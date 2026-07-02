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トッテナムはウェストハムからマテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで獲得したと発表した。この移籍金はクラブ記録だが、サンドロ・トナリの加入で更新される見込みだ。
スパーズ、ウェストハムのスター選手争奪戦に勝利
トッテナムはプレミアリーグ屈指の若手フェルナンデスを獲得し、マンチェスター・ユナイテッドとの争奪戦に決着をつけた。移籍金は報道によると8500万ポンド。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるクラブの強い意気込みを示す。
21歳のフェルナンデスはクラブ公式サイトで「新しい一歩が楽しみでなりません。スパーズは大きなクラブで、ヘッドコーチと話した瞬間が決め手でした。 私たちはサッカーへの考え方が同じです。強いチームとして、闘志とエネルギーを持ってピッチに立ち、すべての試合に勝つことを目指します。早くプレーを始め、ファンや皆さんに会い、クラブのために全力を尽くすのが待ちきれません。」
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デ・ゼルビとランゲが「傑出した」才能を称賛
このポルトガル人MFの加入に、スパーズの首脳陣は高い期待を寄せている。スポーツディレクターのヨハン・ランゲ氏は、フェルナンデスが「現在と未来の両方で重要な選手になる才能とメンタリティ、勤勉さ」を持ち、高いプレッシャーの中でも力を発揮できると強調した。
デ・ゼルビ監督も「私は以前からマテウスを高く評価してきた。彼はボールを扱う技術だけでなく、我々が求める激しいプレーと知性も備えている。年齢の割にプレミアリーグで豊富な経験があり、高いレベルで安定している。プレッシャー下でも落ち着いてボールを前線へ運び、チームのために全力で走り、難しい場面でも結果を出す勇気がある。 ここが彼の成長に最適な環境だと確信しており、一緒に仕事ができることを楽しみにしている」と語った。
フェルナンデスはトナリに記録の座を明け渡す。
フェルナンデスは現在、クラブ史上最高額となる6500万ポンドの移籍金記録を保持しているが、その記録はすでに脅かされつつある。報道によると、トッテナムはニューカッスルのMFサンドロ・トナリとの大型移籍交渉を最終段階にしており、その移籍金はフェルナンデスのそれをはるかに上回る可能性があるという。
北ロンドンのクラブは、元ACミランのスター獲得で合意したとされ、移籍金は最大1億ポンドに達する見込み。基本料金は9,250万ポンドで、チャンピオンズリーグ出場権獲得で追加報酬が発生する。今夏、スパーズの中盤に世界クラスの戦力が加わる。
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ロンドン北部で中盤の改革が続く
フェルナンデスとトナリの同時加入で、トッテナムの中盤は大幅刷新された。今夏は5200万ポンドでファン・ヘッケも加入済み。この大型補強により、サール、ベンタンクール、グレイら既存陣がさらに厚みを増す。
フェルナンデスは昨季ウェストハムでプレミアリーグのタックル数5位タイ（103回）を記録し、確かな実績をN17にもたらす。スポルティングCPユース出身の21歳は、サウサンプトン時代に6得点を記録し、昨季はウェストハムの「シーズン最優秀ゴール賞」も受賞。トップレベルで通用するオールラウンドMFであることを証明している。