トッテナムのDFがクリスティアーノ・ロナウドと共通点を持つと指摘され、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されている。

『Sport Bild』の取材にビエリカ監督は、ヴスコヴィッチが将来欧州サッカーの頂点に立つと確信すると語った。また、彼がクロアチアでキャリアをスタートさせた16歳の頃から、並外れた決意と集中力を持っていたと述べた。

「彼は将来、世界最高峰のクラブでプレーすると確信している。もちろん、バイエルンにもふさわしい選手だ」とビエリツァ監督は語った。「16歳でクロアチア1部にデビューしたときから、並外れた決意と集中力を持っていた。それが彼を特別な存在にしている」