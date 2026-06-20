トッテナムはアダム・ウォートンの獲得競争に参加したが、メイソン・グリーンウッドの獲得は予定していない。

トッテナムはイヴ・ビソウマの退団を受け、中盤再構築の一環としてウォートンに興味を示している。移籍市場が閉じるまでに最大3人のMF獲得を狙うという。ジョアン・パリニャの去就は依然不透明だ。トッテナムにはレンタルから完全移籍へ切り替えるオプションがあるが、スポルティングCPも関心を示しており、状況は流動的である。

さらに、ニューカッスルのサンドロ・トナリやウェストハムのマテウス・フェルナンデスの名前も挙がっているが、いずれも獲得は容易ではない。