トッテナムはロベルト・デ・ゼルビの獲得に執念を見せている。イゴール・トゥドールとの契約解除後、このイタリア人監督はクラブの第一候補となっている。元マルセイユ監督のデ・ゼルビはスパーズの指揮を執る可能性に前向きな姿勢を示しているが、チームが降格を回避できるかどうかを見極めるため、決定はシーズン終了まで持ち越したい意向だ。 しかし、クラブは早急に指揮官を必要としており、今シーズンの残り期間をやり過ごすだけの「つなぎの監督」ではなく、将来も残留できる監督を望んでいる。そのため、様々な案の中でも、降格した場合の退団条項を盛り込んだ契約をデ・ゼルビに提示するという案が浮上している。 『デイリー・メール』紙は、デ・ゼルビに提示される可能性のある契約条件の詳細を報じている。それは5年契約で年俸1200万ポンドというもので、これが実現すれば、彼はペップ・グアルディオラに次ぐプレミアリーグで2番目に高給の監督となる。



