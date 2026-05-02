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トッテナムは2028年までに2部リーグに降格し、さらにリーグ1へ転落する恐れがあると警告された。
恐ろしいリーグ・ワンの予想
シャーウッドは、組織的な問題でリーグ・ワンに降格する可能性があると指摘した。残留まで2ポイント差だが日程は厳しく、チャンピオンシップ降格は現実となりつつある。多くの人が、これが更なる崩壊の始まりだと恐れている。
この危機についてシャーウッドはボイル・スポーツに語った。「誰が補強や運営を仕切るか次第だ。現体制では昇格の保証はない」。
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北ロンドンで経営危機
選手兼監督としてクラブに在籍した元MFは、問題の根源はトップにあると断言。シャーウッドは、5月に最悪の事態が起きた場合、EFLを乗り切るサッカーの専門知識が現状の経営陣には欠けていると主張した。
「サッカーを理解する人が運営すれば、必要なリソースを揃えてすぐに再起できるはずだ」と付け加えた。「だがすぐに上がれなければ、状況は一気に厳しくなる。下部リーグに何年も留まる大クラブもいるのだから」
レスター・シティの苦境を彷彿とさせる
スパーズは、他の強豪が直面する苦境を見れば、その危険性を理解できる。シャーウッドは、かつての王者レスター・シティの没落を挙げ、「資金があっても補強や戦略が失敗すれば、すぐに悪循環に陥る」と指摘した。
サンダーランド、ウルヴァーハンプトン、スウィンドン・タウンも2度降格しており、歴史がそれを証明している。シャーウッドは「レスターの例は、運営がうまくいかないと何が起こるかを示している。現在の戦力なら降格争いをするはずがない。痛ましい」と語った。
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プレミアリーグ残留をかけた戦い
リーズ、エバートン、チェルシー、アストン・ヴィラ戦が残っており、トッテナムの運命は依然として自分たち次第だ。しかし、現在の順位による心理的重圧が表れ始めている。残り4試合で結果を出せなければ、プレミアリーグ史上最も注目される降格チームとなるリスクがある。
シャーウッドは「今行動すれば希望がある」と語った。「トッテナムは必ず戻る。降格しても一発で再昇格できる。そのためには意思決定者を変える必要がある」