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トッテナムの大型移籍市場でリシャルリソンが「巻き添え被害」に――元スパーズのスター選手が、ロベルト・デ・ゼルビ監督が求める補強人数を予測
トッテナムは降格争いに巻き込まれている
アンジェ・ポステコグルーは2025年にヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりのタイトルを獲得したが、国内リーグでは17位に沈んだ。2025-26シーズンもプレミアリーグの降格圏すぐ上の順位に再び転落した。
トーマス・フランク、イゴール・トゥドールを起用し解任した末、辛うじて残留した。デ・ゼルビは就任時の使命を果たした。
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トッテナムでのリシャルリソンの記録：得点と出場試合数
今こそ前進する勢いが必要だ。伝説の「ビッグ6」としての地位は疑問視されており、2026年の補強は必須だ。過去の移籍市場での失敗を挽回するため、長年の課題にさらに資金を投じる必要がある。
選手売却で資金を調達し、一部の主力放出も予想される。南米出身のFWリシャルリソンも対象となる可能性が高い。
2022年にエバートンから5000万ポンド（6700万ドル）で獲得した29歳のストライカーは133試合で32得点と低調。プレミアリーグ残留争いで11得点を挙げたものの、センターフォワードにはそれ以上の貢献が求められる。
リシャルリソンは今夏売却されるのか？
リシャルリソンの契約は残り12か月。高額移籍金を期待できるうちに放出し、その資金を再投資する時期が来たのか？
この質問を元トッテナムMFマーフィーに投げかけると（NetBetワールドカップベッティングと提携したGOALの独占インタビューで）、彼はこう答えた。「そう思うよ。 問題は、[ドミニク]・ソランケにはデ・ゼルビ監督が求める多くの資質があることだ。デ・ゼルビはハイプレスと激しいサッカーを好む。ソランケはベストコンディションならそれを満たすが、怪我が多く、年齢も若くない。そのため、デ・ゼルビは新ストライカーを獲得するだろう。
おそらくリシャルリソンが影響を受けるだろう。彼にはファンからの支持が少ないからだ。彼はベストを尽くしているが、トッテナムファンが最前線に求める質を持っていない。ストライカーの獲得は避けられない。」
さらに、今夏も重要な補強が不可欠だとし、マーフィーは「デ・ゼルビは最低4人、おそらく中盤中心に獲得したいだろう。すでにプレミアで実績のあるパス巧者セネシを加えた」と続けた。
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セネシはすでに契約済み。スパーズはさらに補強を狙う。
7月1日、アルゼンチン人センターバックのセネシがフリーエージェントでトッテナムに正式加入する。移籍金は発生しない。ボーンマスで4年間プレーした彼は、デ・ゼルビ監督の下でチームにさらなるトップリーグでの実績をもたらすだろう。
クラブ首脳はすでに次の補強候補をリストアップ済みとされ、そのトップには実績ある得点源が挙げられている。リシャルリソンが他クラブへ移籍すれば、その枠に試合を左右する新戦力を加え、再び上位を狙う布陣を整えることができる。