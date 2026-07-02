ボーンマスは20歳のスター選手を8000万ポンドで放出する気はなく、獲得には多額の移籍金と激しい競争が予想される。

さらにスパーズは、北ロンドンや欧州大陸のクラブからも関心を寄せられている。アーセナルとPSGが状況を注視しており、2030年まで契約が残るこの選手を巡り入札合戦が起きる可能性もある。それでもスパーズは、デ・ゼルビ監督の野心的なプロジェクトがフランスU-21代表を首都へ引きつける十分な魅力だと確信している。