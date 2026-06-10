トッテナムは、元ボルシア・ドルトムントのディレクターとの交渉を、「戦略的方向性」の相違を理由に打ち切った。

ケールとの契約は破談となったが、ロンドン北部の移籍活動は止まっていない。スパーズは夏の移籍市場が開く前から着実に準備を進め、新シーズン向けたチーム再編で複数名の新戦力加入がすでに決定または交渉段階にある。

新戦力の1人、アンディ・ロバートソンはリヴァプールとの契約満了により7月1日に正式加入する。また、アルゼンチン人DFマルコス・セネシのボーンマスからの加入は水曜日に正式発表された。

来季は大幅な順位アップを狙っており、今後も補強が続く見込みだ。