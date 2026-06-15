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トッテナムはロベルト・デ・ゼルビ監督に何人の選手獲得を任せるべきか明かした。一方、ブラッド・フリーデルは降格争いを経たスパーズが「トップ6に迅速に復帰する」と予測している。
スポーツディレクターやスカウト委員会が移籍市場を主導している
スポーツディレクターやスカウト委員会が主流となった現在、監督やヘッドコーチが補強や放出を決定する機会は減っている。多くの場合、結果を求められる監督に補強方針が押し付けられる。
今後数週間のトッテナムでも同じ状況になるかもしれない。移籍市場が開き、世界的なスカウト網がチームに合うとされたターゲットをすでに絞り込んでいる。
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デ・ゼルビはトッテナムで移籍の最終決定権を持つべきだ。
選手と向き合い、能力を引き出すのはピッチサイドの監督だ。だから、選手獲得や放出には監督に発言権、場合によっては最終決定権が必要だ。
デ・ゼルビは傍観して指示されるタイプではない。率直なイタリア人で、自身の方針を周囲に求める。17位が続いたトッテナムは、降格争いの後、再建を彼に託した。
2026年の夏、トッテナムは何人の新戦力を必要とするのか？
元トッテナムGKフリーデル氏は、ブライトンとマルセイユを率いたデ・ゼルビ監督がチームの不振を打破できると確信している。成功の鍵は、彼が北ロンドンのチームに自らの色を打ち出せるかだ。
MrQとの対談で2026-27シーズンに3度目の降格争いをする可能性を問われたフリーデルは、GOALにこう語った。 「いいや、今こそ流れは変わる。デ・ゼルビは適任だ。ただ、夏に彼が欲しい選手を取れることを願う。財政は慎重に、でも収益も大きい。ある程度は彼の希望を叶えてほしい。
仮に6人補強するなら、少なくとも3人はデ・ゼルビの希望通りにすべきだ。彼は自分が何が必要で、どうプレーしたいのかを知っている。
彼は主力選手が長期離脱し、自信を失ったチームを預かりながら残留させた。アストン・ヴィラ戦では相手の選手起用にも運が味方し、紙一重の残留だった。
「物事を複雑に考えすぎないでほしい。デ・ゼルビは優れた監督であり、自身のシステムにおいてどうプレーしたいかを理解している。だから、彼のスタイルに合った選手を獲得すれば、チームはトップ6への急速な復活を遂げられるだろう。」
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トップ6入りを懸けた争い：キープレーヤーたちがトッテナムを順位表の上位へ
トッテナムにはチームを築く基盤がある。ジェームズ・マディソンやデヤン・クルセフスキが負傷しないことを祈る。ドミニク・ソランケとモハメド・クドゥスのコンディションを維持し、守備から攻撃まで全体を強化しなければならない。
ミッキー・ファン・デ・ヴェンは他クラブから注目されているため、残留が急務だ。デ・ゼルビ監督は、8月31日の移籍市場終了までに戦力を補強し、プレミアリーグで巻き返しを図る必要がある。