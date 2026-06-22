トッテナムは、ハリー・ケインの後継としてイゴール・チアゴに「賭け」るよう促されている。

チアゴは昨季ビーズ（ベアーズ）で22得点を挙げ、プレミアリーグ得点王争いでハーランドに次ぐ2位に入った。2024年にクラブ・ブルッヘから移籍した彼は序盤に怪我をしたが、その後急速に頭角を現した。アンダートンは、チアゴがリシャルリソンやソランケにはまだない「決定力」をスパーズにもたらすと確信している。

アンダートンはフォワード陣について「リシャルリソンは得点源にならない」と断言。「彼は走り回り、ディフェンダーを惑わせる厄介者だ。だが、トップ4や5のチームで輝けるか？」

ソランケには期待しつつも、ケインの後継者としては疑問が残ると語った。「彼がハリーの代わりになるとは思えない。我々はゴールゲッターを必要としている。ソランケにその役割を果たしてほしい」