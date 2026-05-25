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トッテナムは、再び「ビッグ6」に入る可能性を残すため、夏の移籍市場で「絶対に手放してはならない選手」を残すべきだと伝えた。
トッテナムは残留を祝い、アーセナルは優勝の喜びに浸った
北ロンドンは2年連続17位と低迷している。アンジェ・ポステコグルー監督は任期終盤にヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりのタイトルをもたらしたが、それ以外の成果は少なかった。
トーマス・フランクとイゴール・トゥドールは短期間で去り、チームは混乱した。その後、元ブライトン監督ロベルト・デ・ゼルビが就任し、チームを安定させて残留を決めた。
残留決定は最終節に持ち越しとなり、地元ライバルのアーセナルがプレミアリーグ優勝を祝う一方で、スパーズは紙一重の差で残留を喜んだ。この結果、両者の間には大きな溝が露呈した。
今後数週間で「眠れる巨人」を覚醒させる策が講じられるが、多くのスターが去り、新戦力が加わるのか注目される。次の移籍市場では大きな動きが予想されている。
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トッテナムは、リヴァプール移籍が噂されるDFファン・デ・ヴェンを引き留められるか。
オランダ人DFミッキー・ファン・デ・ヴェンにも移籍の噂がある。しかし元トッテナムSBハットンは、リヴァプールと噂されるこのセンターバックについて「彼こそ残留すべきだ」とGOALの独占インタビューで語った。
来季に向けてチームを強化したいなら、彼は次期主将の候補だ。クリスティアン・ロメロは移籍するだろうから、チーム再建のためにこうした選手を残しておく必要がある。
もし売却して彼が他クラブへ移籍すれば、代役を探すのは難しい。選手たちは最高レベルでプレーしたいと望む。トッテナムが再びそのレベルに戻るには数回の移籍市場を要するだろうが、そのためにもヴァン・デ・ヴェンは必要だ」
アンフィールドでの噂についてさらに問われると、ハットンは「加入すれば素晴らしい補強だ。強さ、走力、スピード、そして決めたゴールのいくつかは実に素晴らしい。
ボール扱いも技術も高い。すべてを兼ね備えている。CLに出場するチームでプレーするべき選手だ。だから、残留が最優先だ」
トッテナムは今もプレミアリーグ「ビッグ6」の一員なのか？
スパーズが再浮上するには戦力維持が急務だ。深刻な不振が続く中、プレミアリーグのエリート層に残れるのか疑問の声も。
「ビッグ6」にふさわしいかと問われたハットンは「正直、そうは思わない。上位争いに常時加わるメンタリティを示していないからだ」と語った。
「クラブの経営は資金も安定しており成功しているが、それがピッチに反映されていない。現時点では『ビッグ6』とは言えない」
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2026-27シーズン開幕前にデ・ゼルビが取り組むべき課題
2025-26シーズン、スパーズはホームでエバートンを下し、辛うじて残留。この勝利でウェストハムに2ポイント差をつけ、チャンピオンシップ降格を免れた。
デ・ゼルビ監督の就任でクラブは再起できると期待されるが、チャンピオンズリーグ復帰へは still 課題が残る。