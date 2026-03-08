スティーデは、スパーズが前シーズン17位に終わった不安定な戦績について言及し、国内での苦戦が最終的にポステコグルー監督の解任につながったと指摘した。「苦しい時期には流れが味方せず、全てが逆風になるものだ」

「今シーズンのリヴァプールを見よ。ウォルヴァーハンプトン戦で連敗気味の状態で臨み敗れた。だがウェストハムを見てみろ。数試合良い結果を出しただけで、突然脱出できる可能性が見えてきた」

トッテナムがイングランドサッカーのエリートとしての地位を失ってから、ほぼ40年が経過している。ステッドはその屈辱的な転落についてこう語る。「本当に気分が悪くなるんだ。ミスを犯せば、心底うんざりする。

「チームメイトが『心配するな』『頑張れ』と励まそうとも、心底打ちのめされるんだ。 あのチームでプレーする若造は、自信に満ちていればプレーも良くなる。一流選手でさえそうなんだ。少しプレッシャーに押しつぶされ自信を失えば、もう別人のように見える」