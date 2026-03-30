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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

翻訳者：

トッテナムは一体何を考えているんだ？！自滅的なロベルト・デ・ゼルビは降格回避の指揮を執るには不適任であり、スパーズのファンに対する裏切りとなるだろう

Opinion
トッテナム
ロベルト・デ・ゼルビ
プレミアリーグ
特集＆コラム

さて、トッテナム・ホットスパーの話に戻ろう。降格の危機からチームを救うはずだったイゴール・トゥドール監督体制も、7試合を終えた時点で、チームはかつてないほど絶望的な状況に陥っている。プレミアリーグの降格圏からわずか1ポイント差の位置にあり、2026年のトップリーグで未だ未勝利の唯一のチームとなっている。ようやく転機を迎えたかと思えば、その先には必ず新たな災難が待ち受けているのだ。

トッテナムは日曜日、指揮を執って44日となったトゥドール監督との契約を双方合意の上で解除したことを発表した。彼はリーグ戦5試合で1分け4敗という成績を残して退任した。唯一の勝利は、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の対アトレティコ・マドリード戦の第2戦だったが、その時点でスパーズはすでに2-5とリードを許していた。

次期監督は適任者でなければならない。さもなければ、トッテナムは2026-27シーズンにはチャンピオンシップ（2部）のクラブになってしまうだろう。クラブ首脳陣はイタリア人監督ロベルト・デ・ゼルビの招聘に固執しているようだが、そのような人事に潜む落とし穴には警戒すべきだ。

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    デ・ゼルビの魅力

    デ・ゼルビは、サッカー界でも異色の存在である。セットプレーや僅差の勝負が勝利の主な手段となりつつある現代においても、彼は依然として、自信に満ちたプレーで勝利を掴むことを好む。

    理論上、それはトッテナムとそのサポーターが求めているものと合致するはずだ。2月に解任されたトーマス・フランクに対する主な批判の一つは、彼が導入したプレースタイルにあった。サポーターの反感を買ってから2ヶ月以上も経ってからの解任だったが、スパーズの試合は見るに耐えないものとなり、攻撃的な原則を貫き通したことで知られる前任者のアンジェ・ポステコグルーと比較しても、成績の向上はほとんど見られなかった。

    「楽しみたい。僕は夢を生きている。夢を生きるには、楽しむ必要がある」と、デ・ゼルビは2023年、ブライトンの監督時代に自身のサッカー哲学について『The Athletic』に語った。「第一に楽しむこと。第二に、選手時代のメンタリティを保つことだ。僕はピッチ上で主役になりたかった。主役になるには、ボールをキープし、ボールを持ち続けなければならない。

    「そこからボール支配が始まる。 「僕は10番だった。試合に勝つのは10番、11番、9番、7番を通じてだ。なぜなら、彼らこそが最も質の高い選手だからだ。そして、その質を発揮させるには、プレーするための適切な状況に彼らを置かなければならない。そこでビルドアップが始まる。なぜなら、7番、9番、10番、11番に、良い状況でボールを届ける必要があるからだ。」

    デ・ゼルビの下でプレーしたほとんどの選手は、彼が自分たちのサッカーに対する見方を変えたと証言できるだろう。彼の近年の実績も、トッテナムが通常求めるタイプの監督そのものだ。2022-23シーズンにはブライトンをプレミアリーグ史上最高となる6位に導き、その翌シーズンにはヨーロッパリーグのベスト16に進出させ、その後マルセイユでフランスに旋風を巻き起こした。

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TOULOUSEAFP

    主な欠点

    デ・ゼルビのチーム編成へのこだわりには、依然として強い関心が寄せられている。マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックに長期的な監督就任を打診しない場合、今夏の監督候補リストで彼が依然として上位に名を連ねているのは、こうした理由によるものだ。

    結局のところ、これまで彼を起用するという決断を下した「ビッグクラブ」は存在しない。デ・ゼルビはチームの個々の能力の総和をはるかに上回る戦力を生み出すことができる一方で、プレッシャーがかかっていない状況下でも、チームが崩壊し、大惨事に見舞われる可能性も同様に高いのだ。

    自身がその役割に適していないと感じれば、現在務めている職から辞めると頻繁に公言するなど、このイタリア人監督の個人的な気まぐれさは、チームの戦い方にも及んでいる。彼らが相手を圧倒する可能性と、逆に完全に蹂躙される可能性は、ほぼ同程度にあるのだ。 このトレードオフが、欧州のエリートクラブを遠ざけてきた。多くのクラブがデ・ゼルビを称賛しつつも、次なる華々しいプロジェクトの主導権を彼に委ねる側にはなりたがらないのだ。

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    スパーズの状況

    もしトッテナムが依然としてプレミアリーグで常にトップ6入りを果たしているチームであれば、デ・ゼルビ監督起用という賭けにも、少なくともある程度の理屈は通っただろう。スパーズは2022-23シーズン終了時にこのイタリア人監督を調査していた。同シーズン、スパーズは8位でシーズンを終え、デ・ゼルビ率いるブライトンより2つ下の順位だったが、当時、彼を監督に迎える交渉が具体化したことは一度もなかった。それでも、長年にわたる関心という後ろ盾は残っている。

    しかし、現在のトッテナムは絶体絶命の危機に瀕している。クラブが今のような危機を経験したことはかつてない。スパーズはまだ降格圏内の下位3チームには入っていないものの、その無謀なプレー、結果、そしてピッチ外での騒動を鑑みると、週を追うごとに降格は避けられないもののように思える。

    スパーズがプレミアリーグで13試合連続未勝利であることは、彼らが降格への道をたどっていることをほぼ確実に示している。リーグ史上、暦年でのスタートがこれより悪かったチームは3つしかなく、その3チームはすべてシーズン終了時に降格している。

    最近のトッテナムの歴史において、最も過激な監督たちよりもさらに情熱的なデ・ゼルビでさえ、彼の理想的で熱狂的なプレースタイルには極めて不向きなチームを引き継ぐことになるだろう。 彼に順応期間を与える余裕はほとんどないだろう――ブライトンでのプレミアリーグ初5試合で勝利を挙げられなかったように――そして、現在の戦力は彼の求める要件に著しくそぐわない。トッテナムはデュエルに強く、走力があり、セカンドボールを奪える選手たちを集めたチームを編成しているが、プレッシャー下でパスを出したりボールを前進させたりできる選手には明らかな不足が見られる。

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    グリーンウッド問題

    この招聘への反対には、人的な要因も背景にある。金曜日、トッテナムの複数のファングループが声明を発表し、メイソン・グリーンウッドとの関係に言及して、クラブによるデ・ゼルビ監督の招聘に反対の意を表明した。

    デ・ゼルビは2024年夏、マルセイユでの最初の移籍期間中にグリーンウッドを獲得した。このフォワードは、2022年1月にセンシティブな画像がネット上に公開されたことを受け逮捕された後、2年半にわたってマンチェスター・ユナイテッドの試合に出場していなかったため、同クラブから放出されていた。 グリーンウッドは強姦未遂、暴行、および強制的支配の容疑で起訴されたが、英国検察庁が「主要な証人の証言撤回と新たな証拠の提出」と説明した事情を受け、後にこれらの容疑は取り下げられた。そのためグリーンウッドは裁判にかけられることはなかったが、逮捕に至った公開情報は広く閲覧され、記憶に残っている。

    マルセイユがグリーンウッドを獲得した決定はフランス国内で物議を醸したが、デ・ゼルビはその嵐の矢面に立った。「彼の背景は知らない」とデ・ゼルビは選手について率直に語り、彼や他のチームメイトをまるで自分の「息子」のように扱うと付け加えた。 デ・ゼルビはあらゆる機会を捉えてグリーンウッドの人物像に対する批判を和らげようとし、デビューゴール後には、これで「物議を醸す対象になることが減る」ことを願っているとコメントした。その後、彼はグリーンウッドを「良い人間」であり、「イングランドで描かれた人物とは全く異なる」と述べた。

    トッテナムの様々なサポーター団体からのメッセージは、デ・ゼルビのような人物を避けたいという意向を示していた。トッテナムの公式LGBTQ+グループ「Proud Lilywhites」は次のように述べた。「その立場にある人物がメイソン・グリーンウッドのような選手を公に擁護し、起きたことの深刻さを軽視するような言い回しをすることは、単発の出来事としてだけでなく、それが示す意味において重大な問題だ。

    「私たちは、サッカーをより包摂的で受け入れやすいものにするための進歩を誇りに思っている。その進歩は重要であり、妥協したり二の次にしてはならない。私たちは完璧を求めているわけではない。私たちが求めているのは、このクラブが掲げる価値観を反映した説明責任、透明性、そしてリーダーシップだ。『All together, always（常に皆で一つに）』。それには意味があるはずだ。デ・ゼルビにはノーだ。」

    女性サポーター団体「Women of the Lane」と、人種・民族・文化的背景を持つサポーター団体「Spurs REACH」も、同様の感情を共有し、「デ・ゼルビにノー」という明確なメッセージを発した。このような行動をとった人物をサッカークラブの監督に迎えたくないと望むことは、弱さや反骨精神の表れと見なされるべきではない。

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    またしても失策

    トッテナムにおいて、今ほど「善意」が希薄だったことはない。2025年9月のダニエル・レヴィ会長退任は新時代の幕開けとなるはずだった。クラブ側は「より多くの勝利を、より頻繁に」を目指すとしていた。

    これは、クラブのオーナーである謎めいたルイス家によって発信されたメッセージであった。実のところ、レヴィが在任していた間、トッテナムを支配していたのは彼らだった。権限は一人の絶対的な統括者ではなく、複数の人物へと移譲された。その頂点に立ったのは新CEOのヴィナイ・ヴェンカテシャムだったが、彼はライバルであるアーセナルに14年間在籍していたことから、すでにファンの間で不人気となっていた。

    ベンカテシャムと共に頻繁に姿を見せるのが、スポーツディレクターのヨハン・ランゲだ。 2023年11月にアストン・ヴィラから加入して以来、5回の移籍市場を経て、チームは著しく弱体化した。ランゲが就任後初のフルシーズンを終えた後、スパーズはプレミアリーグで17位に終わった。直近の1月の移籍市場終了後、降格の危機が迫り、フランクとトゥドールの指揮下で負傷者続出により選択肢が著しく制限されていたにもかかわらず、ランゲは「焦りの買い」はしたくないと主張し、サポーターの怒りを買った。

    もちろん、これには監督人事の扱いが関係している。昨夏、ポステコグルー監督の後任を探していた際、フランク・ランパードは30人の候補者リストでトップに挙がっていたとされていたが、結局2月に解任された。トゥドルは元スポーツディレクターのファビオ・パラティチの推薦もあって招聘されたが、リーグ戦5試合で解任された。

    今、クラブは物言いの激しいデ・ゼルビに舵を切り、5年契約提示している。チーム再建を保証するとの話だが――スパーズのファンがそんな言葉を耳にしたのは、これで何度目だろう？――本人がトラブルの兆しが見えた途端にさっさと辞めてしまう可能性を全く考慮していないようだ。それでも彼の評判は傷つかないだろう。何が問題になるというのか？

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    危機と混乱

    トッテナムにとって、安易な解決策など存在しない。残留への「特効薬」などないのだ。デ・ゼルビ監督の獲得が一部で容認されているのは、他に目立った候補がいないからに過ぎない。たとえショーン・ダイチのような「救済のスペシャリスト」が短期契約を受け入れたとしても――とはいえ、あらゆる兆候から見て彼が応じる可能性は低いのだが――それでも残留が保証されるわけではない。

    こうして話は最初と最後に戻ってくる。トッテナムは四つん這いになって、当初はこの仕事など全く気にも留めていないように見えた監督を招聘しようとしている。契約条件にさらなる高額な報酬と長期契約を盛り込んでも、即座に「イエス」を引き出すにはまだ不十分だったのだ。

    デ・ゼルビがスパーズを降格から救う可能性はある。この状況下では一つの成果と言えるだろうが、同時に大騒ぎするほどのことでもない。もし彼が就任することになれば、劇的な活躍が期待できる保証すらないが、すべてが炎上することは確実だ。

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