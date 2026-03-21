トッテナムやクリスタル・パレスからの関心を集める中、ラ・リーガの監督就任が最有力視されるようになったボーンマスのアンドニ・イラオラ監督が沈黙を破った

ボーンマスがマンチェスター・ユナイテッドと2-2で引き分けた直後、このスペイン人監督は、自身の将来や古巣との関連性について高まる憶測に即座に言及した。

「いいえ、それは私とは何の関係もありません」とイラオラは記者団に語った。「サポーターとしては、私の母クラブですから関心があるでしょうが、状況には影響しません。何度も言ってきたように、私はここでとても幸せです。 クラブとは素晴らしい関係を築いているし、それに基づいて決断を下さなければならないのは事実だが、これは私が監督として過ごしてきたほとんどの期間に直面してきた状況だ。私にとって新しいことではない。」