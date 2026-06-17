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トッテナムはサンドロ・トナリ獲得のため、移籍金記録更新も辞さない。ニューカッスルのMF獲得にスパーズが提示する金額が判明。
スパーズ、トナリを最重要獲得候補に指名
デ・ゼルビ監督の下、チーム再建を進めるトッテナムは、今夏トナリ獲得に全力投球する。イタリア人監督は同胞を中盤の「エンジン」と位置づけ、2シーズン連続で下位に沈んだ苦境からの脱却を狙う。
この補強は、オーナーのルイス家が「新プロジェクトを全面支援する」と約束したことで本格化した。3人の監督が交代した混乱のシーズン後、ルイス家はファンに声明を発表。新監督デ・ゼルビを移籍市場で全力で支えると誓った。 声明では「我々はスパーズの再建に責任を負う。目標はクラブの精神を取り戻し、興奮と大胆なサッカーを復活させること。サッカーを最優先し、取締役会と経営陣が計画を策定した」と表明した。
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過去最高額の報酬案が提示された
トナリ獲得のため、トッテナムはクラブ記録を更新する移籍金を用意しているという。 GIVEMESPORTによると、内部では8000万〜8500万ポンドを支払い、正式オファーには成績連動の追加報酬も付ける方針。2019年のタンギ・ンドンベレ超えとなる5500万ポンド超の大型投資で、プレミアリーグのライバルに存在感を示す狙いだ。
ニューカッスルは1億ポンド近い金額を要求しているが、FFPとプレミアリーグの「チーム総額規制」を考慮すると、交渉せざるを得ない状況だ。 ニューカッスルはアンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍を承認するなど、すでに現実的な姿勢を示している。トッテナムはゴードンに正式オファーを出していないが、選手側と建設的な協議を進めているという。
トッテナムが勢いを増し、マンチェスター・ユナイテッドは後退
トナリ争奪戦は主要ライバルが後退し、トッテナムが最有力に。マンチェスター・ユナイテッドは高騰する移籍金をためらっている。残るはアーセナルとマンチェスター・シティで、両クラブも獲得の可能性を問い合わせ済み。 それでもトッテナムは、デ・ゼルビ監督の下で中心選手になれる点が、タイトル争いに慣れた他クラブへの移籍より魅力的だと期待する。デ・ゼルビ監督は、17位を繰り返さないため、インパクトのある補強を望んでいる。
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ロンドン北部での忙しい夏
トナリが加入すれば、新戦力の一員となる。トッテナムは市場序盤にアンディ・ロバートソンとマルコス・セネシをフリーで獲得。さらにブライトンとDFヤン・ポール・ファン・ヘッケの交渉を続けており、最初の2オファーは拒否された。
トナリが加入すれば、戦力と移籍金の両面で飛躍となる。彼はセント・ジェームズ・パークを離れる場合、セリエA復帰を希望しているとされるが、プレミアリーグの資金力を考えれば国内移籍が現実的だ。8500万ポンドを提示することは、欧州出場圏を目指す中で経営陣が「行動に移す」覚悟を示す決定打となるだろう。