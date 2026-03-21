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トッテナムやクリスタル・パレスからの関心を集める中、ラ・リーガの監督就任が最有力視されるようになったボーンマスのアンドニ・イラオラ監督が沈黙を破った
アスリートがイラオラをリードするレース
イラオラはサン・マメスの監督候補リストのトップに浮上しており、このバスクのクラブは彼をエルネスト・バルベルデの後任として理想的な人物と見なしている。バルベルデが今シーズン終了後に退任すると見込まれる中、このラ・リーガのクラブは後任を確保するために迅速に動いている。
この噂の背景には、深い歴史的つながりがある。イラオラは現役時代、同クラブで500試合以上に出場したからだ。この感情的な絆により、6月に契約が満了する際に、バスクのクラブは彼をヴィタリティ・スタジアムから引き抜くための最有力候補となっている。
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イラオラ、退団説に言及
ボーンマスがマンチェスター・ユナイテッドと2-2で引き分けた直後、このスペイン人監督は、自身の将来や古巣との関連性について高まる憶測に即座に言及した。
「いいえ、それは私とは何の関係もありません」とイラオラは記者団に語った。「サポーターとしては、私の母クラブですから関心があるでしょうが、状況には影響しません。何度も言ってきたように、私はここでとても幸せです。 クラブとは素晴らしい関係を築いているし、それに基づいて決断を下さなければならないのは事実だが、これは私が監督として過ごしてきたほとんどの期間に直面してきた状況だ。私にとって新しいことではない。」
プレミアリーグからの関心が強まっている
スペインへの復帰という誘惑があるにもかかわらず、イラオラは依然としてイングランド・プレミアリーグ内で非常に注目を集める監督である。『デイリー・メール』紙によると、トッテナムとクリスタル・パレスの両クラブは、夏の移籍市場において指揮官体制を一新する候補として、このスペイン人監督について協議しているという。
彼が南海岸で手掛けた指導により、ボーンマスは欧州カップ戦出場権を争えるチームへと変貌を遂げた。この戦術的な進化は、プレミアリーグ各クラブにおける彼の評価を大幅に高め、ボーンマスが契約を単純に更新するという希望を難しくしている。
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ボーンマス、早急な説明を求めている
ボーンマスは監督を引き留めることに必死だが、現在は困難な状況に直面している。今夏に契約満了を迎えるイラオラ監督は、ボーンマスとの新契約に合意する方向で考えていたが、古巣からの誘いやプレミアリーグの強豪クラブからの関心が、交渉を複雑化させている。
チェリーズの首脳陣は、来季の計画を立て始めるため、明確な回答を求めている。クラブは、プロジェクトのリーダーである彼の長期的な将来を確保すべく、数日中に彼の決断の兆しを掴みたいと考えている。
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