Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

トッテナムは、ジョゼ・モウリーニョ監督の構想外となっている選手について、レアル・マドリードに移籍を打診した。

トッテナム
フランコ・マスタントゥオーノ
レアル・マドリー
ジョゼ・モウリーニョ
移籍情報
プレミアリーグ
ラ・リーガ

トッテナム・ホットスパーが、レアル・マドリードの若手フランコ・マスタンツォーノ獲得に向けて接触していると報じられた。このアルゼンチン人MFは、ジョゼ・モウリーニョ監督の計画にないため、今夏放出される見込みだ。

  • トッテナムがマスタンツォーノの獲得競争に参入

    トッテナムは攻撃力強化のため、レアル・マドリードの若手マスタンツォーノの獲得に本腰を入れている。南米で注目される18歳は、成長のためにレンタル移籍が承認される見込みだ。

    『Sport』紙によると、獲得には欧州9クラブとの競争が必要だ。インテル、ユヴェントス、ポルト、ベンフィカ、スポルティングCP、ビジャレアル、レンヌ、さらに古巣リバー・プレートも興味を示している。


    • 広告
  • Jose MourinhoGetty Images

    モウリーニョの改革がアルゼンチンの若手スターに影響

    レアル・マドリードは戦術方針からマスタンツォーノを一時放出することを決定した。モウリーニョ監督は来季の構想に18歳の同選手を含まれていないとされ、クラブは彼がトップチームでプレーできる環境を求めている。しかし、スター揃いの中盤では出場を保証するのは難しい。

    彼はプレミアリーグで通用する技術と視野を持つが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の戦術に合うかは不透明だ。スパーズはシャビ・シモンズ、ジェームズ・マディソン、デヤン・クルセフスキなど攻撃的MFが豊富で、レギュラーを約束するのは難しい。

  • 増援への攻撃に注力する

    マスタンツォーノの技術は評価されているが、一部ではトッテナムの優先事項は他にあるとの声もある。クラブはデ・ゼルビ監督の改革を支え、守備陣を強化するためヤン・ポール・ファン・ヘッケやアンディ・ロバートソンらを獲得済みだ。

    現在、北ロンドンのクラブが最も必要としているのは、決定力のある選手だ。マスタンツォーノは華麗なプレーを見せるだろうが、多くのファンや評論家は主力ストライカーや質の高いウインガーの獲得を望んでいる。すでに攻撃陣は充実しているため、チャンピオンズリーグ出場権を目指すクラブにとって、未熟なプレイメーカーの獲得は“ぜいたく”とみなされるかもしれない。

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    本物の「ナンバー9」を求めて

    ハリー・ケインの退団で空いた穴を埋める長期策を、トッテナムはまだ模索している。候補にはドミニク・ソランケやリシャルリソンが残るが、より爆発力のある選手も噂される。元MFダレン・アンダートンは、ブレントフォードのFWイゴール・チアゴのような選手に賭けるべきだと提言した。

    移籍市場が進むにつれ、若手と即戦力のバランスをどう取るかが首脳陣の課題だ。