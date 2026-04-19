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トッテナムは、ブライトン戦の引き分け後にケビン・ダンソが受けた「忌まわしい」人種差別的罵倒に反応した。オーストリア人DFは、この「卑劣な」発言について言及した。
トッテナム、「卑劣な」SNS上の誹謗中傷を非難
土曜のブライトン戦（2-2）後、ダンソが「人間性を否定する」人種差別を受けたとして、トッテナムが声明を発表した。終盤のミスが同点弾を許し、チームは降格圏にとどまった。
クラブは声明で「ブライトン戦後、ダンソはソーシャルメディアで深刻な人種差別を受け続けている。このような犯罪行為は決して容認しない」と表明した。
- AFP
トッテナムが措置を講じる中、警察が介入
クラブは事態を重視し、ロンドン警視庁に連絡。加害者を特定・処罰するため、関係国当局やSNS企業にも協力を要請している。
クラブは「関連コンテンツをロンドン警視庁や各国の当局、SNSに通報済みです。加害者には厳正に対処します。ケビンは選手としても人間としても全面的に支持されています。当クラブの誰も、このような事態で孤独を感じることはありません」と表明した。
ダンソが沈黙を破る
ダンソはSNSで冷静に心境を明かした。ピッチ上の結果には失望したが、降格危機にあるクラブのため、自分への憎悪でも集中力は乱さないと言い切った。
インスタグラムでダンソはこう投稿した。「昨日は望んだ結果ではなかった。全力で戦った。そこから学び、前に進む。差別的な罵倒はサッカーにもどこにも不要だ。だが、それは私を定義しないし、集中力を乱さない。 自分は何者で、何を信じ、なぜプレーするかは明白だ。今は集中し、さらに努力し、次の試合でより強くなって戻る。前へ。共に。次へ。」
- AFP
クラブは刑事責任が生じる可能性があると警告している。
トッテナムは、「選手のパフォーマンスやリーグ順位を差別や暴言の言い訳にしないでください」と強調した。クラブは過去にスタッフや選手への暴言で有罪判決を獲得しており、ファンには生涯入場禁止や懲役の可能性があると警告した。
「チームの成績やリーグ順位を理由に人種差別を正当化することはできない。ピッチでのパフォーマンスと差別は無関係だ。批判はスポーツの一部でも、人種差別は違う」と結んだ。さらに、加害者には「懲役、観戦禁止、前科、罰金、社会奉仕、警察が命じる教育プログラム」の可能性があるとした。