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トッテナムはプレミアリーグ残留を決めた後、移籍判断がスポーツ的な成功のためではなかったと認めた。
失敗した戦略の認め
BBCスポーツが報じた公開書簡で、同クラブの非常勤会長は、クラブが方向性を失い、近年で最も困難なシーズンを迎えたと認めた。エバートン戦の勝利でトッテナムは1977年以来の2部降格を回避し、代わりにロンドンのライバルであるウェストハムが降格した。
ダニエル・レヴィ前会長の退任後、2025年3月に取締役となったチャリントン氏は、クラブの運営を率直に批判した。「我々のサッカー、野心、そしてチームとサポーターの絆といったスパーズらしさが放置され、薄れていた。サッカーでの成功が意思決定の原動力ではなく、重要な役職に専門知識を持つ人材も不足していた。 我々は、世界で最も過酷なリーグで戦えるだけの十分な戦力を構築できていなかった」と記した。
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レヴィ時代の終焉
チャリントンが語る「劇的な」変化は、昨年9月、ルイス家がスポーツ部門の全面再構築を承認したことから始まった。この改革で、25年近くクラブを率いたレヴィが退任。商業よりピッチのパフォーマンスに焦点を戻す狙いだった。チャリントンは「変更が遅れた」と認め、その影響でシーズンの大半が危うくなったと語る。
チャリントンは「昨年9月、トッテナムには『劇的な』変化が必要だと認識した。ルイス家が介入し、全面的な再構築を承認した。その決断は軽々しく下されたものではない」と説明した。クラブは、ルイス家がプロジェクトに「全面的にコミットしている」と主張し、米国のテクノロジー系投資家への売却報道を否定している。
夏の投資への期待
プレミアリーグ残留が決定し、焦点は極めて重要な夏の移籍市場に移った。クラブはスポーツ的な価値を最優先すると約束している。チャリントン会長は、メディカル部門、パフォーマンス部門、アカデミー、マーティン・ホー監督率いる女子チームを含むサッカー部門全体の再編計画を明らかにした。ブルックリン・エリック率いるコンソーシアムから以前買収の打診があったにもかかわらず、会長はクラブを売却しないという姿勢を堅持している。
「今シーズンはトッテナムが求める水準に遠く及ばなかった。我々は毎シーズン、トップチームと互角に戦わねばならない。その基準でクラブを再建している」とチャリントンはファンに語った。「厳しいシーズンでも皆さんがスタジアムに足を運び、チームを支えてくれた。その忠誠心は当然と思わない。期待に応えるため、全力を尽くす」
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再建を担うのはデ・ゼルビだ
トーマス・フランク、イゴール・トゥドルと短期間で監督が交代し、今シーズン3人目となったロベルト・デ・ゼルビは、3月に5年契約を締結。彼は前任者下で分裂気味だったチームを瞬時にまとめ、終盤の巻き返しを導いた。ジェームズ・マディソンとコナー・ギャラガーも、元ブライトン監督を称賛している。
マディソンは「彼が就任していなければ大惨事になっていただろう。舞台裏や練習場で彼が成し遂げた仕事の成果だ」と語る。ギャラガーも「就任1〜2日目から彼は全員をまとめた。誰もがすぐに彼を信頼した。本当に来てくれてよかった」と語った。