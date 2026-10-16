ムーアの移籍は、技術を磨くためにドイツへ渡る若きイングランド人選手が増えている流れの一つだ。その道を切り開いた代表例がジュード・ベリンガムとジェイドン・サンチョである。両選手はそれぞれボルシア・ドルトムントでの在籍期間に世界的なスターへと成長した。ムーアも、彼らの成功例が自身の決断に大きな影響を与えたと認めている。ムーアはブンデスリーガを、若手を真に信頼するリーグと捉えており、意欲的なアタッカーがトップチームでのプレーへ移行するには理想的な環境だと考えている。

「これまで何年もの間、本当に多くの若手選手がここへ来るのを見てきた。ジュード・ベリンガムやサンチョのような世界的な選手が大いに活躍した、実に素晴らしい例もある」とムーアは明かした。