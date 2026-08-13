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「トッテナムより大きなクラブ」 レンジャーズはマイキー・ムーアを巡って不満に直面、元アイブロックスDFがスパーズのワンダーキッドのオールドファーム復帰は「極めて可能性が低い」と認める
ムーアはレンジャーズでのローン期間中に7ゴールを記録した
ムーアは18歳の誕生日を迎える直前にレンジャーズへ合流した。プレミアリーグでトッテナムを代表した選手としては、16歳277日で最年少記録を樹立してスコットランドへやって来た。
彼はしばらくの間、北ロンドンで最も有望な逸材の一人と見なされてきたが、スパーズが17位でのフィニッシュを2シーズン連続で喫するなど苦戦したことで、保有元クラブで継続的な出場機会を得るのは難しかった。
レンジャーズは2025-26シーズンにそうした機会を喜んで提供し、ムーアにその才能を示すとともに、最大級の注目を浴びる舞台で貴重な経験を積む場を与えた。前季は47試合に出場し、7ゴールを記録した。
アイブロックス復帰の可能性も取り沙汰されており、現在はデレク・マッキネスがベンチから指揮を執っているが、まだ契約成立には至っていない。レンジャーズは2026-27シーズンの開幕から3試合未勝利となっており、創造性のテコ入れを必要としている。
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ムーア、トッテナムで依然として出場時間は保証されず
そうした状況が不満の原因になるかと問われると、ラドベットLadBetとの提携のもとで話した元レンジャーズDFのヘンドリーは、GOALに対してこう語った。「レンジャーズのここ3試合を見た後なら、そうだろうね！ それにデレクは、今も十分なサポートを受けていると私たちは考えている。ここまでは物事が計画通りに進んでいない」
「マイキー・ムーアが加われば歓迎すべき補強になる。19歳で別の国、そしてより大きなクラブに行った選手だ。トッテナムよりレンジャーズのほうが大きなクラブだよ。このことではイングランドの多くの人に反論されるのは分かっている。でも歴史やそれ以外のすべてを考えれば、より大きなクラブだ。今この瞬間にそうかと言われれば、たぶん違う。正直、トッテナムがトップ6のチームだとは言えないが、多くの人は今季トップ8、あるいはトップ6に入るチームになると考えている。もちろん昨季は本当にぎりぎりだった」
「ただ、マイキー・ムーアはトッテナムでの自分の立場、そしてもちろんレンジャーズでどうだったか、レンジャーズで何を経験したかを見ている。トッテナムでやっていけるのか。トッテナムを出る道はあるのか。もし今、彼を再び獲得できるなら、レンジャーズは大喜びすると思う。でも分からない」
トッテナムの若手選手はブンデスリーガへ向かう可能性がある
スパーズがムーアにできるだけ多様な経験を積ませようとしているのか、そしてケルン移籍の可能性が取り沙汰される中で、その方針はやや理解しやすいのではないかとさらに問われると、ヘンドリーはこう付け加えた。「そうだね、その考えには私も賛成だ。だが一方で、クラブが指図できるものでもない。
「クラブにできるのは、選手たち、とりわけすぐにトップチームでプレーすると見なされていない若手選手たちに、選択肢を示すことくらいだ。そしてそれについて言えば、私がプレーしていた頃もそうだったが、若い選手はみな自分にはトップチームでプレーする力があると思っている。彼も1試合か2試合なら、実際にそれができるかもしれない。
「だが結局は、トッテナムの首脳陣やコーチ陣、そしてチームの陣容次第だ。そこに誰がいるのか、そのポジションには誰がいるのか、その選手が同じポジションの別の選手よりどんな特長を持っているのか。考慮すべき点はさまざまだし、ミッキー・ムーアにとって悪い状況ではない。
「彼はどこへ行くんだい？ イタリアかスペインか？ それともドイツか？ それは素晴らしい経験になるだろう。もちろんドイツでは、どれだけ多くの観客が入るか、そしてブンデスリーガがどれほど手厚く支えられているかは誰もが知っている。
「今のところバイエルンはほぼ単独で抜け出している。彼らに匹敵するものは何もないと思う。レンジャーズが彼を取り戻せれば素晴らしいだろうが、おそらくそれはかなり可能性が低い。」
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スコットランドとイングランドで移籍期限が過ぎる時期
スコットランドの移籍市場は、イングランドの締め切りより数日遅い9月3日まで開いている。そのためマクインズには、新たな、あるいはなじみのある顔ぶれをさらに自身の陣容に迎え入れる時間が残されている。
トッテナムは、プレシーズン日程を終えてプレミアリーグ開幕に備える中、ムーアの将来について近日中に判断を下す見通しだ。月末までに再び移籍するとの見方が強まっている。
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