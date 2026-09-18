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トッテナムは何位で終えるのか。元スパーズFWボビー・ザモラがプレミアリーグの大胆予想、ロベルト・デ・ゼルビには眠れる巨人が目覚める時期を示す
トッテナムは17位フィニッシュが2シーズン続いた後、大型投資を行った。
アンジェ・ポステコグルーの下で記憶に残るヨーロッパリーグ制覇を成し遂げ、2025年に主要タイトルからの17年待ちに終止符を打ったが、イングランド1部では17位フィニッシュが2シーズン続いている。
時には神経をすり減らすような状況にも陥り、降格の現実的な脅威が何度も大きくのしかかってきた。前季、そうしたかなり深刻な“浸水”を起こしていたチームを残留へ導いたのがロベルト・デ・ゼルビだった。
彼は夏の移籍市場で印象的な補強資金を与えられ、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、サヴィオらの獲得に大金を投じた。だが新戦力は流れを変えられず、トッテナムはプレミアリーグ開幕4試合で無得点に終わり、順位表でも見慣れた位置に沈んでいる。
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トッテナムはプレミアリーグの順位表で何位に終わるか？
流れはいずれ変わるはずだが、クラブがどの方向へ進んでいるのかを巡って不穏な疑問の声が増える中、すでにプレッシャーは高まりつつある。今季のトッテナムがどこで終えると見ているかを問われたザモラは、BetWrightの プレミアリーグのベッティング に関連して『GOAL』に次のように語った。「トップ10には入ると思う。本当にそう思うし、その次のシーズンには本格的に勢いに乗るはずだ。彼［デ・ゼルビ］に十分な時間が与えられれば、という条件つきだけどね。うまくやると思うよ。
「誰かと話したわけではないよ。[ヤン・パウル]・ファン・ヘッケがいるけど、彼とも実際にはあまり話していない。もちろんブライトン時代から知ってはいるけどね。JPがブライトンで彼を本当に気に入っていたのは知っている。本当にね。そして彼はJPをかなり助けていた。だから、ロベルトがどうやるかを、ほかの選手たちより少しは理解しているんじゃないかと思う。
「スパーズファンの友人がいるんだけど、実際に彼らは苦しむことになる、勝ち点を積み上げ始めるのはもう少し後になってからで、来季になれば『ああ、彼がいてくれてよかった』と思うシーズンになる、と私は言ったんだ。でも、それが私の見立てだよ。間違っているかもしれないけどね！」
トッテナムは「ビッグ6」としての地位にしがみついている
スパーズにとって、順位表の上位半分で終えることは前進を意味するが、2月にザモラが示した「ビッグ6」の地位維持という基準には届かないことになる。
当時、トッテナムが現実的にあとどれだけそのエリート集団の一角を名乗れるのかと問われたザモラは、GOALにこう語っていた。「スパーズのようなチームなら、目立たない存在でいられるのはおそらく2年が限界だと思う。3年目、その次の年になる来季［2026-27］には、何らかの結果を出さなければならない。トップ6に入って、そこにいるだけのチームだと継続的に示さなければならない。
「スパーズファンの友人がたくさんいるが、彼らは頭を抱えているし、この1年ずっとそうだ。何が起きているのか信じられないでいる。計り知れない可能性を持つ巨大なクラブだ」
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トッテナム、2026-27シーズン無得点スタートを受けて起爆剤が必要に
トッテナムはしばらくの間、秘めた可能性をより具体的な成果へと結びつけられずにいる。ポステコグルー体制下での予想外の失速は、当時こそらしくない一時的な揺らぎと見なされ、欧州での成功があらゆるほころびを覆い隠していたが、腐敗はすでに進行している。
デ・ゼルビはいまだ、長年にわたって北ロンドンに重くのしかかってきた疑問に長期的な解決策を示せていない。土曜日のアストン・ビラ戦を終えれば、チームは再びインターナショナルブレイクに入り、全体として考えを整理する機会を得ることになる。
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