Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Roberto De Zerbi TottenhamGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

トッテナムはロベルト・デ・ゼルビ監督に何人の選手獲得を任せるべきか明かした。一方、ブラッド・フリーデルは降格争いを経たスパーズが「トップ6に迅速に復帰する」と予測している。

トッテナム
ロベルト・デ・ゼルビ
プレミアリーグ

トッテナムは、夏の移籍市場でロベルト・デ・ゼルビ監督に完全な権限を与えるべき人数を提示された。ブラッド・フリーデル氏はGOALに、スパーズが「急速に復活」し、プレミアリーグのトップ6に返り咲けると語った。ただし、そのために必要なのは、監督が不振のチームを自ら刷新できる環境だ。

  • スポーツディレクターやスカウト委員会が移籍市場を主導している

    スポーツディレクターやスカウト委員会が主流となった現在、監督やヘッドコーチが補強や放出を決定する機会は減っている。多くの場合、結果を求められる監督に補強方針が押し付けられる。

    今後数週間のトッテナムでも同じ状況になるかもしれない。移籍市場が開き、世界的なスカウト網がチームに合うとされたターゲットをすでに絞り込んでいる。

    • 広告
  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    デ・ゼルビはトッテナムで移籍の最終決定権を持つべきだ。

    選手と向き合い、能力を引き出すのはピッチサイドの監督だ。だから、選手獲得や放出には監督に発言権、場合によっては最終決定権が必要だ。

    デ・ゼルビは傍観して指示されるタイプではない。率直なイタリア人で、自身の方針を周囲に求める。17位が続いたトッテナムは、降格争いの後、再建を彼に託した。

  • 2026年の夏、トッテナムは何人の新戦力を必要とするのか？

    元トッテナムGKフリーデル氏は、ブライトンとマルセイユを率いたデ・ゼルビ監督がチームの不振を打破できると確信している。成功の鍵は、彼が北ロンドンのチームに自らの色を打ち出せるかだ。

    MrQとの対談で2026-27シーズンに3度目の降格争いをする可能性を問われたフリーデルは、GOALにこう語った。 「いいや、今こそ流れは変わる。デ・ゼルビは適任だ。ただ、夏に彼が欲しい選手を取れることを願う。財政は慎重に、でも収益も大きい。ある程度は彼の希望を叶えてほしい。

    仮に6人補強するなら、少なくとも3人はデ・ゼルビの希望通りにすべきだ。彼は自分が何が必要で、どうプレーしたいのかを知っている。

    彼は主力選手が長期離脱し、自信を失ったチームを預かりながら残留させた。アストン・ヴィラ戦では相手の選手起用にも運が味方し、紙一重の残留だった。

    「物事を複雑に考えすぎないでほしい。デ・ゼルビは優れた監督であり、自身のシステムにおいてどうプレーしたいかを理解している。だから、彼のスタイルに合った選手を獲得すれば、チームはトップ6への急速な復活を遂げられるだろう。」

  • James Maddison Tottenham 2025-26Getty

    トップ6入りを懸けた争い：キープレーヤーたちがトッテナムを順位表の上位へ

    トッテナムにはチームを築く基盤がある。ジェームズ・マディソンやデヤン・クルセフスキが負傷しないことを祈る。ドミニク・ソランケとモハメド・クドゥスのコンディションを維持し、守備から攻撃まで全体を強化しなければならない。

    ミッキー・ファン・デ・ヴェンは他クラブから注目されているため、残留が急務だ。デ・ゼルビ監督は、8月31日の移籍市場終了までに戦力を補強し、プレミアリーグで巻き返しを図る必要がある。