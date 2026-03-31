トッテナムはロベルト・デ・ゼルビの獲得に執念を見せている。イゴール・トゥドールとの契約解除後、このイタリア人監督はクラブの第一候補となっている。元マルセイユ監督のデ・ゼルビはスパーズの指揮を執る可能性に前向きな姿勢を示しているが、チームが降格を回避できるかどうかを見極めるため、決定はシーズン終了まで持ち越したい意向だ。 しかし、クラブは早急に指揮官を必要としており、今シーズンの残り期間をやり過ごすだけの「つなぎの監督」ではなく、将来も残留できる監督を望んでいる。そのため、様々な案の中でも、降格した場合の退団条項を盛り込んだ契約をデ・ゼルビに提示するという案が浮上している。 『デイリー・メール』紙は、デ・ゼルビに提示される可能性のある契約条件の詳細を報じている。それは5年契約で年俸1200万ポンドというもので、これが実現すれば、彼はペップ・グアルディオラに次ぐプレミアリーグで2番目に高給の監督となる。
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トッテナムはデ・ゼルビの獲得に固執しているが、サポーターからは「彼はいらない」との抗議の声が上がっている。ガットゥーゾの前例や、候補者の中にいるもう一人のイタリア人監督についても言及されている。
デ・ゼルビに対するサポーターの抗議運動
イタリア人監督は現在検討中だが、その一方でトッテナムのサポーターたちも態度を明確にし始めている。「Not to De Zerbi」は、スパーズのサポーターたちが自らの意思を示すために展開しているキャンペーンだ。同様の事例は2021年にもあり、当時リノ・ガットゥーゾがトッテナムの監督就任間近だったものの、彼を望まないサポーターたちの抗議を受けて最終的に破談となった。 ここ数週間、トッテナムと関連付けられている他の候補者の中には、2025年3月に解任されたユヴェントスでの指揮官としての最後の経験以来、活動休止中のチアゴ・モッタの名前も挙がっている。
トッテナムの現状
スパーズはここ数年で最悪のシーズンの一つを過ごしている。プレミアリーグの残り7試合を控え、チームは17位（降格圏のウェストハムにわずか1ポイント差）に沈んでいる。リーグ再開後は、4月12日にアウェイでサンダーランドと対戦し、続いてホームでブライトンと対戦した後、ウルヴァーハンプトンとの直接対決が控えている。 トッテナムは残り4試合で、アストン・ヴィラ、リーズ、チェルシー、エヴァートンと対戦する。