ムドリクは土曜日のノッティンガム・フォレスト戦で0-0の引き分けに終わった試合に出場し、22カ月ぶりに公式戦へ復帰した。禁止物質メルドニウムの陽性反応による出場停止処分を終えての復帰だったが、最近のトレーニング中に足首を負傷。早くとも10月まで離脱する見通しとなった。

この大きな痛手に、デ・ゼルビは強い苛立ちをあらわにした。デ・ゼルビは金曜日の記者会見で「ムドリクについては、ばかな負傷だったし、できるだけ早く戻ってきてくれることを願っている。彼のためにも、我々のためにも」と説明。「彼はあまりにも苦しんできたし、我々にとっても重要な選手を失ったからだ」と語った。