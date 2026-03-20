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トッテナムの監督イゴール・トゥドールは、ジェームズ・マディソンとモハメド・クドゥスの怪我からの復帰を待ちながら、「嬉しいサプライズ」を期待している
スパーズに追い風か？
今週末、トッテナムはプレミアリーグ下位争いの重要な一戦として、ノッティンガム・フォレストと対戦する。 スパーズは現在16位で、ウェストハムおよび今週末の対戦相手とはわずか1ポイント差だ。そのため勝利が必須だが、スパーズはすでに大きな戦力面での打撃を受けている。GKググリエルモ・ヴィカリオがヘルニアの手術を受けることになったのだ。彼は日曜日の試合には出場可能だが、その後手術を受け、4週間から6週間の離脱が見込まれている。
それでもトゥドール監督は、主力選手であるクドゥスとマディソンの早期復帰に期待を寄せている。前者はハムストリングの負傷に悩まされ1月から離脱中であり、マディソンはプレシーズン中に前十字靭帯（ACL）を損傷していた。
トゥドール監督は次のように語った。「日曜日の試合後、重要な3週間が控えている。
「[クドゥスは]おそらく10日ほどでチームに復帰し、何らかの形で参加できるだろう。確かなことは言えないが、確認が必要だ。ただ、彼は順調に回復しており、すでにボールを使った練習も始めている。
「ロドリゴ［ベンタンクール］も、マディソンも同様だ。医療スタッフから嬉しいサプライズがあることを期待している。彼らを戦力に加えることは、極めて、極めて、極めて重要になるだろう。」
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クルセフスキをめぐる謎は続く
また、トゥドール監督は、今シーズンまだクラブでの出場がないデヤン・クルセフスキのコンディションについても質問を受けた。スウェーデン代表のクルセフスキは5月に膝の手術を受け、それ以来ピッチに姿を見せていない。トゥドール監督は、シーズン終了前にこのウインガーが復帰する可能性について問われたが、復帰時期については詳しく語ろうとしなかった。
クルセフスキはスウェーデン代表のワールドカップ・プレーオフ（ウクライナ戦）にも欠場しており、仮に本大会進出を果たしたとしても、彼が大会でプレーする可能性は極めて低いと見られている。
トゥドル監督は最新情報があるか尋ねられ、「いいえ、まだありません」と答えた。
スパーズが盛り上げを図る
スパーズは今週末、ファンがクラブの残留争いの中で声援を送るよう呼びかける「All Together Always」キャンペーンを立ち上げたことを受け、ファンに早めにスタジアムへ来場するよう促すプロモーションキャンペーンを発表した。
クラブは声明の中で次のように述べた。「今週、我々はファン層全体から、信じられないほどの団結と支援の示しを目にした。それは『私たちは常に、皆で一つだ』という明確なメッセージに後押しされたものだ。
「サポーター、選手、スタッフ一同が、日曜日のノッティンガム・フォレスト戦を前にこの合言葉を共有しています。試合当日、N17（スタジアム周辺）にこのメッセージが響き渡り、歴史に残る忘れられない雰囲気を創り上げましょう。
キックオフは午後2時15分を予定しており、すべてのファンに早めに来場し、イベントに参加していただくよう呼びかけています。詳細については以下をご覧ください。
「この瞬間を実現させてくれたすべてのファンとサポーターグループに感謝します。特に、スタジアムで最も記憶に残るビジュアル演出を支えてくれているTHFC Flagsの素晴らしいボランティアの皆さんには、心から感謝申し上げます。」
また、スパーズはサポーターへの感謝の意を表すため、試合前の一定期間、ドリンク1杯をご購入いただくごとに、もう1杯を無料で提供することを約束しています。
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次は何が待っているのでしょうか？
スパーズにとって、今週末の試合に負けるわけにはいかない。特に、国際試合の期間を控えてプレミアリーグが中断することになることを考えればなおさらだ。今週末の試合を終えた後の残り日程には、サンダーランド、ブライトン、ウルヴァーハンプトン、アストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッド、チェルシー、エヴァートンとの対戦が控えている。
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