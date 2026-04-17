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トッテナムはボーンマスのDFマルコス・セネシへのオファーでプレミアリーグの規定違反の疑いがある。
最終段階の協議が法的な懸念を招いている
『The Athletic』によると、トッテナムはプレミアリーグ残留を決めれば、セネシをフリー移籍で獲得する交渉を最終段階まで進めている。だが、規定期間前にこの28歳と接触するのはプレミアリーグ規定に違反する。 クラブは直ちに疑惑を否定し、『デイリー・テレグラフ』の取材には公式コメントを控え、報道を「噂や憶測」と一蹴した。それでも交渉のタイミングは法的懸念を生んでおり、夏の補強ターゲットを狙うスパーズはリーグ運営団体との間で微妙な立場に立たされている。
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プレミアリーグのルール解説
プレミアリーグ規則集は、国内クラブが他クラブの登録選手に接触できる時期と方法を厳格に定めている。契約・登録・移籍規則は次のように規定する。「クラブは、契約交渉目的で選手に接触できる。ただしT.1.2 契約選手の場合は、所属クラブの事前書面同意が必要。」 また、毎年5月第3土曜日から7月1日までは、7月1日に契約が満了する選手に限り接触が可能である（T.2.1）。
ボーンマスの姿勢と残留をかけた戦い
トッテナムは、ボーンマス側が正式抗議を行う見込みがないため、懲戒処分を免れる可能性がある。ボーンマスは、契約満了でこのDFを失うことを諦めている。一方、新監督ロベルト・デ・ゼルビ率いるスパーズは残留争いの真っ只中。デ・ゼルビ監督は水曜日に夕食会を開き、チーム結束と士気向上を図った。
デ・ゼルビ監督は「選手を理解する時間は限られている。能力も大切だが、団結とクラブへの愛情がもっと重要だ」と強調した。
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スパーズの今後はどうなるのか？
トッテナムはプレミアリーグ残留を最優先し、有力な移籍候補にとって魅力的なクラブであり続ける必要がある。リーグの制裁の可能性もあるが、今は試合で勝ち点を得ることに集中すべきだ。セネシの加入は最終順位に影響されるだろう。