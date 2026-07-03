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トッテナムはジョアン・パリニャの買い取りオプションを行使せず、同MFはバイエルンへの復帰が確実視されている
スパーズ、パルヒニャの獲得を断念
トッテナムはパルヒニャの買い取りオプションを行使せず、完全移籍の可能性は消えた。スカイ・スポーツによると、移籍は完全に否定された。ポルトガル代表はプレミアリーグで1シーズンを過ごし、バイエルンへ復帰する見込みだ。スパーズは新シーズンに向け、他のMF獲得に注力する。
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移籍が決定した
スカイ・スポーツによると、トッテナムはパルヒーニャの買い取りオプションを行使せず、完全移籍も否定した。
この判断は、クラブが中盤に巨額投資を行ったため。スパーズはサンドロ・トナリに約1億1700万ユーロ、マテウス・フェルナンデスに約9800万ユーロを支払い、パルヒニャを完全移籍で残す必要がなくなった。
バイエルン、また移籍判断を迫られる
パルヒニャはバイエルンに復帰するが、アリアンツ・アレーナでの将来は依然不透明だ。30歳の彼は2028年まで契約を結んでいるものの、今移籍市場で適切なオファーがあれば売却される可能性もある。
スポルティングCPへの復帰も検討されたが、移籍金で交渉が難航していると報じられている。その結果、プレシーズンを目前に控えた現在も、このMFの去就は決まっていない。
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移籍交渉は今後も続く見通し
移籍市場が閉じる前に他クラブとの合意がなければ、パルヒーニャはバイエルンに復帰する。交渉が続く中、欧州の複数クラブが彼の状況を注視している。
クラブと選手双方が納得する解決策が模索されている。パルヒニャはトップチームでのレギュラー出場を望んでおり、バイエルンは経済的に有利な条件を検討している。
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