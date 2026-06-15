元トッテナムGKフリーデル氏は、ブライトンとマルセイユを率いたデ・ゼルビ監督がチームの不振を打破できると確信している。成功の鍵は、彼が北ロンドンのチームに自らの色を打ち出せるかだ。

MrQとの対談で2026-27シーズンに3度目の降格争いをする可能性を問われたフリーデルは、GOALにこう語った。 「いいや、今こそ流れは変わる。デ・ゼルビは適任だ。ただ、夏に彼が欲しい選手を取れることを願う。財政は慎重に、でも収益も大きい。ある程度は彼の希望を叶えてほしい。

仮に6人補強するなら、少なくとも3人はデ・ゼルビの希望通りにすべきだ。彼は自分が何が必要で、どうプレーしたいのかを知っている。

彼は主力選手が長期離脱し、自信を失ったチームを預かりながら残留させた。アストン・ヴィラ戦では相手の選手起用にも運が味方し、紙一重の残留だった。

「物事を複雑に考えすぎないでほしい。デ・ゼルビは優れた監督であり、自身のシステムにおいてどうプレーしたいかを理解している。だから、彼のスタイルに合った選手を獲得すれば、チームはトップ6への急速な復活を遂げられるだろう。」