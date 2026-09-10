そうした苦戦について、フランクを責めることはできないし、責めるべきでもない。ペップ・グアルディオラのような人物でさえ、時にはトッテナムをうまく機能させるのに苦しんだだろう。その見方を示されたモリソンは、betting sitesのレビュー元であるFreebets.comとの提携で語った元ブレントフォードFWとして、GOALにこう話した。「トーマス・フランクは、ふさわしい仕事が出てくれば、また監督業に戻ってくると思う。

「ブレントフォードで彼が成し遂げた仕事は素晴らしい。彼はトッテナムに行った。難しかった。状況全体が難しかった。あの選手たちのグループを機能させることができなかった。だから、彼にとっては本当に厳しかった。でも、トーマス・フランクは準備ができて、適切なオファーが来れば、またサッカー界に戻ってくると思う。

「実際、パレスがピエール・サージュを迎える前、私はトーマス・フランクに動くかもしれないと思っていた。というのも、2つのクラブは少し似ているからだ。クリスタル・パレスとブレントフォードはね。

「ただ、ブレントフォードの補強は本当にうまいと思う。補強戦略は素晴らしい。でも、トーマス・フランクはいい監督だと思う。だから、また監督業に復帰できるはずだ。誰がつまずくのか、誰がシーズンのスタートに失敗するのか、誰が職を失うのかを見ながら待つだろう。そして、またサッカー界に戻ってくるよ。」