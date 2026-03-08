Getty
トッテナムの衰退におけるハリー・ケインの役割を、1977年のプレミアリーグ降格を経験した元選手（当時降格の危機に直面していた）が解説
トッテナムは歴代最多得点者ケインにトロフィーをもたらすことができなかった
イングランド代表主将ケインは、自身のキャリアを大きく飛躍させたクラブで280得点を記録し、リーグカップとチャンピオンズリーグの決勝進出に貢献した。しかし主要タイトルは遠のき、他クラブへの移籍が現実味を帯びてきた。
2023年、バイエルン・ミュンヘンへの高額移籍が実現。ドイツの強豪でも驚異的な個人成績を維持し、ブンデスリーガ優勝を果たした。
トッテナム・ホットスパー・スタジアムでは、かつてケインがもたらした火花がひどく恋しく思われている。アンジェ・ポステコグルー監督は2025年にヨーロッパリーグ優勝をもたらし、17年間続いたタイトル獲得の空白期間に終止符を打った。しかしその後、トーマス・フランクを経て暫定監督イゴール・トゥドールへと移り変わる、ほとんど記憶に残らない10ヶ月をチームは過ごした。
ケインは沈み始めたスパーズの船から飛び降りた
現在、プレミアリーグの降格圏からわずか2位差、1ポイント差で離れている。ミッキー・ステッドは1977年にグレン・ホドルやパット・ジェニングスらと共に降格を経験した者であり、その苦しみを知っている。彼はfootball.londonに対し、2025-26シーズンのチームが直面する課題についてこう語った。「本当に胸が張り裂けそうだ。選手たちは失望しているだろう。誰もが落胆している。 クラブを成長させるビジョンが欠けていたと思う。我々には全てが揃っている。スタジアムも、トレーニング施設も、スカウティング体制もある。だがハリー・ケインの事例を見よ。
彼はドイツへ移籍し、今シーズンで3年目だ。なぜスパーズは彼を留められなかったのか？ 彼が何かを勝ち取りたかったからだ。つまり彼は見抜いていたのだ。彼は今やドイツで遊び半分に得点を重ねているが、それはプレミアリーグでもできたはずだ。スパーズにはただ多くの変化があっただけだ」
トッテナムと共に降格を経験するのはどんな気分ですか？
スティーデは、スパーズが前シーズン17位に終わった不安定な戦績について言及し、国内での苦戦が最終的にポステコグルー監督の解任につながったと指摘した。「苦しい時期には流れが味方せず、全てが逆風になるものだ」
「今シーズンのリヴァプールを見よ。ウォルヴァーハンプトン戦で連敗気味の状態で臨み敗れた。だがウェストハムを見てみろ。数試合良い結果を出しただけで、突然脱出できる可能性が見えてきた」
トッテナムがイングランドサッカーのエリートとしての地位を失ってから、ほぼ40年が経過している。ステッドはその屈辱的な転落についてこう語る。「本当に気分が悪くなるんだ。ミスを犯せば、心底うんざりする。
「チームメイトが『心配するな』『頑張れ』と励まそうとも、心底打ちのめされるんだ。 あのチームでプレーする若造は、自信に満ちていればプレーも良くなる。一流選手でさえそうなんだ。少しプレッシャーに押しつぶされ自信を失えば、もう別人のように見える」
昨夏にソン・フンミンも去ったトッテナムには、ケインが誇る揺るぎない自信を備えた選手が不足している。負傷者続出も追い打ちをかけているが、トゥドール監督は不満を抱えるサポーター層に対し、安全圏への道筋を示す適任者だとまだ納得させていない。
状況はさらに厳しさを増す。トッテナムはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦（2試合制）を控えており、その間にプレミアリーグのリバプール戦が挟まれる。さらに3月22日にはノッティンガム・フォレストとの勝敗を分ける可能性のある一戦が待っている。
