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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

トッテナムはナポリとのGK交換を検討している。セリエAの同クラブはググリエルモ・ヴィカリオの獲得を狙っている。

移籍情報
トッテナム
グリエルモ・ヴィカーリオ
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ
プレミアリーグ
ナポリ

トッテナムとナポリが、GK交換を検討している。イタリアでは、ヴィカリオとミリンコヴィッチ＝サヴィッチのトレード報道が出ている。

  • アレグリ監督の就任でナポリの陣容再編が加速

    アントニオ・コンテ監督の退任とマッシミリアーノ・アッレグリ監督の就任により、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナは急速に状況が変わっている。新監督はすでにGK陣を検討しており、この決定は戦力構成に大きな影響を与える可能性がある。アッレグリ体制下ではGKの序列が見直され、アレックス・メレットが正GKとして先発に復帰する可能性がある。

    この方針転換により、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの将来は不透明になった。約2200万ユーロで獲得されたセルビア代表GKだが、クラブの計画では周辺的な存在になりつつある。


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    パルテノーペイの最有力獲得候補はヴィカリオ

    Raiによると、ナポリとトッテナムが直接トレードでヴィカリオとミリコビッチ＝サビッチを交換する可能性が浮上した。交渉は継続中で、数日以内に実現性が明確になる見込みだ。

    成立すれば、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチはデ・ゼルビ監督率いるトッテナムへ、ヴィカリオはアッレグリ監督のナポリへ移り、両クラブのGK問題が同時に解決する。

  • トッテナムでのヴィカリオの成績

    ヴィカリオは加入以来、公式戦117試合に出場。29試合で無失点ながら170失点を許した。イタリア人GKは主力として定着し、昨季のヨーロッパリーグ制覇でもレギュラーとして貢献。しかしここ数か月、北ロンドンでの将来を巡る憶測が絶えない。

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    スパーズ、夏に大規模投資

    トッテナムは昨季、辛うじて降格を回避し、2シーズン連続で17位残留となった。この結果を受け、デ・ゼルビ監督の下で再建が進行中だ。クラブは移籍市場で活発に動き、リーグ上位との差を縮めるため、ピッチ全体を補強している。

    すでにブライトンからヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ボーンマスからマルコス・セネシ、リヴァプールからアンディ・ロバートソン（いずれもフリー）を獲得。バーンリーからGKマルティン・ドゥブラフカを加え、アントニン・キンスキーとのポジション争いを促している。 中盤の補強も進み、ウェストハムからマテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで、さらにニューカッスルからサンドロ・トナリをクラブ記録となる1億ポンドで獲得。トナリの移籍金はフェルナンデスを上回り、デ・ゼルビ監督の来季への並外れた野心を示した。

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