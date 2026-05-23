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トッテナムの有名サポーターが、クリスティアン・ロメロを「救いようのないクソ野郎」と非難。彼はエバートンとの残留をかけた重要な一戦に出場しない決断をした。
負傷で離脱中の主将、残留をかけた一戦を欠場
ワールドカップ制覇を経験したこのディフェンダーは、4月のサンダーランド戦で負った重度の膝の怪我以来、北ロンドンのクラブで試合に出場していない。 キャプテンのロメロは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの最終戦出場を辞退。代わりに7,000マイル離れた故郷へ帰り、幼少期から応援するチームの歴史的タイトル決定戦を観戦する選んだ。悲惨なシーズンを通じて示された経営陣とチーム内の団結力不足は、サポーターの怒りを招いている。
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ロメロは「クソ野郎」と呼ばれた。
キャプテンの移動スケジュールが暴露されると、『マン・ヴァー・フード』のスターは即座にソーシャルメディアで反応した。リッチマンは、出場できないディフェンダーへの怒りをこう吐露した。「皆さん、素敵な週末を。クリスティアン・ロメロ、お前を除いてな——お前は救いようのないクソ野郎だ」。
ロンドンの危機より少年時代の忠誠心が優先された
南米サッカーアナリストのティム・ヴィッケリー氏が、キャプテンのブエノスアイレス訪問が物議を醸している背景を報じた。この試合がなぜこのDFにとって特別な意味を持つのかについて、ヴィッケリー氏はtalkSPORTにこう語った。「彼はベルグラノ対リバー・プレートのアルゼンチン選手権決勝を観戦する予定だ。
ベルグラノはロメロの古巣で、彼がキャリアをスタートさせたクラブだ。同クラブは一度もアルゼンチン選手権で優勝したことがない。今回の相手は最多タイトルを持つリバー・プレートで、まさに歴史的な一戦となる。15年前、両チームはプレーオフで対戦し、リバー・プレートが降格した。トッテナムの降格が衝撃的なら、リバー・プレートの降格はそれ以上だ。」
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生き残りをかけた戦いが迫っている
トッテナムは日曜のエバートン戦で負けなければ、プレミアリーグ残留と約2億5000万ポンドの収益を守れる。しかしホームでは直近10試合未勝利。もしスパーズが負けてウェストハムがリーズに勝てば、北ロンドンのクラブはチャンピオンシップへ降格する。