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トッテナムの危機が深まる！スパーズ、手強いリヴァプール戦に向け13人の選手を欠く可能性
テューダーにとって、選手選考は大きな悩みの種だ
守備陣の状況は限界に達しており、テュドール監督はクリスティアン・ロメロとジョアン・パリニャが脳震盪プロトコルの適用により欠場することを明らかにした。さらに、クリスタル・パレス戦でレッドカードを受け、1試合の出場停止処分中のミッキー・ファン・デ・ヴェンも不在となり、事態はさらに深刻化している。ベン・デイヴィスも足首の負傷で離脱しているため、トッテナムは主力センターバックを欠いたままマージーサイドへ向かうことになる。
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ホットスパー・ウェイで新たな懸念が浮上
金曜日、トゥドール監督が中盤と守備の要について最新情報を伝えたことで、欠場者のリストはさらに長くなった。イヴ・ビソウマは筋肉の不調により欠場が見込まれ、精力的なコナー・ギャラガーも発熱のため出場が極めて不透明だ。こうした直前の状況変化により、コーチ陣は、ラドゥ・ドラグシンとケビン・ダンソがセンターバックを務める見込みの、急造の守備陣を守るための選択肢をほとんど失ってしまった。
また、週半ばの欧州カップ戦での惨敗を受け、トゥドール監督はゴールキーパーの起用についても重大な決断を下す見通しだ。アントニン・キンスキーに代わって、ググリエルモ・ヴィカリオが先発復帰する予定である。この若手GKはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグデビュー戦で悪夢のような試合を経験し、3失点を喫した上、2つの重大な個人ミスを犯してわずか18分で交代させられた。トッテナムは守備陣の安定性を求めている。
長期離脱者リストがスパーズを悩ませ続けている
現在の危機は、トッテナムのシーズンを悩ませてきた深刻な長期離脱者のリストに、新たな問題が重なった結果である。クラブはすでに、攻撃の要であるジェームズ・マディソンとデヤン・クルセフスキを欠いており、両選手はロドリゴ・ベンタンクール、ルーカス・ベルグヴァル、モハメド・クドゥスと共に現在も治療中だ。さらに、ウィルソン・オドベールもシーズン序盤に前十字靭帯（ACL）の負傷を負い、長期離脱が続いている。
- AFP
トッテナムの混乱の中、リヴァプールに一筋の光明
トッテナムが戦力のある試合日メンバーの編成に苦慮する一方、リヴァプールははるかに有利な立場にある。リヴァプールはアリソン・ベッカーのコンディションを注視しており、アレクサンダー・イサクも依然として欠場するが、アルネ・スロット監督はフェデリコ・キエーザの復帰を見込んでいる。コディ・ガクポやアンディ・ロバートソンといった選手たちは、週半ばのチャンピオンズリーグでベンチスタートとしたため体力が温存されており、今週日曜日のアンフィールドでの一戦では、両チームの選手層の厚さの差が決定的となる可能性がある。
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