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トッテナムの苦境続く、アストン・ヴィラが5ゴールの激戦で今季初勝利を劇的に飾る
トッテナム、ノースロンドンで衝撃の敗戦
トッテナムはプレミアリーグでアストン・ビラに3-2で敗れ、本拠地のサポーターの前で屈辱を味わった。デ・ゼルビ監督率いるチームは、守備の脆さが北ロンドンで大きく響き、リーグ戦未勝利が続いている。
アウェーのアストン・ビラは前半終了間際、ブバカル・カマラのパスをヨハン・マンザンビがペナルティーエリア内から決めて先制。後半にはニコラス・ジャクソンとエミリアーノ・ブエンディアが追加点を奪い、リードを広げた。
スパーズは終盤に反撃し、途中出場のコナー・ギャラガーとヤン・ポール・ファン・ヘッケが土壇場で得点した。しかし、ホームのトッテナムは反撃を完結させて再び悔しい敗戦を回避するには時間が足りなかった。
マンザンビが歴史にその名を刻む
マンザンビは、ウナイ・エメリ監督率いるチームで文句なしの主役だった。先制点を挙げると、67分にはジャクソンのゴールもアシスト。アントニン・キンスキーが為す術なく見送るしかない強烈なボレーシュートを、ゴール右下隅に突き刺した。
この活躍により、マンザンビの名はクラブの記録に刻まれた。アストン・ビラでプレミアリーグ初先発の試合で得点とアシストをともに記録したのは、2005年8月のボルトン・ワンダラーズ戦のケビン・フィリップスに続いてクラブ史上2人目となった。
デ・ゼルビに深刻化する危機
試合終了の笛は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでホームのチームにとって厳しい節目を告げるものとなった。トッテナムはこの近代的な本拠地で行われたプレミアリーグ141試合のうち、これで50敗となった。
この低調なホーム成績を際立たせるなら、同じ北ロンドンのライバルであるアーセナルは、エミレーツ・スタジアムでのトップリーグ382試合を通じて、敗戦数がまったく同じ50にとどまっている。
現在のリーグテーブルにおけるデ・ゼルビの状況も同様に厳しい。チームは開幕5試合で勝ち点2の18位に沈んでおり、この惜敗した3-2の一戦でようやく今季初ゴールとなる2得点を記録しただけだ。
- AFP
エメリーがついに初勝利を挙げる
トッテナムがシーズン序盤の危機にさらに深く陥る一方で、ビラは大きな安堵の息をつくことになる。この勝利は、立ち上がりが鈍かった新シーズンにおける初白星となった。これまで1分け3敗を記録していたエメリ監督のチームは、勝ち点4でプレミアリーグ順位表の15位に浮上した。
デ・ゼルビ監督は今こそ、チームの守備の脆さと決定力不足に早急に対処しなければならない。流れを素早く好転させられなければ、トッテナム指揮官にかかるプレッシャーはさらに強まる可能性がある。
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