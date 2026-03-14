トッテナムは低迷、クルセフスキは姿を消した：元ユヴェントスの選手がプレーしなくなった理由と、今後の去就

最近、クルセフスキはSNSに、謎めいたが、近いうちに復帰したいという彼の思いをうかがわせるメッセージを投稿した。 その際、彼は聖書、特に預言者イザヤの次の節を引用した。「主を待ち望む者は新たな力を得、鷲のように翼を広げ、走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない」。これは一種のリマインダーであり、怪我と長期離脱に依然として苛立ちを感じている一方で、近いうちに復帰して自身の才能を再び披露するという確信も示している。 この投稿には、故郷の同郷のアーティスト、アヴィーチー（Avicii）の曲「For a Better Day」（より良い日のために）も添えられている。アヴィーチーは自身のSNSで、トレーニングに励み、コンディションを向上させ、できるだけ早くチームに復帰できるよう努力する姿を写した写真や動画を投稿し続けている。