Getty Images Sport
翻訳者：
トッテナムは、ジョゼ・モウリーニョ監督の構想外となっている選手について、レアル・マドリードに移籍を打診した。
トッテナムがマスタンツォーノの獲得競争に参入
トッテナムは攻撃力強化のため、レアル・マドリードの若手マスタンツォーノの獲得に本腰を入れている。南米で注目される18歳は、成長のためにレンタル移籍が承認される見込みだ。
『Sport』紙によると、獲得には欧州9クラブとの競争が必要だ。インテル、ユヴェントス、ポルト、ベンフィカ、スポルティングCP、ビジャレアル、レンヌ、さらに古巣リバー・プレートも興味を示している。
- Getty Images
モウリーニョの改革がアルゼンチンの若手スターに影響
レアル・マドリードは戦術方針からマスタンツォーノを一時放出することを決定した。モウリーニョ監督は来季の構想に18歳の同選手を含まれていないとされ、クラブは彼がトップチームでプレーできる環境を求めている。しかし、スター揃いの中盤では出場を保証するのは難しい。
彼はプレミアリーグで通用する技術と視野を持つが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の戦術に合うかは不透明だ。スパーズはシャビ・シモンズ、ジェームズ・マディソン、デヤン・クルセフスキなど攻撃的MFが豊富で、レギュラーを約束するのは難しい。
増援への攻撃に注力する
マスタンツォーノの技術は評価されているが、一部ではトッテナムの優先事項は他にあるとの声もある。クラブはデ・ゼルビ監督の改革を支え、守備陣を強化するためヤン・ポール・ファン・ヘッケやアンディ・ロバートソンらを獲得済みだ。
現在、北ロンドンのクラブが最も必要としているのは、決定力のある選手だ。マスタンツォーノは華麗なプレーを見せるだろうが、多くのファンや評論家は主力ストライカーや質の高いウインガーの獲得を望んでいる。すでに攻撃陣は充実しているため、チャンピオンズリーグ出場権を目指すクラブにとって、未熟なプレイメーカーの獲得は“ぜいたく”とみなされるかもしれない。
- Getty Images Sport
本物の「ナンバー9」を求めて
ハリー・ケインの退団で空いた穴を埋める長期策を、トッテナムはまだ模索している。候補にはドミニク・ソランケやリシャルリソンが残るが、より爆発力のある選手も噂される。元MFダレン・アンダートンは、ブレントフォードのFWイゴール・チアゴのような選手に賭けるべきだと提言した。
移籍市場が進むにつれ、若手と即戦力のバランスをどう取るかが首脳陣の課題だ。