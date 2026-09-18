流れはいずれ変わるはずだが、クラブがどの方向へ進んでいるのかを巡って不穏な疑問の声が増える中、すでにプレッシャーは高まりつつある。今季のトッテナムがどこで終えると見ているかを問われたザモラは、BetWrightの プレミアリーグのベッティング に関連して『GOAL』に次のように語った。「トップ10には入ると思う。本当にそう思うし、その次のシーズンには本格的に勢いに乗るはずだ。彼［デ・ゼルビ］に十分な時間が与えられれば、という条件つきだけどね。うまくやると思うよ。

「誰かと話したわけではないよ。[ヤン・パウル]・ファン・ヘッケがいるけど、彼とも実際にはあまり話していない。もちろんブライトン時代から知ってはいるけどね。JPがブライトンで彼を本当に気に入っていたのは知っている。本当にね。そして彼はJPをかなり助けていた。だから、ロベルトがどうやるかを、ほかの選手たちより少しは理解しているんじゃないかと思う。

「スパーズファンの友人がいるんだけど、実際に彼らは苦しむことになる、勝ち点を積み上げ始めるのはもう少し後になってからで、来季になれば『ああ、彼がいてくれてよかった』と思うシーズンになる、と私は言ったんだ。でも、それが私の見立てだよ。間違っているかもしれないけどね！」