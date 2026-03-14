降格の危機に瀕しているトッテナムの惨憺たるシーズンにおいて、ある「不参加の選手」、つまり一度も姿を見せない選手がいる。それがデヤン・クルセフスキだ。実際、この元ユヴェントスの選手は、深刻な膝の怪我とそれに伴う手術のため、2025/2026シーズンに一度もピッチに立っていない。 25歳のスウェーデン人選手は、キャリア最悪の時期を迎えている。10ヶ月間プレーしておらず、スパーズがチャンピオンシップへの降格を回避する手助けもできない。しかし、トンネルの先に光が見え始めている。
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トッテナムは低迷、クルセフスキは姿を消した：元ユヴェントスの選手がプレーしなくなった理由と、今後の去就
最近、クルセフスキはSNSに、謎めいたが、近いうちに復帰したいという彼の思いをうかがわせるメッセージを投稿した。 その際、彼は聖書、特に預言者イザヤの次の節を引用した。「主を待ち望む者は新たな力を得、鷲のように翼を広げ、走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない」。これは一種のリマインダーであり、怪我と長期離脱に依然として苛立ちを感じている一方で、近いうちに復帰して自身の才能を再び披露するという確信も示している。 この投稿には、故郷の同郷のアーティスト、アヴィーチー（Avicii）の曲「For a Better Day」（より良い日のために）も添えられている。アヴィーチーは自身のSNSで、トレーニングに励み、コンディションを向上させ、できるだけ早くチームに復帰できるよう努力する姿を写した写真や動画を投稿し続けている。
前述の通り、かつてアタランタ、パルマ、ユヴェントスに所属していた彼は、2025年5月11日にクリスタル・パレス戦で右膝蓋骨を負傷して以来、ほぼ1年間プレーしていない。その後、手術と順調とはいえないリハビリを経て、ピッチに復帰できておらず、いつ復帰できるかも依然として不透明な状況だ。 トッテナムのイゴール・トゥドール監督自身も、はっきりとした見通しは示せなかった。「彼は今、困難な時期にある。大きな問題を抱えているが、前向きな姿勢だ。医療スタッフも同様だ。だから、来週の様子を見てみよう。シーズン終盤の試合に出場できることを願っているが、現時点では分からない」と、クロアチア人監督は語った。
したがって、このスウェーデン人選手の将来は不透明だ。まずは彼のコンディションがどうなるか、そしてロンドンのクラブがどのリーグで戦うことになるかを見極める必要がある。長期にわたる離脱にもかかわらず、クルセフスキは依然としてヨーロッパ各地で多くの支持者を擁しており、イタリアでも複数のクラブが彼の動向を注視している。 トゥドール監督率いる現在のチームで予想される大幅な刷新に伴い、数ヶ月後には彼の退団も現実のものとなるかもしれない。2020年にトッテナムから3000万ユーロで獲得されたクルセフスキは、スパーズのユニフォームを146試合着用し、25ゴール、30アシストを記録した。また、決勝戦は松葉杖をついた状態で観戦し、メダルを受け取る形となったものの、ヨーロッパリーグ優勝も経験している。