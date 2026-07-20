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トッテナムはナポリとのGK交換を検討している。セリエAの同クラブはググリエルモ・ヴィカリオの獲得を狙っている。
アレグリ監督の就任でナポリの陣容再編が加速
アントニオ・コンテ監督の退任とマッシミリアーノ・アッレグリ監督の就任により、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナは急速に状況が変わっている。新監督はすでにGK陣を検討しており、この決定は戦力構成に大きな影響を与える可能性がある。アッレグリ体制下ではGKの序列が見直され、アレックス・メレットが正GKとして先発に復帰する可能性がある。
この方針転換により、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの将来は不透明になった。約2200万ユーロで獲得されたセルビア代表GKだが、クラブの計画では周辺的な存在になりつつある。
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パルテノーペイの最有力獲得候補はヴィカリオ
Raiによると、ナポリとトッテナムが直接トレードでヴィカリオとミリコビッチ＝サビッチを交換する可能性が浮上した。交渉は継続中で、数日以内に実現性が明確になる見込みだ。
成立すれば、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチはデ・ゼルビ監督率いるトッテナムへ、ヴィカリオはアッレグリ監督のナポリへ移り、両クラブのGK問題が同時に解決する。
トッテナムでのヴィカリオの成績
ヴィカリオは加入以来、公式戦117試合に出場。29試合で無失点ながら170失点を許した。イタリア人GKは主力として定着し、昨季のヨーロッパリーグ制覇でもレギュラーとして貢献。しかしここ数か月、北ロンドンでの将来を巡る憶測が絶えない。
- AFP
スパーズ、夏に大規模投資
トッテナムは昨季、辛うじて降格を回避し、2シーズン連続で17位残留となった。この結果を受け、デ・ゼルビ監督の下で再建が進行中だ。クラブは移籍市場で活発に動き、リーグ上位との差を縮めるため、ピッチ全体を補強している。
すでにブライトンからヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ボーンマスからマルコス・セネシ、リヴァプールからアンディ・ロバートソン（いずれもフリー）を獲得。バーンリーからGKマルティン・ドゥブラフカを加え、アントニン・キンスキーとのポジション争いを促している。 中盤の補強も進み、ウェストハムからマテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで、さらにニューカッスルからサンドロ・トナリをクラブ記録となる1億ポンドで獲得。トナリの移籍金はフェルナンデスを上回り、デ・ゼルビ監督の来季への並外れた野心を示した。
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