トッテナムはプレミアリーグ残留を決めた後、移籍判断がスポーツ的な成功のためではなかったと認めた。

BBCスポーツが報じた公開書簡で、同クラブの非常勤会長は、クラブが方向性を失い、近年で最も困難なシーズンを迎えたと認めた。エバートン戦の勝利でトッテナムは1977年以来の2部降格を回避し、代わりにロンドンのライバルであるウェストハムが降格した。

ダニエル・レヴィ前会長の退任後、2025年3月に取締役となったチャリントン氏は、クラブの運営を率直に批判した。「我々のサッカー、野心、そしてチームとサポーターの絆といったスパーズらしさが放置され、薄れていた。サッカーでの成功が意思決定の原動力ではなく、重要な役職に専門知識を持つ人材も不足していた。 我々は、世界で最も過酷なリーグで戦えるだけの十分な戦力を構築できていなかった」と記した。