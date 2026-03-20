トッテナムの監督イゴール・トゥドールは、ジェームズ・マディソンとモハメド・クドゥスの怪我からの復帰を待ちながら、「嬉しいサプライズ」を期待している

今週末、トッテナムはプレミアリーグ下位争いの重要な一戦として、ノッティンガム・フォレストと対戦する。 スパーズは現在16位で、ウェストハムおよび今週末の対戦相手とはわずか1ポイント差だ。そのため勝利が必須だが、スパーズはすでに大きな戦力面での打撃を受けている。GKググリエルモ・ヴィカリオがヘルニアの手術を受けることになったのだ。彼は日曜日の試合には出場可能だが、その後手術を受け、4週間から6週間の離脱が見込まれている。

それでもトゥドール監督は、主力選手であるクドゥスとマディソンの早期復帰に期待を寄せている。前者はハムストリングの負傷に悩まされ1月から離脱中であり、マディソンはプレシーズン中に前十字靭帯（ACL）を損傷していた。

トゥドール監督は次のように語った。「日曜日の試合後、重要な3週間が控えている。

「[クドゥスは]おそらく10日ほどでチームに復帰し、何らかの形で参加できるだろう。確かなことは言えないが、確認が必要だ。ただ、彼は順調に回復しており、すでにボールを使った練習も始めている。

「ロドリゴ［ベンタンクール］も、マディソンも同様だ。医療スタッフから嬉しいサプライズがあることを期待している。彼らを戦力に加えることは、極めて、極めて、極めて重要になるだろう。」