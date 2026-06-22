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トッテナムは「平凡な」選手に散財していると批判されている。それでもハリー・レッドナップは、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で「トップ6」にすぐ戻れると大胆予測している。
デ・ゼルビは降格危機のSOSに応え、残留を確定させた。
元ブライトン監督デ・ゼルビは3月下旬、SOSを受けてトッテナムを率い、トップリーグ残留へ導いた。トーマス・フランク、イゴール・トゥドールが成し得なかった指揮のバトンを引き継いだ。
彼は100％の努力を求め、すぐにチームに誇りを取り戻させた。最終節まで降格の危機は続いたが、辛うじて残留した。
クラブは現在、夏の移籍市場に向けた計画を策定中で、2026-27シーズンの開幕戦ではホームから近いブレントフォードを訪問する。その頃には大幅な陣容刷新が行われている可能性もある。
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スパーズは今夏も大型補強が必要か？
多くの選手が出入りすると見込まれ、移籍で得た資金は戦力強化に再投資される。しかし近年は高額移籍金の選手が多く、成果を出せずに17位前後をさまよっている。
今後数週間で追加投資が必要かと問われた元トッテナム監督レッドナップ氏は、BuzzBallzとの提携でGOALにこう語った。「彼らには大きな変化が必要だ。チーム構成を変える必要がある。
監督とは面識がないが、彼を見て好印象を受けた。 彼が就任すれば、過去2年の問題には目をつぶらない。甘さを許さず、選手を厳しく指導し、チームを変革するはずだ。実力が足りない選手は即座に放出されるだろう。彼は新戦力を補強するが、成否はスカウティング次第だ。ここ数年担当していた人物は、その仕事をうまくこなせていなかった。」
「幸運な」トッテナム、プレミアリーグのトップ6入りが期待される
「注目度の高い移籍を勝ち取った後、スパーズで『安住』してしまう選手が多すぎるのではないか」という点や、デ・ゼルビ監督がその傾向を変えるために何ができるかについてさらに問われると、レッドナップは次のように付け加えた。「彼らは選手を補強してきたが、正直言ってその半数は誰なのかさえ分からない。あちこちで6000万、5000万、7000万といった移籍金だ。実績のない平凡な選手ばかりだ。
プレミアリーグで2年連続17位。今年降格を免れたのは運が良かっただけだ。特にアストン・ヴィラ戦では、相手が控え中心の平凡な布陣だったおかげで助かった。 その勝利が残留を決定づけた。
それでもシーズンを通じては散々な内容だった。新監督がチームを刺激し、来季はトップ6に入れると期待している。」
- BuzzBallz
熱心なスパーズのサポーターたちには、ワクワクできる何かが必要だ
スパーズファンは最近嬉しいニュースが少ないが、来季はデヤン・クルセフスキやジェームズ・マディソンが万全の状態で活躍すると期待している。今はジェド・スペンスがイングランド代表、ペドロ・ポロがスペイン代表としてW杯戦う姿を見守っている。
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