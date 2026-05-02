トッテナムは2028年までに2部リーグに降格し、さらにリーグ1へ転落する恐れがあると警告された。

選手兼監督としてクラブに在籍した元MFは、問題の根源はトップにあると断言。シャーウッドは、5月に最悪の事態が起きた場合、EFLを乗り切るサッカーの専門知識が現状の経営陣には欠けていると主張した。

「サッカーを理解する人が運営すれば、必要なリソースを揃えてすぐに再起できるはずだ」と付け加えた。「だがすぐに上がれなければ、状況は一気に厳しくなる。下部リーグに何年も留まる大クラブもいるのだから」