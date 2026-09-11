AFP
翻訳者：
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督、トレーニングでのミハイロ・ムドリクの愚かな負傷離脱にいら立ち
デ・ゼルビ、ムドリクの負傷にいら立ち
ムドリクは土曜日のノッティンガム・フォレスト戦で0-0の引き分けに終わった試合に出場し、22カ月ぶりに公式戦へ復帰した。禁止物質メルドニウムの陽性反応による出場停止処分を終えての復帰だったが、最近のトレーニング中に足首を負傷。早くとも10月まで離脱する見通しとなった。
この大きな痛手に、デ・ゼルビは強い苛立ちをあらわにした。デ・ゼルビは金曜日の記者会見で「ムドリクについては、ばかな負傷だったし、できるだけ早く戻ってきてくれることを願っている。彼のためにも、我々のためにも」と説明。「彼はあまりにも苦しんできたし、我々にとっても重要な選手を失ったからだ」と語った。
- Getty Images
トッテナム、リーグ初勝利はお預け
デ・ゼルビはこの問題のもどかしさについてさらに説明し、ムドリクがピッチ上でまったく何でもない場面で負傷したことを明かした。「タックルもなく、特別な動きもなかったが、彼は足首に痛みを感じた。そして2日後にメディカルチェック（スキャン）を受け、そこで問題が分かった」とデ・ゼルビは付け加えた。
「ばかげた負傷だが、だからといって我々がばかだというわけではない。ムドリクと契約した時点で、すぐに普通の選手として復帰するのが難しい可能性があることは、すでに分かっていた」 トッテナムはプレミアリーグ開幕3試合で未勝利かつ無得点に終わっているものの、デ・ゼルビはクラブが強力なスカッドを擁しており、前向きであり続けていると強調している。
マディソンが復帰、リシャルリソンは退団間近
ムドリクの離脱は大きな痛手だが、トッテナムにとってはジェームズ・マディソンの復帰という大きな追い風もある。デ・ゼルビ監督は、マディソンが今後のエバートン戦に出場可能であることを認め、必要であればこのプレーメーカーを左サイドで起用することもできると述べた。
一方で、リシャルリソンの将来は依然としてまったく不透明だ。ブラジルの移籍市場が閉まるまで、同選手がブラジル移籍を実現させる期限は金曜日いっぱいとなっている。リシャルリソンについて問われたデ・ゼルビ監督は、移籍は自分の手の及ぶところではないと認めた上で、クラブはこの2カ月間で選手のために多くのことをしてきたと語った。
- Getty Images
トッテナムの次は何か。
トッテナムはプレミアリーグでエヴァートンをホームに迎え、新シーズン初勝利と初ゴールを何としても狙う。エヴァートン戦の後、デ・ゼルビとそのチームは火曜日にEFLカップでリヴァプールと対戦するため、アンフィールドへの厳しい遠征に臨み、その後はホームに戻ってアストン・ヴィラと戦う。デ・ゼルビはムドリクを欠く中、これらの試合を慎重に乗り切る必要がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。