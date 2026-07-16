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トッテナムは、エリオット・アンダーソンの後継候補筆頭に対するノッティンガム・フォレストのオファーを拒否した。
フォレスト、ベルグヴァルの獲得に失敗
『The Athletic』によると、トッテナムは今夏、ノッティンガム・フォレストからのベルグヴァル獲得最初のオファーを拒否した。フォレストはめげず、20歳のスウェーデン代表MFを最優先ターゲットと位置づけ、新たなオファーを準備している。
フォレストはエリオット・アンダーソン売却で得た1億1600万ポンドを再投資する方針で、ベルグヴァルをイングランド代表MFの後継者と見込んでいる。しかしスパーズは提示した評価額に届かない限り放出しない構えだ。
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輝かしいデビューシーズンが波乱を招く
ベルグヴァルは2024年、850万ポンドの移籍金でユルガーデンから加入。加入直後から存在感を示し、クラブ年間最優秀選手に選ばれた。2025年のヨーロッパリーグ制覇にも貢献し、クラブに17年ぶりのタイトルをもたらした。 しかし3月にロベルト・デ・ゼルビが監督に就任して以降は立場が不安定になり、ゼルビ体制下では先発1試合のみの出場にとどまっている。
2031年まで契約があるものの、彼はすでに新天地を求める意向をクラブに伝えた。欧州各クラブが注目する中、フォレストが最初に具体的なオファーを提示し、スパーズの意思を試している。
トッテナム、陣容を再編
トッテナムは今夏、MFマテウス・フェルナンデスに8500万ポンド、MFサンドロ・トナリに1億ポンドと巨費を投じた。この補強で中盤の競争は激化し、ベルグヴァルは退団を検討している。
さらに、ベルグヴァルだけでなく、他のスター選手も退団の噂がある。ブラジル代表FWリシャルリソンには、攻撃陣の刷新を目指すユヴェントスが興味を示している。控え選手にもオファーが届いており、スパーズは補強と放出のバランスを取りながら、移籍市場最終盤の多忙な時期を迎える。
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グラスナーが別の補強を確保
ベルグヴァル獲得の動きが続く中、新監督オリバー・グラスナーは別のルートで中盤を強化した。 クラブはRBライプツィヒからオーストリア代表MFクサヴェル・シュラーガーをフリー移籍で獲得し、かつてヴォルフスブルクで共にしたグラスナー監督と再会した。この補強でシティ・グラウンドに経験値が加わった。それでもフォレストはベルグヴァルを長期投資と位置づけ、新シーズンプレミアリーグ開幕前に中盤刷新を完成させる鍵だと考えている。
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