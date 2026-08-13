スパーズがムーアにできるだけ多様な経験を積ませようとしているのか、そしてケルン移籍の可能性が取り沙汰される中で、その方針はやや理解しやすいのではないかとさらに問われると、ヘンドリーはこう付け加えた。「そうだね、その考えには私も賛成だ。だが一方で、クラブが指図できるものでもない。

「クラブにできるのは、選手たち、とりわけすぐにトップチームでプレーすると見なされていない若手選手たちに、選択肢を示すことくらいだ。そしてそれについて言えば、私がプレーしていた頃もそうだったが、若い選手はみな自分にはトップチームでプレーする力があると思っている。彼も1試合か2試合なら、実際にそれができるかもしれない。

「だが結局は、トッテナムの首脳陣やコーチ陣、そしてチームの陣容次第だ。そこに誰がいるのか、そのポジションには誰がいるのか、その選手が同じポジションの別の選手よりどんな特長を持っているのか。考慮すべき点はさまざまだし、ミッキー・ムーアにとって悪い状況ではない。

「彼はどこへ行くんだい？ イタリアかスペインか？ それともドイツか？ それは素晴らしい経験になるだろう。もちろんドイツでは、どれだけ多くの観客が入るか、そしてブンデスリーガがどれほど手厚く支えられているかは誰もが知っている。

「今のところバイエルンはほぼ単独で抜け出している。彼らに匹敵するものは何もないと思う。レンジャーズが彼を取り戻せれば素晴らしいだろうが、おそらくそれはかなり可能性が低い。」



