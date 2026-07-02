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トッテナムは補強を止めない！ロベルト・デ・ゼルビ監督は、プレミアリーグデビューシーズンで印象を残したボーンマスのスターを狙う。
スパーズ、クルピ獲得へ動き加速
『Football London』によると、トッテナムはボーンマスのFWクルピの獲得を検討している。 南海岸での活躍が評価され、左サイドの補強候補として浮上した。デビューシーズンに33試合13得点をマークし、10代選手によるプレミアリーグ最多得点記録を更新。ただし、獲得は容易ではない見込み。
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クルピ獲得には巨額の手数料が必要で、ライバルクラブも注目している。
ボーンマスは20歳のスター選手を8000万ポンドで放出する気はなく、獲得には多額の移籍金と激しい競争が予想される。
さらにスパーズは、北ロンドンや欧州大陸のクラブからも関心を寄せられている。アーセナルとPSGが状況を注視しており、2030年まで契約が残るこの選手を巡り入札合戦が起きる可能性もある。それでもスパーズは、デ・ゼルビ監督の野心的なプロジェクトがフランスU-21代表を首都へ引きつける十分な魅力だと確信している。
トッテナムは引き続き戦力を補強している。
クルピはトッテナムがワイドポジションで最優先で獲得を目指している選手だが、候補は彼だけではない。ACミランのラファエル・レアオやマンチェスター・シティのサヴィーニョもリストにあり、さらにリシャルリソンやドミニク・ソランケとポジションを争うセンターフォワードの獲得も検討されている。
デ・ゼルビ監督の補強リストは攻撃陣だけではない。GKではマンチェスター・シティのジェームズ・トラフォードが候補に挙がり、今夏すでにマルティン・ドゥブラフカ、マルコ・セネーシ、アンディ・ロバートソン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、マテウス・フェルナンデスを獲得。サンドロ・トナリとも最大1億ポンドで合意している。
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夏に3億5000万ポンドの大型補強の可能性
トッテナムがクロウピを含む主要ターゲットを全員獲得すれば、今夏の総支出は3億5000万ポンドに達する見込みだ。これはプレミアリーグ史上最高レベルの移籍市場支出となる。クラブは移籍市場が閉じるまで補強を続ける見通しで、クロウピの獲得はボーンマスの移籍金と他クラブの競争次第となる。