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トッテナムの若き逸材、マイキー・ムーアが、6週間も寝たきりになった心臓の異常を明かす
稀な病気が新星の活躍を阻む
2024年11月、ムーアは突然の胸痛を訴えた後、心筋の炎症である心筋炎と診断された。この診断により、トッテナムのトップチームでの地位を確立しつつあったまさにそのタイミングで、彼は6週間にわたる絶対安静を余儀なくされ、いかなる運動も禁じられた。
トッテナムの公式サイトでその瞬間を振り返り、ムーアは次のように語った。「本当に調子が良くて、トップチームでの居場所を見つけ始めていたところだった。確かガラタサライ戦の前だったと思う。試合の数日前に練習もして、その試合で先発か途中出場する予定だったと思う。その夜、運転の教習を受けに行ったんだけど、突然胸に痛みを感じたんだ。
「医師から電話があり、『当分の間、サッカーのことは忘れて』と言われた。検査の結果、心筋炎と判明した。ウイルス性のもので、それが心臓に及んで胸の痛みを引き起こしたのだ。早期に発見できて幸運だった。もしそうでなければ、その後どうなっていたか分からない。6週間ほど寝たきりだったと思う。運動は一切禁止されていた。」
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「今、最高の調子だ」
イングランドのユース代表選手である彼は、病気による精神的な負担に対処するのは困難だったと認めた。特に、自身のコンディションに関する噂が絶えず流れていたことが重荷だった。現在は完全に健康を取り戻し、レンジャーズへのレンタル移籍で好調を維持しているムーアは、あの健康上の不安を過去のものにしようと決意している。
彼は次のように付け加えた。「当時は多くの噂が飛び交っていて、対処するのが大変だった。あの6週間は、通常の怪我のようにジムでリハビリに励むような6週間ではなかった。今は最高のコンディションだ。トッテナムでプレーを始めたばかりの頃のような感覚だ。もうすべて終わった。過去のことだ。本当に、それだけのことさ。」
レンジャーズへのレンタル移籍が、彼の粘り強さを証明した
一時は危ぶまれたものの、ムーアは今シーズン、スコットランドの強豪レンジャーズで全大会通算41試合に出場し、そのタフさを証明した。このウインガーはプレミアシップでも重要な戦力となっており、27試合に出場して6ゴール2アシストを記録し、チームの優勝争いを支えている。
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スパーズの復帰を控えた、一触即発の展開
スコットランド・プレミアシップの優勝争いが最終局面を迎える中、レンジャーズは首位ハーツにわずか1ポイント差まで迫っており、ムーアは今シーズンの劇的な結末を迎えようとしている。6月末にトッテナムへ復帰する予定のこの10代の選手は、シーズン終盤戦において重要な役割を担うことになる。トッテナムとは2030年まで契約を結んでいる。そのタフさを証明した彼は、2026-27シーズンのトップチームでの定位置を争うことが期待されている。