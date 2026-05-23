南米サッカーアナリストのティム・ヴィッケリー氏が、キャプテンのブエノスアイレス訪問が物議を醸している背景を報じた。この試合がなぜこのDFにとって特別な意味を持つのかについて、ヴィッケリー氏はtalkSPORTにこう語った。「彼はベルグラノ対リバー・プレートのアルゼンチン選手権決勝を観戦する予定だ。

ベルグラノはロメロの古巣で、彼がキャリアをスタートさせたクラブだ。同クラブは一度もアルゼンチン選手権で優勝したことがない。今回の相手は最多タイトルを持つリバー・プレートで、まさに歴史的な一戦となる。15年前、両チームはプレーオフで対戦し、リバー・プレートが降格した。トッテナムの降格が衝撃的なら、リバー・プレートの降格はそれ以上だ。」