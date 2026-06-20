Getty Images Sport
翻訳者：
トッテナムはアダム・ウォートンの獲得競争に参加したが、メイソン・グリーンウッドの獲得は予定していない。
スパーズ、ウォートン獲得へ動き加速
TEAMtalkによると、トッテナムがクリスタル・パレスのウォートン争奪戦に参入した。22歳の彼はこの1年で急成長し、プレミアリーグ屈指の若手として注目されている。 リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドも関心を示す中、スパーズは本腰を入れて交渉に臨む構えだ。デ・ゼルビ監督は、中盤で試合をコントロールするウォートンの能力が自チームの戦術に合うと判断したとみられる。
- Getty Images Sport
中盤の刷新は依然として最優先課題である
トッテナムはイヴ・ビソウマの退団を受け、中盤再構築の一環としてウォートンに興味を示している。移籍市場が閉じるまでに最大3人のMF獲得を狙うという。ジョアン・パリニャの去就は依然不透明だ。トッテナムにはレンタルから完全移籍へ切り替えるオプションがあるが、スポルティングCPも関心を示しており、状況は流動的である。
さらに、ニューカッスルのサンドロ・トナリやウェストハムのマテウス・フェルナンデスの名前も挙がっているが、いずれも獲得は容易ではない。
グリーンウッドの移籍は予定されていない
中盤の刷新に加え、スパーズは以前からグリーンウッドの獲得が噂されていた。しかし『デイリー・メール』紙によると、デ・ゼルビ監督との再会が取り沙汰されても、トッテナムがマルセイユのFW獲得に動くことはない見込みだ。 マルセイユは財政改善のため売却を検討しており、希望価格は約5000万ユーロ（4330万ポンド）とされるが、スパーズが争奪戦に加わる可能性は低い。
- Getty
焦点は現実的な目標へ移る。
デ・ゼルビ体制強化のため、トッテナムは引き続き中盤補強候補を精査する見込みだ。トナリは1億ポンド超とされ、フェルナンデスには欧州強豪が注目。両交渉は難航が予想される。
その結果、ウォートンは現実的な選択肢として注目されている。スパーズは今後数週間で正式オファーを検討する見込みだ。