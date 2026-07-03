スカイ・スポーツによると、トッテナムはパルヒーニャの買い取りオプションを行使せず、完全移籍も否定した。

この判断は、クラブが中盤に巨額投資を行ったため。スパーズはサンドロ・トナリに約1億1700万ユーロ、マテウス・フェルナンデスに約9800万ユーロを支払い、パルヒニャを完全移籍で残す必要がなくなった。