トッテナムはボーンマスのDFマルコス・セネシへのオファーでプレミアリーグの規定違反の疑いがある。

トッテナムは、ボーンマス側が正式抗議を行う見込みがないため、懲戒処分を免れる可能性がある。ボーンマスは、契約満了でこのDFを失うことを諦めている。一方、新監督ロベルト・デ・ゼルビ率いるスパーズは残留争いの真っ只中。デ・ゼルビ監督は水曜日に夕食会を開き、チーム結束と士気向上を図った。

デ・ゼルビ監督は「選手を理解する時間は限られている。能力も大切だが、団結とクラブへの愛情がもっと重要だ」と強調した。