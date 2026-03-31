トッテナムはロベルト・デ・ゼルビの獲得に執念を見せている。イゴール・トゥドールとの契約解除後、このイタリア人監督はクラブの第一候補となっている。元マルセイユ監督のデ・ゼルビはスパーズの指揮を執る可能性に前向きな姿勢を示しているが、チームが降格を回避できるかどうかを見極めるため、決定はシーズン終了まで持ち越したい意向だ。 しかし、クラブは早急に指揮官を必要としており、今シーズンの残り期間をやり過ごすだけの「つなぎの監督」ではなく、将来も残留できる監督を望んでいる。そのため、様々な案の中でも、降格した場合の退団条項を盛り込んだ契約をデ・ゼルビに提示するという案が浮上している。 『デイリー・メール』紙は、デ・ゼルビに提示される可能性のある契約条件の詳細を報じている。それは5年契約で年俸1200万ポンドというもので、これが実現すれば、彼はペップ・グアルディオラに次ぐプレミアリーグで2番目に高給の監督となる。
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トッテナムはデ・ゼルビの獲得を強く望んでいるが、サポーターからは「彼はいらない」との抗議の声が上がっている。ガットゥーゾの件との類似点
デ・ゼルビに対するサポーターの抗議運動
イタリア人監督は現在検討中だが、その一方でトッテナムのサポーターたちも態度を明確にし始めている。「Not to De Zerbi」は、スパーズのサポーターたちが自らの意思を示すために展開しているキャンペーンだ。同様の事例は2021年にもあり、当時リノ・ガットゥーゾがトッテナムの監督就任間近だったものの、彼を望まないサポーターたちの抗議を受けて最終的に破談となった。 ここ数週間、トッテナムと関連付けられている他の候補者の中には、2025年3月に解任されたユヴェントスでの指揮官としての最後の経験以来、活動休止中のチアゴ・モッタの名前も挙がっている。
トッテナムの現状
スパーズはここ数年で最悪のシーズンの一つを過ごしている。プレミアリーグの残り7試合を控え、チームは17位（降格圏のウェストハムにわずか1ポイント差）に沈んでいる。リーグ再開後は、4月12日にアウェイでサンダーランドと対戦し、続いてホームでブライトンと対戦した後、ウルヴァーハンプトンとの直接対決が控えている。 トッテナムは残り4試合で、アストン・ヴィラ、リーズ、チェルシー、エヴァートンと対戦する。