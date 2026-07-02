トッテナムはウェストハムからマテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで獲得したと発表した。この移籍金はクラブ記録だが、サンドロ・トナリの加入で更新される見込みだ。

このポルトガル人MFの加入に、スパーズの首脳陣は高い期待を寄せている。スポーツディレクターのヨハン・ランゲ氏は、フェルナンデスが「現在と未来の両方で重要な選手になる才能とメンタリティ、勤勉さ」を持ち、高いプレッシャーの中でも力を発揮できると強調した。

デ・ゼルビ監督も「私は以前からマテウスを高く評価してきた。彼はボールを扱う技術だけでなく、我々が求める激しいプレーと知性も備えている。年齢の割にプレミアリーグで豊富な経験があり、高いレベルで安定している。プレッシャー下でも落ち着いてボールを前線へ運び、チームのために全力で走り、難しい場面でも結果を出す勇気がある。 ここが彼の成長に最適な環境だと確信しており、一緒に仕事ができることを楽しみにしている」と語った。



