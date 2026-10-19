ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームはボールを支配したものの、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでは苦戦を強いられた。マディソンの鮮やかな一撃で早々に先制したスパーズだったが、後半にコヴェントリーの同点弾を許して衝撃を受けた。それでもホームチームは新たに身につけた粘り強さを示して勝ち越し、後半アディショナルタイムも終盤に勝利を決定づけた。この苦闘の末の勝利でシーズン序盤の重圧を和らげ、ノースロンドンのクラブは順位を上げた。トッテナムの選手採点は以下の通り。
トッテナムの選手採点：コヴェントリー戦でマディソンとマルムシュが輝き、デ・ゼルビが自身初のプレミアリーグ勝利を挙げる
- Getty Images Sport
GK＆DF
アントニン・キンスキー：6.5点／10点
コヴェントリーの枠内シュートはわずか1本で、出番はほとんどなかった。ジャック・ルドニに至近距離から決められた場面では対処が難しかったが、正確な配球でトッテナムの後方からのビルドアップを支えた。
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ：7.5点／10点
多彩な役割をこなし、存在感を示した。名目上は右サイドで先発したが、トッテナムの流動的なビルドアップの中心を担った。ブランドン・トーマス＝アサンテのシュートを阻む勇敢なブロックなど、守備でも重要な働きを見せた。
トシン・アダラビオヨ：7点／10点
守備の中央で堅実かつ落ち着いたプレーを披露。コヴェントリーのフィジカルを生かした攻撃にうまく対応していたが、71分に負傷で交代を余儀なくされた。
ミッキー・ファン・デ・フェン：7.5点／10点
キャプテンマークを巻き、プレーでチームをけん引した。持ち前の速さを生かしてコヴェントリーのカウンターに対応し、最終ラインを堅固に保った。
アンドリュー・ロバートソン：7.5点／10点
左サイドから絶えず脅威を与えた。マルムシュの勝ち越しゴールをアシストしたが、残念ながら69分に負傷し、足を引きずりながらピッチを退いた。
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中盤
アーチー・グレイ：7/10
精力的なプレーを見せた。中盤で先発し、うまくボールを動かした。守備陣に負傷者が出た後半には、スムーズに右サイドバックへ移った。
サンドロ・トナーリ：7.5/10
チームの原動力となった。ピッチを縦横無尽に駆け回り、コヴェントリーの攻撃を阻止。ボールを奪った後も着実につなぎ、トッテナムが攻め続けるのを支えた。
ジェームズ・マディソン：8.5/10
最も際立った選手。鮮やかなカーブシュートで、プレミアリーグで610日間続いた無得点に終止符を打った。試合のテンポを操り、数多くのチャンスを生み出した後、スタンディングオベーションを受けてピッチを退いた。
- AFP
攻撃
モハメド・クドゥス：8/10
右ウイングで躍動。見事に相手をかわしてマディソンの先制点をお膳立てし、終盤に交代するまでコヴェントリーの脅威となり続けた。
オマル・マルムシュ：8/10
勝利を決める働きを見せた。力強く正確なシュートでトッテナム加入後初ゴールを決め、スコアを2-1とした。低い位置に下がって攻撃をつなぎ、効果的にプレスをけん引した。
ドミニク・ソランケ：7/10
動きに鋭さがあり、巧みなランニングでコヴェントリーの守備を広げた。献身的な働きは終盤のアシストにつながり、デイヴィスの3点目をお膳立てした。
- Getty Images Sport
控え選手と監督
ベン・デイヴィス（69分） 評価：7.5／10
負傷したロバートソンに代わって出場し、大きなインパクトを残した。96分にはペナルティーエリア外から低い弾道のシュートを決め、勝利を確実なものにした。珍しい得点だった。
コナー・ギャラガー（69分） 評価：6.5／10
マディソンに代わって投入され、中盤に強さを加えた。終盤にトッテナムが主導権を取り戻す助けとなった。
マテウス・フェルナンデス（71分） 評価：6.5／10
負傷したアダラビオヨに代わって出場。ボール保持時には堅実にプレーし、終盤にはシュートでGKを脅かした。
デヤン・クルゼフスキ（87分） 評価なし
感慨深い大きな節目となった。負傷による526日間の離脱を経てピッチに戻ると、観客から大歓声を浴びた。
マティス・テル（87分） 評価なし
終盤にマルムシュに代わって出場し、カーブをかけたシュートで得点に迫ったが、わずかに枠を外れた。
ロベルト・デ・ゼルビ 評価：7.5／10
ついに戦術が実を結び、プレミアリーグでの勝利を手にした。流動的な布陣で序盤からコヴェントリーを混乱させ、負傷者への対応も冷静だった。デイヴィスの投入は見事な采配となった。
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