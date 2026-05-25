北ロンドンは2年連続17位と低迷している。アンジェ・ポステコグルー監督は任期終盤にヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりのタイトルをもたらしたが、それ以外の成果は少なかった。

トーマス・フランクとイゴール・トゥドールは短期間で去り、チームは混乱した。その後、元ブライトン監督ロベルト・デ・ゼルビが就任し、チームを安定させて残留を決めた。

残留決定は最終節に持ち越しとなり、地元ライバルのアーセナルがプレミアリーグ優勝を祝う一方で、スパーズは紙一重の差で残留を喜んだ。この結果、両者の間には大きな溝が露呈した。

今後数週間で「眠れる巨人」を覚醒させる策が講じられるが、多くのスターが去り、新戦力が加わるのか注目される。次の移籍市場では大きな動きが予想されている。