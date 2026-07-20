アントニオ・コンテ監督の退任とマッシミリアーノ・アッレグリ監督の就任により、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナは急速に状況が変わっている。新監督はすでにGK陣を検討しており、この決定は戦力構成に大きな影響を与える可能性がある。アッレグリ体制下ではGKの序列が見直され、アレックス・メレットが正GKとして先発に復帰する可能性がある。

この方針転換により、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの将来は不透明になった。約2200万ユーロで獲得されたセルビア代表GKだが、クラブの計画では周辺的な存在になりつつある。



