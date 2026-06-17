デ・ゼルビ監督の下、チーム再建を進めるトッテナムは、今夏トナリ獲得に全力投球する。イタリア人監督は同胞を中盤の「エンジン」と位置づけ、2シーズン連続で下位に沈んだ苦境からの脱却を狙う。

この補強は、オーナーのルイス家が「新プロジェクトを全面支援する」と約束したことで本格化した。3人の監督が交代した混乱のシーズン後、ルイス家はファンに声明を発表。新監督デ・ゼルビを移籍市場で全力で支えると誓った。 声明では「我々はスパーズの再建に責任を負う。目標はクラブの精神を取り戻し、興奮と大胆なサッカーを復活させること。サッカーを最優先し、取締役会と経営陣が計画を策定した」と表明した。



