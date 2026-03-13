トッテナムの危機が深まる！スパーズ、手強いリヴァプール戦に向け13人の選手を欠く可能性

金曜日、トゥドール監督が中盤と守備の要について最新情報を伝えたことで、欠場者のリストはさらに長くなった。イヴ・ビソウマは筋肉の不調により欠場が見込まれ、精力的なコナー・ギャラガーも発熱のため出場が極めて不透明だ。こうした直前の状況変化により、コーチ陣は、ラドゥ・ドラグシンとケビン・ダンソがセンターバックを務める見込みの、急造の守備陣を守るための選択肢をほとんど失ってしまった。

また、週半ばの欧州カップ戦での惨敗を受け、トゥドール監督はゴールキーパーの起用についても重大な決断を下す見通しだ。アントニン・キンスキーに代わって、ググリエルモ・ヴィカリオが先発復帰する予定である。この若手GKはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグデビュー戦で悪夢のような試合を経験し、3失点を喫した上、2つの重大な個人ミスを犯してわずか18分で交代させられた。トッテナムは守備陣の安定性を求めている。