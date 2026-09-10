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トッテナムはトーマス・フランクの評判を傷つけたのか。元ブレントフォード指揮官がスパーズで38試合の不振を経て、なお無職のままでいる理由を解説
フランクがトッテナムでポステコグルーの後任となった
フランクは2018年10月にイングランドへ渡った。ブレントフォードでは7年近くを過ごし、指揮官として317試合を担当。フランクの下で、ブレントフォードはトップリーグに定着したチームとなった。
補強面での見事な手腕とマネジメント能力によって評価は急上昇し、2025年夏にはトッテナムが救いを求める形で動いた。フランクはロンドン内での移籍に同意し、ヨーロッパリーグ優勝監督アンジェ・ポステコグルーの後任に就いた。
しかし、トッテナムは深刻な低迷にはまり込んでおり、2026年2月にフランクの8カ月間の在任は終わりを迎えた。その後、イゴール・トゥドールからロベルト・デ・ゼルビへと指揮官の座が引き継がれる中、深刻な降格危機をしのいだ末に、最終的には再び17位でシーズンを終えることになった。
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トッテナムはフランクの評判に傷をつけたのか？
そうした苦戦について、フランクを責めることはできないし、責めるべきでもない。ペップ・グアルディオラのような人物でさえ、時にはトッテナムをうまく機能させるのに苦しんだだろう。その見方を示されたモリソンは、betting sitesのレビュー元であるFreebets.comとの提携で語った元ブレントフォードFWとして、GOALにこう話した。「トーマス・フランクは、ふさわしい仕事が出てくれば、また監督業に戻ってくると思う。
「ブレントフォードで彼が成し遂げた仕事は素晴らしい。彼はトッテナムに行った。難しかった。状況全体が難しかった。あの選手たちのグループを機能させることができなかった。だから、彼にとっては本当に厳しかった。でも、トーマス・フランクは準備ができて、適切なオファーが来れば、またサッカー界に戻ってくると思う。
「実際、パレスがピエール・サージュを迎える前、私はトーマス・フランクに動くかもしれないと思っていた。というのも、2つのクラブは少し似ているからだ。クリスタル・パレスとブレントフォードはね。
「ただ、ブレントフォードの補強は本当にうまいと思う。補強戦略は素晴らしい。でも、トーマス・フランクはいい監督だと思う。だから、また監督業に復帰できるはずだ。誰がつまずくのか、誰がシーズンのスタートに失敗するのか、誰が職を失うのかを見ながら待つだろう。そして、またサッカー界に戻ってくるよ。」
フラムはまもなく新監督探しに乗り出すのか？
そのチャンスは、2026-27シーズンのプレミアリーグで勝ち点なしのスタートとなったことで、元リバプールとレアル・マドリーのDFアルバロ・アルベロアに対して、すでにフラムで厳しい疑問の声が向けられている西ロンドンで再び巡ってくるのだろうか。
モリソンはこう付け加えた。「間違いなくね。実際、フラムにとっては厳しくなると思う。フラムにはいい選手がいる。アルベロアについては、監督にはチャンスが与えられるべきだと思うが、最初から難しくなることは分かっていた。なぜなら、マルコ・シウバがそこでやっていた仕事は素晴らしかったからだ。本当に傑出した仕事だった。だから、あの後を継ぐのは常に簡単ではない。
「それでも、フラムにはおそらく残留争いを抜け出すだけのクオリティーがあると思う。まだ3試合しか終わっていないからね。だが、勝ち始めなければならないのは確かだ。攻撃面はいい。ただ、アルベロアのやり方に慣れる必要がある。チームは攻撃的で、彼はオープンに戦うことを望んでいる。そして失点が多すぎる」
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元ブレントフォード監督フランクにオファー到着待ちの状況か
フルアムにとって状況はさらに厳しくなりそうだ。今週末は再びアウェー戦に臨み、アンフィールドでリヴァプールと対戦する。一方のブレントフォードは、ボーンマス戦で無敗記録を懸けることになる。
フランクは、2026年ワールドカップ期間中に解説者の仕事を楽しんでいたが、遠くからその戦いを見守る一人となる。52歳の同氏は、トッテナムでの苦しい時期を経て再び指導への意欲を取り戻している可能性が高く、魅力的なオファーを辛抱強く待つことになりそうだ。
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