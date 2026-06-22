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トッテナムは、ハリー・ケインの後継としてイゴール・チアゴに「賭け」るよう促されている。
真のケインの後継者探し
『スタンダード・スポーツ』の取材に、アンダートンは「ケインの完璧な代役はほぼ不可能」と認め、ブレントフォードのイゴール・チアゴを理想的な候補と挙げた。
「世界最高のストライカーが市場に出ても、巨費を投じて獲得するかは疑問だ。むしろ誰かに賭けるだろう。その意味で、ブレントフォードのイゴール・チアゴは素晴らしいと思う」
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現在の攻撃オプションの評価
チアゴは昨季ビーズ（ベアーズ）で22得点を挙げ、プレミアリーグ得点王争いでハーランドに次ぐ2位に入った。2024年にクラブ・ブルッヘから移籍した彼は序盤に怪我をしたが、その後急速に頭角を現した。アンダートンは、チアゴがリシャルリソンやソランケにはまだない「決定力」をスパーズにもたらすと確信している。
アンダートンはフォワード陣について「リシャルリソンは得点源にならない」と断言。「彼は走り回り、ディフェンダーを惑わせる厄介者だ。だが、トップ4や5のチームで輝けるか？」
ソランケには期待しつつも、ケインの後継者としては疑問が残ると語った。「彼がハリーの代わりになるとは思えない。我々はゴールゲッターを必要としている。ソランケにその役割を果たしてほしい」
デ・ゼルビの戦術改革に適応する
チアゴの加入が発表されたのは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムが大きな転換期を迎えている最中だった。降格の危機を乗り越え、デ・ゼルビ監督が再建を任された。守備陣にはファン・ヘッケやロバートソンが加わり、次は中盤と攻撃陣の補強が急がれる。
アンダートンは、チアゴの技術とフィジカルがデ・ゼルビのサッカーに最適だと語る。「状況は最悪だったが、デ・ゼルビならCLに戻してくれると信じている。 彼は優れた監督だ」とアンダートンは語る。さらに「適切な選手を獲得できれば――セネシもその一人だが――彼は正確なパス回しを重視する。イゴール・チアゴがそのシステムに合わない理由はない」と続けた。
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夏の移籍市場は重大な局面を迎える
トッテナムは現在、移籍市場で多忙を極めている。ニューカッスルのサンドロ・トナリやマンチェスター・シティのサヴィーニョなど、注目度の高い選手を複数リストアップしているが、チャンピオンズリーグ出場圏内に返り咲くためには、専任の「ナンバー9」の獲得が依然として最優先だ。現在、ワールドカップでブラジル代表としてプレー中のチアゴは、プレミアリーグでの実績が証明された選手であり、より支配力のあるチームで活躍できるだろう。
デ・ゼルビ監督は、イゴール・トゥドール監督の短命な在任期間後にクラブが陥った混乱を収拾し、昨季最終戦でプレミアリーグ残留を決めた。今、彼には豊富なリソースが投入されている。