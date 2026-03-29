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トッテナムは、ロベルト・デ・ゼルビが今すぐイゴール・トゥドルの後任に就任する場合、「多額の残留ボーナス」を提示する意向だ
トッテナムはデ・ゼルビにチームを救ってほしいと考えている
不安定さが目立つ今シーズン、トッテナムは元ブライトンおよびマルセイユ監督のデ・ゼルビ氏に白羽の矢を立てた。ノッティンガム・フォレストに0-3で惨敗し、短期間の在任期間を経て双方の合意により退任したトゥドール監督の後任として、このイタリア人監督が最有力候補に浮上している。この敗戦により、スパーズはプレミアリーグの降格圏からわずか1ポイント差という危うい位置に追いやられた。
デ・ゼルビは現在フリーエージェントだが、当初はシーズン途中の残留争いに飛び込むことに躊躇しており、スパーズの残留が決まってから次の去就を決める意向だった。しかし、talkSPORTによると、トッテナム首脳陣はシーズン終了前に彼を首都に招き入れるため、あらゆる手を尽くす構えだ。トッテナムは、デ・ゼルビが即座にトゥドルの後任に就任する場合、「多額の残留ボーナスと契約金」を支払う用意がある。
- AFP
依然として需要が高い
テューダー監督の退任は、現在トッテナム・ホットスパー・スタジアムを覆っている混乱を如実に物語っている。スパーズは、長期的なプロジェクトと、即座に得られる多額の金銭的インセンティブを組み合わせることで、デ・ゼルビ監督に7月ではなく今すぐリスクを冒すよう説得できると期待している。2月にマルセイユを不和のうちに去ったにもかかわらず、元ブライトン監督への関心は依然として高い。デ・ゼルビ監督はマンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、レアル・マドリードとの関連も報じられている。
検討中の代替案
デ・ゼルビとの契約が即座の就任に向けてまとまらない場合、トッテナムにはいくつかの代替案が用意されている。ショーン・ダイチは、プレッシャーのかかる状況下でもトップリーグ残留を果たしてきた実績があるため、短期的な解決策として有力視されている。しかし、ダイチが最低18カ月の契約を条件としているとみられるのに対し、トッテナムはより柔軟な契約形態を望んでいる可能性があり、大きな障壁が残っている。
サポーターにとって感情的な選択は依然としてマウリシオ・ポチェッティーノだが、今度のワールドカップを控えて米国代表チームへの義務を負っているため、現段階でのセンセーショナルな復帰はほぼ不可能だ。クラブ内部で挙がっている他の候補には、元モナコ監督のアディ・フッターや、ベテランDFベン・デイヴィスを起用した内部からの暫定的な解決策さえ含まれている。
- AFP
トッテナム・ホットスパーの経営陣への圧力が高まっている
就任からわずか6週間でテューダー監督を解任した決定により、クラブの理事会は激しい批判にさらされている。降格の危機が現実味を帯びる中、次期監督の人選は、クラブの現代史における決定的な分岐点と見なされている。
トッテナムは、次節のプレミアリーグ・サンダーランド戦（アウェイ）までに、新監督を十分に余裕を持って就任させる方針だ。同戦では、13試合連続未勝利の連鎖を断ち切り、降格圏から脱却することを目指す。