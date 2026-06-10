Borussia Dortmund
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トッテナムは、元ボルシア・ドルトムントのディレクターとの交渉を、「戦略的方向性」の相違を理由に打ち切った。
戦略的な相違により、ロンドンへの移転が頓挫した
トッテナムはスポーツディレクター候補ケール氏との交渉が合意に至らず終了し、首脳陣は落胆した。数週間の集中協議を経て、5月にドルトムントで引退式を行ったケール氏は、最終段階でロンドン訪問も果たしたが、将来ビジョンで折り合いが付かず決断を保留した。
スカイによると、クラブの将来像で合意できず、交渉は決裂。スパーズはスポーツ部門再建にケーレの経験を活用したかった。
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デ・ゼルビの影響力は重要な要因だ
長期戦略に加え、クラブ内の権力構造もケールの決断に影響した。スカイのパトリック・ベルガー記者は、契約破談の要因の一つとして、現トップチーム監督ロベルト・デ・ゼルビの大きな権限を挙げている。チーム再建を目指す中、このイタリア人指揮官は選手獲得やスポーツ組織に多大な影響力を行使すると見込まれている。
移籍決定権を強く求めるデ・ゼルビの方針と、自律性を望むケールの考えは折り合いがつかず、結果として46歳のケールは他クラブでの新天地を求めることになった。
内部構造は依然として流動的である
トッテナムのスポーツ部門は現在もヨハン・ランゲが率いており、クラブのスポーツディレクターも務める。当初はケールとランゲが協力し、危機を回避したクラブをプレミアリーグ首位の座へ導く予定だった。当面はランゲがコーチングスタッフと連携し、夏の補強候補を選定する。
交渉は不調に終わったが、彼は3月22日にボルシア・ドルトムントを退任しており、依然として欧州の複数クラブからオファーを受けている。
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スパーズにとって忙しい夏が待ち受けている
ケールとの契約は破談となったが、ロンドン北部の移籍活動は止まっていない。スパーズは夏の移籍市場が開く前から着実に準備を進め、新シーズン向けたチーム再編で複数名の新戦力加入がすでに決定または交渉段階にある。
新戦力の1人、アンディ・ロバートソンはリヴァプールとの契約満了により7月1日に正式加入する。また、アルゼンチン人DFマルコス・セネシのボーンマスからの加入は水曜日に正式発表された。
来季は大幅な順位アップを狙っており、今後も補強が続く見込みだ。