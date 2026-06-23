トッテナムは、ジョゼ・モウリーニョ監督の構想外となっている選手について、レアル・マドリードに移籍を打診した。

レアル・マドリードは戦術方針からマスタンツォーノを一時放出することを決定した。モウリーニョ監督は来季の構想に18歳の同選手を含まれていないとされ、クラブは彼がトップチームでプレーできる環境を求めている。しかし、スター揃いの中盤では出場を保証するのは難しい。

彼はプレミアリーグで通用する技術と視野を持つが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の戦術に合うかは不透明だ。スパーズはシャビ・シモンズ、ジェームズ・マディソン、デヤン・クルセフスキなど攻撃的MFが豊富で、レギュラーを約束するのは難しい。