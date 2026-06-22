トッテナムは「平凡な」選手に散財していると批判されている。それでもハリー・レッドナップは、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で「トップ6」にすぐ戻れると大胆予測している。

元ブライトン監督デ・ゼルビは3月下旬、SOSを受けてトッテナムを率い、トップリーグ残留へ導いた。トーマス・フランク、イゴール・トゥドールが成し得なかった指揮のバトンを引き継いだ。

彼は100％の努力を求め、すぐにチームに誇りを取り戻させた。最終節まで降格の危機は続いたが、辛うじて残留した。

クラブは現在、夏の移籍市場に向けた計画を策定中で、2026-27シーズンの開幕戦ではホームから近いブレントフォードを訪問する。その頃には大幅な陣容刷新が行われている可能性もある。