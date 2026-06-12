トッテナムの大型移籍市場でリシャルリソンが「巻き添え被害」に――元スパーズのスター選手が、ロベルト・デ・ゼルビ監督が求める補強人数を予測

リシャルリソンの契約は残り12か月。高額移籍金を期待できるうちに放出し、その資金を再投資する時期が来たのか？

この質問を元トッテナムMFマーフィーに投げかけると（NetBetワールドカップベッティングと提携したGOALの独占インタビューで）、彼はこう答えた。「そう思うよ。 問題は、[ドミニク]・ソランケにはデ・ゼルビ監督が求める多くの資質があることだ。デ・ゼルビはハイプレスと激しいサッカーを好む。ソランケはベストコンディションならそれを満たすが、怪我が多く、年齢も若くない。そのため、デ・ゼルビは新ストライカーを獲得するだろう。

おそらくリシャルリソンが影響を受けるだろう。彼にはファンからの支持が少ないからだ。彼はベストを尽くしているが、トッテナムファンが最前線に求める質を持っていない。ストライカーの獲得は避けられない。」

さらに、今夏も重要な補強が不可欠だとし、マーフィーは「デ・ゼルビは最低4人、おそらく中盤中心に獲得したいだろう。すでにプレミアで実績のあるパス巧者セネシを加えた」と続けた。