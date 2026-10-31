トッテナムがクリスタル・パレスを2-0で下し、再び勝利を収めて上位に近づいた。試合は13分まで互角だったが、ボールに向かおうとしたマテタがファン・デ・フェンに激しく接触。VARからの進言を受けたオリバー主審がレッドカードを提示した。デ・ゼルビ監督のチームは数的優位のもと、焦ることなく、十分な時間を使って試合を進める。25分にはクドゥスが右から蹴ったCKをアーチー・グレイが頭で合わせ、先制した。トッテナムが試合を支配する一方、パレスは全員で守備に回る。スパーズはチャンスを重ね、一方的に攻め続けた末、マテウス・フェルナンデスのクロスからファン・ヘッケがヘディングで決めて2-0とした。終盤にはクルゼフスキもゴールを狙ったが、ヘンダーソンに阻まれた。
Getty Images Sport
翻訳者：
トッテナムの勢い止まらず、クリスタル・パレスに2-0勝利。デ・ゼルビは今やチャンピオンズリーグを夢見る
乗り切れる試合日程
トッテナムはコヴェントリー戦、チェルシー戦に続く3連勝を飾った。開幕当初の苦しい時期を乗り越え、勝ち点12で8位に浮上。4位チェルシー、そして来季のチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点4差に迫った。わずか1カ月前に、誰がこんな展開を予想できただろうか。今や先行きは明るい。代表戦による中断前にはエランド・ロードでリーズと対戦し、中断明けにはイプスウィッチ（ホーム）、サンダーランド（アウェー）、フラム（ホーム）と戦う。その後、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでアーセナルを迎え撃つ。夢を見られる日程だ。
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