トッテナムは、ブライトン戦の引き分け後にケビン・ダンソが受けた「忌まわしい」人種差別的罵倒に反応した。オーストリア人DFは、この「卑劣な」発言について言及した。

ダンソはSNSで冷静に心境を明かした。ピッチ上の結果には失望したが、降格危機にあるクラブのため、自分への憎悪でも集中力は乱さないと言い切った。

インスタグラムでダンソはこう投稿した。「昨日は望んだ結果ではなかった。全力で戦った。そこから学び、前に進む。差別的な罵倒はサッカーにもどこにも不要だ。だが、それは私を定義しないし、集中力を乱さない。 自分は何者で、何を信じ、なぜプレーするかは明白だ。今は集中し、さらに努力し、次の試合でより強くなって戻る。前へ。共に。次へ。」







