トッテナムはプレミアリーグでアストン・ビラに3-2で敗れ、本拠地のサポーターの前で屈辱を味わった。デ・ゼルビ監督率いるチームは、守備の脆さが北ロンドンで大きく響き、リーグ戦未勝利が続いている。

アウェーのアストン・ビラは前半終了間際、ブバカル・カマラのパスをヨハン・マンザンビがペナルティーエリア内から決めて先制。後半にはニコラス・ジャクソンとエミリアーノ・ブエンディアが追加点を奪い、リードを広げた。

スパーズは終盤に反撃し、途中出場のコナー・ギャラガーとヤン・ポール・ファン・ヘッケが土壇場で得点した。しかし、ホームのトッテナムは反撃を完結させて再び悔しい敗戦を回避するには時間が足りなかった。