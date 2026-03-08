Goal.com
Dominic Solanke Tottenham 2025-26Getty
Donny Afroni

翻訳者：

トッテナムの降格に伴う大売り出しは、主力ストライカーのニューカッスル移籍で幕開けとなる可能性

ニューカッスル・ユナイテッドが、トッテナムのストライカー、ドミニク・ソランケの状況を注視していると報じられている。これは夏の移籍に向けた準備の一環だ。マグパイズ（ニューカッスル）は、北ロンドンで進行中の状況を厳しく監視している。かつては考えられなかった降格の可能性が現実味を帯びつつある。悲惨なシーズンにより、スパーズ（トッテナム）はプレミアリーグ最下位での生き残りをかけた戦いに巻き込まれているのだ。

  • ハウが元教え子との再会を視野に入れる

    トッテナムのプレミアリーグ残留の可否が大きく影響するが、ソランケはエディ・ハウ監督にとって馴染み深い存在だ。両者は以前ボーンマスで共に仕事をしたことがある。ニューカッスルの指揮官は28歳のフォワードを長年高く評価しており、当初は巨額を投じて南海岸のクラブに招いた。デイリー・メール紙によれば、彼はセント・ジェームズ・パークでの攻撃陣強化に理想的な選手と見なされている。 ニューカッスルは今夏、変革期を迎えており、ストライカーの補強候補を評価中だ。先週マンチェスター・ユナイテッド戦で驚異的なゴールを決めたウィル・オスラは、クリスタル・パレスやアストン・ヴィラを含む複数のクラブから獲得の意向を示されている。選手の離脱が予想される中、ハウ監督は来季の攻撃陣を率いる実績あるプレミアリーグの得点源の確保に意欲的だ。

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ロンドン北部で危機が深刻化

    トッテナムは今後数週間が正念場となる。イゴール・トゥドール監督は、アトレティコ・マドリード戦、そして何よりソランケの古巣リヴァプール戦を含む今後7日間の試合で結果を出すよう、ますます強いプレッシャーにさらされている。クラブが49年ぶりに2部リーグに降格する可能性は、今や理事会にとって厳しい現実となっている。

    木曜日のクリスタル・パレス戦敗北により、18位のウェストハム・ユナイテッドにわずか1ポイント差まで迫られ、半世紀ぶりの降格の危機に直面したソランケはこう語った。「我々は大きな話し合いをした。現在の立場が望ましい状況ではないことは明白だ。だからこそ、いかにしてこの窮地から脱するかを早急に模索しなければならない」

  • セント・ジェームズ・パークの変革の夏

    ニューカッスルにとって、ソランケ獲得の可能性は大きな意思表明となるだろう。 マグパイズは欧州大会常連チームを構築すべく、移籍市場で積極的な動きを見せると予想される。ハワード監督との再会を果たしたイングランド代表ソランケは、最高の状態を取り戻すために必要な安定性と戦術体系を見出せるかもしれない。今後数週間はトッテナムの歴史だけでなく、降格争いの渦中にいる複数のスター選手のキャリアの行方をも決定づけることになる。

    結局のところ、このイングランド代表ストライカー獲得の成否は、トッテナムがシーズン終盤に奇跡を起こせるかどうかにかかっている。もし2部降格となれば、特にニューカッスルが虎視眈々と狙う中、北ロンドンのクラブがソランケ級の選手を保持するのは困難だろう。

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ソランケの次なる展開は？

    ソランケは、代表戦期間を控えた重要な2週間の試合を控えるトッテナムで先発出場を望んでいる。リヴァプール遠征はアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ2試合に挟まれており、3月22日には降格争いのライバルであるノッティンガム・フォレストをホームで迎える。

