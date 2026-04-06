トッテナムの若き逸材、マイキー・ムーアが、6週間も寝たきりになった心臓の異常を明かす

2024年11月、ムーアは突然の胸痛を訴えた後、心筋の炎症である心筋炎と診断された。この診断により、トッテナムのトップチームでの地位を確立しつつあったまさにそのタイミングで、彼は6週間にわたる絶対安静を余儀なくされ、いかなる運動も禁じられた。

トッテナムの公式サイトでその瞬間を振り返り、ムーアは次のように語った。「本当に調子が良くて、トップチームでの居場所を見つけ始めていたところだった。確かガラタサライ戦の前だったと思う。試合の数日前に練習もして、その試合で先発か途中出場する予定だったと思う。その夜、運転の教習を受けに行ったんだけど、突然胸に痛みを感じたんだ。

「医師から電話があり、『当分の間、サッカーのことは忘れて』と言われた。検査の結果、心筋炎と判明した。ウイルス性のもので、それが心臓に及んで胸の痛みを引き起こしたのだ。早期に発見できて幸運だった。もしそうでなければ、その後どうなっていたか分からない。6週間ほど寝たきりだったと思う。運動は一切禁止されていた。」