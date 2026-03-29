トッテナムは、ロベルト・デ・ゼルビが今すぐイゴール・トゥドルの後任に就任する場合、「多額の残留ボーナス」を提示する意向だ

デ・ゼルビとの契約が即座の就任に向けてまとまらない場合、トッテナムにはいくつかの代替案が用意されている。ショーン・ダイチは、プレッシャーのかかる状況下でもトップリーグ残留を果たしてきた実績があるため、短期的な解決策として有力視されている。しかし、ダイチが最低18カ月の契約を条件としているとみられるのに対し、トッテナムはより柔軟な契約形態を望んでいる可能性があり、大きな障壁が残っている。

サポーターにとって感情的な選択は依然としてマウリシオ・ポチェッティーノだが、今度のワールドカップを控えて米国代表チームへの義務を負っているため、現段階でのセンセーショナルな復帰はほぼ不可能だ。クラブ内部で挙がっている他の候補には、元モナコ監督のアディ・フッターや、ベテランDFベン・デイヴィスを起用した内部からの暫定的な解決策さえ含まれている。



