている。ポチェッティーノは、トッテナムと共にチャンピオンシップ（2部）で指揮を執ることに必ずしも躊躇しない人物であり、サポーターがクラブへの情熱を再燃させるための最有力候補であるだけでなく、現時点でこの職に興味を示す最も適格な人物だろう。 これにランゲの退任、さらには元アーセナルのベンカテシャム氏の去就も加われば、クラブ運営陣が切実に必要とされる抜本的な変革を真剣に求めている最初の兆候となるだろう。

    ポチェッティーノの復帰は、他の外部候補よりも寛容さと忍耐をもって迎えられよう。UEFAスーパーカップでのPSG戦での好パフォーマンスや、就任初月にマンチェスター・シティをアウェイで下した勝利にもかかわらず、フランク（・ランゲ）率いるスパーズは、ホームでのボーンマス戦（0-1敗戦）で初の敗北を喫した際、前半終了時と試合終了時にブーイングを浴びた。 当時でさえ、多くのサポーターはクラブが売り込もうとした「橋」を買う気はなかったが、ポチェッティーノとの再会を提案されれば、大半は喜んで飛びつくだろう。

    トッテナムは崩壊状態だ。彼らを再建できる人物はただ一人。かつての愛しい相手に戻ることに、もはや失うものは何もないのだ。

チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
トッテナム crest
トッテナム
TOT
0