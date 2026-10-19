アントニン・キンスキー：6.5点／10点

コヴェントリーの枠内シュートはわずか1本で、出番はほとんどなかった。ジャック・ルドニに至近距離から決められた場面では対処が難しかったが、正確な配球でトッテナムの後方からのビルドアップを支えた。

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ：7.5点／10点

多彩な役割をこなし、存在感を示した。名目上は右サイドで先発したが、トッテナムの流動的なビルドアップの中心を担った。ブランドン・トーマス＝アサンテのシュートを阻む勇敢なブロックなど、守備でも重要な働きを見せた。

トシン・アダラビオヨ：7点／10点

守備の中央で堅実かつ落ち着いたプレーを披露。コヴェントリーのフィジカルを生かした攻撃にうまく対応していたが、71分に負傷で交代を余儀なくされた。

ミッキー・ファン・デ・フェン：7.5点／10点

キャプテンマークを巻き、プレーでチームをけん引した。持ち前の速さを生かしてコヴェントリーのカウンターに対応し、最終ラインを堅固に保った。

アンドリュー・ロバートソン：7.5点／10点

左サイドから絶えず脅威を与えた。マルムシュの勝ち越しゴールをアシストしたが、残念ながら69分に負傷し、足を引きずりながらピッチを退いた。