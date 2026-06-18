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トッテナムのDFがクリスティアーノ・ロナウドと共通点を持つと指摘され、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されている。
トッテナムの有望株、バイエルンへの移籍が噂されている
ヴスコヴィッチはハンブルクでのレンタル移籍を成功させ、7月1日にトッテナムに正式復帰する。 彼は2030年までスパーズと契約しているものの、ドイツでの活躍で欧州各国から注目されている。元ユニオン・ベルリンのネナド・ビエリツァ監督は、このクロアチア人DFが最高レベルでプレーできる才能を持つと評価し、将来的な移籍先としてバイエルンを挙げている。
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ビエリカ、ヴスコヴィッチのメンタリティと可能性を称賛
『Sport Bild』の取材にビエリカ監督は、ヴスコヴィッチが将来欧州サッカーの頂点に立つと確信すると語った。また、彼がクロアチアでキャリアをスタートさせた16歳の頃から、並外れた決意と集中力を持っていたと述べた。
「彼は将来、世界最高峰のクラブでプレーすると確信している。もちろん、バイエルンにもふさわしい選手だ」とビエリツァ監督は語った。「16歳でクロアチア1部にデビューしたときから、並外れた決意と集中力を持っていた。それが彼を特別な存在にしている」
ロナウドとの比較
ディフェンスの要であるヴスコヴィッチについて、ビエリカ監督は「彼はロナウドと同じ精神の強さとプロ意識を持つ」と語る。
「彼の勇気、ボールを持ったときの落ち着き、ボール争奪戦での粘り強さに魅了されている」とビエリカ監督は続けた。「彼には、クリスティアーノ・ロナウドを頂点に導いた『24時間サッカーに生きる』姿勢がある。」
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ワールドカップは再び実力を示すチャンスだ
ヴスコヴィッチは現在、クロアチア代表としてワールドカップに出場し、国際舞台での評価を高める機会を得ている。一方、トッテナムはクラブの若手有望株の去就について重要な決断を迫られている。ヨーロッパやプレミアリーグから関心が集まる中、次の移籍市場は彼のキャリアを左右する重要な時期となる。