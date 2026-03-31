トッテナムは一体何を考えているんだ？！自滅的なロベルト・デ・ゼルビは、降格回避を戦うには不適任であり、スパーズのファンに対する裏切りだ

この招聘への反対には、人的な要因も背景にある。金曜日、トッテナムの複数のファングループが声明を発表し、メイソン・グリーンウッドとの関係に言及して、クラブによるデ・ゼルビ監督の招聘に反対の意を表明した。

デ・ゼルビは2024年夏、マルセイユでの最初の移籍期間中にグリーンウッドを獲得した。このフォワードは、2022年1月にセンシティブな画像がネット上に公開されたことを受け逮捕された後、2年半にわたってマンチェスター・ユナイテッドの試合に出場していなかったため、同クラブから放出されることになった。 グリーンウッドは強姦未遂、暴行、および強制的支配の容疑で起訴されたが、英国検察庁が「主要な証人の証言撤回と新たな証拠の提出」と説明した事情を受け、後にこれらの容疑は取り下げられた。そのためグリーンウッドは裁判にかけられることはなかったが、逮捕に至った公開情報は広く閲覧され、記憶に残っている。

マルセイユがグリーンウッドを獲得した決定はフランス国内で物議を醸したが、デ・ゼルビはその嵐の矢面に立った。「彼の背景は知らない」とデ・ゼルビは選手について率直に語り、彼や他のチームメイトをまるで自分の「息子」のように扱うと付け加えた。 デ・ゼルビはあらゆる機会を捉えてグリーンウッドの人物像に対する批判を和らげようとし、デビューゴール後には、これで「物議を醸す対象になることが減る」ことを願っているとコメントした。その後、彼はグリーンウッドを「良い人間」であり、「イングランドで描かれた人物とは全く異なる」と述べた。

トッテナムの様々なサポーター団体からのメッセージは、デ・ゼルビのような人物を避けたいという意向を示していた。トッテナムの公式LGBTQ+グループ「Proud Lilywhites」は次のように述べた。「その立場にある人物がメイソン・グリーンウッドのような選手を公に擁護し、起きたことの深刻さを軽視するような言い回しをすることは、単発の出来事としてだけでなく、それが示す意味において重大な問題だ。

「私たちは、サッカーをより包摂的で受け入れやすいものにするための進歩を誇りに思っている。その進歩は重要であり、妥協したり二の次にしてはならない。私たちは完璧を求めているわけではない。私たちが求めているのは、このクラブが掲げる価値観を反映した説明責任、透明性、そしてリーダーシップだ。『All together, always（常に皆で一つに）』。それには意味があるはずだ。デ・ゼルビにはノーだ。」

女性サポーター団体「Women of the Lane」と、人種・民族・文化的背景を持つサポーター団体「Spurs REACH」も、同様の感情を共有し、「デ・ゼルビにノー」という明確なメッセージを発した。このような行動をとった人物をサッカークラブの監督に迎えたくないと望むことは、弱さや反骨精神の表れと見なされるべきではない。