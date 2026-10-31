トッテナムがクリスタル・パレスを2-0で下し、再び勝利を収めて上位に近づいた。試合は13分まで互角だったが、ボールに向かおうとしたマテタがファン・デ・フェンに激しく接触。VARからの進言を受けたオリバー主審がレッドカードを提示した。デ・ゼルビ監督のチームは数的優位のもと、焦ることなく、十分な時間を使って試合を進める。25分にはクドゥスが右から蹴ったCKをアーチー・グレイが頭で合わせ、先制した。トッテナムが試合を支配する一方、パレスは全員で守備に回る。スパーズはチャンスを重ね、一方的に攻め続けた末、マテウス・フェルナンデスのクロスからファン・ヘッケがヘディングで決めて2-0とした。終盤にはクルゼフスキもゴールを狙ったが、ヘンダーソンに阻まれた。