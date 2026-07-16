トッテナムは、エリオット・アンダーソンの後継候補筆頭に対するノッティンガム・フォレストのオファーを拒否した。

ベルグヴァルは2024年、850万ポンドの移籍金でユルガーデンから加入。加入直後から存在感を示し、クラブ年間最優秀選手に選ばれた。2025年のヨーロッパリーグ制覇にも貢献し、クラブに17年ぶりのタイトルをもたらした。 しかし3月にロベルト・デ・ゼルビが監督に就任して以降は立場が不安定になり、ゼルビ体制下では先発1試合のみの出場にとどまっている。

2031年まで契約があるものの、彼はすでに新天地を求める意向をクラブに伝えた。欧州各クラブが注目する中、フォレストが最初に具体的なオファーを提示し、スパーズの意思を試している。



